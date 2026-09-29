Destaques uai Justiça do Ceará bloqueia R$ 36 mil da Mega da Virada após ganhadora perder o bilhete. 1 Ela tinha uma cota de R$ 926 num bolão de 27 partes que acertou a quina do sorteio bilionário de 2023

2 Os outros 26 participantes já sacaram — só a parte dela, de R$ 36 mil, ficou pendente

3 Caixa tem 10 dias para bloquear o valor e 15 dias para entregar o histórico de resgates do bolão

Uma apostadora do Ceará que participou de um bolão premiado na Mega da Virada de 2023 perdeu o comprovante físico da cota antes de sacar o prêmio. Agora, a Justiça Federal determinou que a Caixa bloqueie R$ 36 mil até decidir quem tem direito ao dinheiro.

O que aconteceu

A confusão começou ainda em 2023, mas só virou caso de Justiça agora. A mulher comprou uma cota de R$ 926 num bolão de 15 números para o concurso 2670, o sorteio de R$ 588,8 milhões da Mega da Virada 2023. O bolão acertou a quina e dividiu o prêmio entre 27 cotas, de R$ 36 mil cada. Os outros 26 participantes já retiraram o valor normalmente. Só a parte dela ficou parada, porque o bilhete impresso sumiu antes do resgate.

A mulher comprou uma cota de R$ 926 num bolão de 15 números para o concurso 2670, o sorteio de R$ 588,8 milhões da Mega da Virada 2023

num bolão de 15 números para o concurso 2670, o sorteio de R$ 588,8 milhões da Mega da Virada 2023 O bolão acertou a quina e dividiu o prêmio entre 27 cotas , de R$ 36 mil cada

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Só a parte dela ficou parada, porque o bilhete impresso sumiu antes do resgate

Apostadora procura o comprovante perdido da cota premiada — Créditos: Imagem gerada por IA

Como ela provou que era do bolão

Sem o comprovante físico, a defesa reuniu outros documentos para sustentar o pedido na Justiça:

Lista com nome e CPF dos 27 participantes do bolão

Comprovante de pagamento da cota

Declaração da lotérica, com firma reconhecida

Conversas do grupo do bolão sobre a aposta

A 18ª Vara Federal do Ceará considerou esse conjunto suficiente para indicar que ela era mesmo uma das donas da cota premiada.

O que a Caixa precisa fazer agora

A decisão, de 23 de setembro, dá dois prazos à Caixa:

10 dias para bloquear o valor atualizado e depositá-lo numa conta judicial

para bloquear o valor atualizado e depositá-lo numa conta judicial 15 dias para enviar o histórico de resgates de todas as cotas do bolão

A ideia é travar o dinheiro para que ninguém mais consiga sacá-lo enquanto o caso é analisado — inclusive porque a falta do bilhete físico abre brecha para outra pessoa tentar retirar o valor.

O que você precisa saber

Quanto vale a cota perdida?

R$ 36 mil, referente à parte dela num bolão de 27 cotas que acertou a quina.

Por que a Justiça interveio?

Porque a apostadora perdeu o bilhete físico e não conseguiu sacar o prêmio pelos meios normais.

A Caixa já pagou o valor?

Não. A ordem judicial é para bloquear o dinheiro, não para pagá-lo — a Justiça ainda vai decidir quem recebe.

Os outros participantes do bolão foram afetados?

Não. Os outros 26 já retiraram suas cotas normalmente antes do problema aparecer.

Dá para provar um prêmio sem o bilhete físico?

Neste caso, sim — a Justiça aceitou outros documentos (lista de participantes, comprovante de pagamento, declaração da lotérica e conversas do grupo) como prova da participação.

Fonte: NSC Total

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.