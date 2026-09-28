Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7129 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [60 – 37 – 22 – 42 – 14 ]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

60 – 37 – 22 – 42 – 14

Volante da Quina com as dezenas sorteadas no concurso 7129 de hoje

Sorteio realizado em 28/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Quina acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 12,5 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 50 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 9.298,90. 4.192 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 105,63. 94.162 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,70.

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763

Aposta mínima: R$ 3,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 7128 27/09 Acumulou 7127 25/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7129?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 11,5 milhões.

Quando foi o sorteio da Quina 7129?

O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Quina?

A partir de 2 acertos (duque) já há premiação. Ganham: 5, 4, 3 e 2 acertos.

Qual é o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso é o 7130, na terça-feira, 29 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.