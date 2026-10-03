Resultado uai Resultado da Quina 7134 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — sorteio à noite por causa das Eleições 2026; a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [14 – 54 – 43 – 72 – 15]

2 Eleições 2026: sorteio às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo — antecipado de domingo (4/10) por causa do primeiro turno

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Quina 7134 de hoje, sábado (3), sai à noite em sorteio antecipado por causa das Eleições 2026: dezenas 14 – 54 – 43 – 72 – 15 e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado é de R$ 17,5 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

14 – 54 – 43 – 72 – 15

Quina 7134: Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7134 de hoje

Resultado da Quina — números sorteados no concurso 7134 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

Eleições 2026: por que o resultado sai no sábado à noite

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 17,5 milhões.

O concurso 7133, de sexta-feira (2), saiu com as dezenas 19 — 31 — 46 — 49 — 60. Ninguém acertou as cinco, e o prêmio principal subiu de R$ 16 milhões para os R$ 17,5 milhões deste sábado.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

5 acertos (quina): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

3 acertos (terno): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

2 acertos (duque): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Quina e quanto custa

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3,00.

A chance de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016. Com seis números, o jogo custa R$ 18,00 e a probabilidade sobe para uma em 4.006.669.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 7135, pelo calendário regular da Caixa; confirme a data em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 7133 sexta, 02/10 19 — 31 — 46 — 49 — 60 7132 quinta, 1º/10 23 — 40 — 57 — 60 — 74 7131 quarta, 30/09 34 — 41 — 51 — 70 — 76 7130 terça, 29/09 04 — 16 — 61 — 69 — 72 7129 segunda, 28/09 14 — 22 — 37 — 42 — 60 7128 domingo, 27/09 10 — 44 — 46 — 70 — 73 7127 sexta, 25/09 01 — 08 — 51 — 57 — 63

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Quina 7134?

[A CONFIRMAR].

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR].

Por que o sorteio da Quina foi no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio é o 7135, pelo calendário regular da Caixa.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.nunca aposte mais do que pode perder.