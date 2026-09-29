Hoje uai A Mega-Sena 3064 sorteia hoje (29/09) R$ 52 milhões, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 52 milhões — quarto concurso sem ganhador desde a última aposta vencedora

2 Sorteio hoje, terça-feira, às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Mega-Sena 3064 sorteia hoje R$ 52 milhões, às 21h. O prêmio acumula há quatro concursos, desde que uma aposta de Presidente Venceslau (SP) levou R$ 102 milhões na faixa principal. Escolha seus números entre os 60 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Mega-Sena

Você escolhe de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 6 R$ 6,00 50.063.860 7 R$ 42,00 7.151.980 8 R$ 168,00 1.787.995

Aposta mínima: R$ 6,00

Faixas de premiação da Mega-Sena

Acertos Situação 6 acertos Sena (prêmio principal) 5 acertos Quina 4 acertos Quadra

Último resultado da Mega-Sena

Mega-Sena 3063, domingo 27 de setembro: acumulou — ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio segue para hoje em R$ 52 milhões.

Histórico recente

Concurso Data Situação 3063 27/09 Acumulou 3062 24/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3064?

R$ 52 milhões, acumulado desde a aposta vencedora de Presidente Venceslau (SP).

Quando é o sorteio?

Terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de quatro números certos (quadra).

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.