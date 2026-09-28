Hoje uai O Super Sete 904 sorteia hoje (28/09) R$ 9,3 milhões, às 15h. 1 Prêmio acumulado de R$ 9,3 milhões para quem acertar as 7 colunas

2 Sorteio hoje, segunda-feira, às 15h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 14h30

O Super Sete 904 sorteia hoje R$ 9,3 milhões, às 15h — horário diferente das demais loterias. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as sete colunas do concurso 903, na sexta-feira. Escolha seus números entre 0 e 9 em cada coluna e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar no Super Sete

Você marca um número de 0 a 9 para cada uma das 7 colunas do volante. Ganha quem acerta de 3 a 7 colunas.

Aposta mínima: R$ 3,00

Faixas de premiação do Super Sete

Colunas acertadas Situação 7 colunas Prêmio principal 6 colunas Prêmio variável 5 colunas Prêmio variável 4 colunas Prêmio variável 3 colunas Prêmio variável

Último resultado do Super Sete

Super Sete 903, sexta-feira 25 de setembro: 9 – 2 – 4 – 7 – 5 – 5 – 2

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete colunas, prêmio segue para hoje em R$ 9,3 milhões

Histórico recente

Concurso Data Situação 903 25/09 Acumulou 902 23/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 904?

R$ 9,3 milhões, acumulado após o concurso 903 não ter acertador.

Quando é o sorteio?

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 15h — mais cedo que as outras loterias.

Até que horas dá para apostar?

Até as 14h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de três colunas certas.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.