Resultado uai Resultado da Mega-Sena 3066 de hoje: dezenas e rateio a confirmar — sorteio à noite por causa das Eleições 2026; a Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais. 1 Dezenas sorteadas: [48 – 13 – 04 – 09 – 06 – 28.]

2 Eleições 2026: sorteio às 21h de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo — antecipado de domingo (4/10) por causa do primeiro turno

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Mega-Sena 3066 de hoje, sábado (3), sai à noite em sorteio antecipado por causa das Eleições 2026: dezenas 48 – 13 – 04 – 09 – 06 – 28. e rateio [A CONFIRMAR]. O prêmio estimado é de R$ 82 milhões, e a Caixa Econômica Federal ainda vai divulgar os dados oficiais.

Números sorteados

48 – 13 – 04 – 09 – 06 – 28.

Mega-Sena 3066: Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3066 de hoje

Resultado da Mega-Sena — números sorteados no concurso 3066 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h, pela Caixa Econômica Federal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O rateio oficial ainda não foi divulgado e esta matéria será atualizada assim que os dados saírem.

Eleições 2026: por que o resultado sai no sábado à noite

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Por isso, a Caixa antecipou para o sábado todos os sorteios que estavam marcados para o domingo.

A mudança vale para sete modalidades: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e +Milionária. Todos os concursos saem a partir das 21h.

A Caixa informou que a mesma regra poderá valer se houver segundo turno, em 25 de outubro, com os sorteios antecipados para o sábado, 24.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — a resposta depende do rateio oficial da Caixa. A estimativa para o concurso era de R$ 82 milhões.

O concurso 3065, de quinta-feira (1º), saiu com as dezenas 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53. Ninguém acertou as seis, e o prêmio principal subiu para os R$ 82 milhões deste sábado.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

[A CONFIRMAR]. Confira como ficará o rateio por faixa assim que a Caixa divulgar:

6 acertos (sena): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

5 acertos (quina): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

4 acertos (quadra): [A CONFIRMAR] apostas ganhadoras, R$ [A CONFIRMAR]

Cidades dos ganhadores da faixa principal, se houver: [A CONFIRMAR].

Como jogar na Mega-Sena e quanto custa

Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 do volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br, até o horário-limite do dia. O próximo sorteio é o 3067, pelo calendário regular da Caixa; confirme a data em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e quem apostou online recebe por transferência ao Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento acontece em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio; depois disso, o valor vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Dezenas sorteadas 3065 quinta, 1º/10 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3066?

[A CONFIRMAR].

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR].

Por que o sorteio da Mega-Sena foi no sábado?

Porque o domingo, 4 de outubro, é o primeiro turno das Eleições 2026, e a Caixa antecipou os sorteios para o sábado.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio é o 3067, pelo calendário regular da Caixa.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.