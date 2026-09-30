Resultado
Saíram as dezenas da Lotofácil 3793 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1Dezenas sorteadas: [14 – 13 – 19 – 20 – 01 – 15 – 25 – 24 – 07 – 17 – 21 – 08 – 11 – 03 – 10]
- 2Sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
14 – 13 – 19 – 20 – 01 – 15 – 25 – 24 – 07 – 17 – 21 – 08 – 11 – 03 – 10
Sorteio realizado em 30/09/2026, quarta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 2 milhões.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.
|Acertos
|Número de apostas
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|14 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|13 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|12 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|11 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Como jogar na Lotofácil
Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de ganhar (1 em…)
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 24,50
|610.042
|17
|R$ 102,90
|147.098
Aposta mínima: R$ 3,50
Onde apostar
Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.
Como resgatar o prêmio
- Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.
- Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.
- Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.
- Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Situação
|3792
|29/09
|Não acumulou (3 ganhadores)
|3791
|28/09
|Não acumulou (1 ganhador)
Histórico completo de sorteios
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3793?
O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 2 milhões.
Quando foi o sorteio da Lotofácil 3793?
O sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quando o rateio oficial é divulgado?
A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.
Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotofácil?
A partir de 11 acertos já há premiação. Ganham: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.
Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo concurso é o 3794, na quinta-feira, 1º de outubro de 2026.
Como faço para apostar neste concurso?
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.