Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1307 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [A CONFIRMAR] · Mês da Sorte: [A CONFIRMAR]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado do Dia de Sorte 1307 saiu nesta sexta-feira (25 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

Dezenas: 1 – 3 – 4 – 9 – 11 – 27 – 31

Mês da Sorte: Janeiro

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1307 de hoje

Resultado do Dia de Sorte — números sorteados no concurso 1307 de hoje

Sorteio realizado em 25/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 600 mil;

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 600 mil;

6 acertos: 27 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.475,21;

5 acertos: 872 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 11.433 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 27.380 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como jogar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, você escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e marca um Mês da Sorte. Ganha quem acerta de 4 a 7 dezenas — e também quem acerta só o mês.

Aposta mínima: R$ 2,50

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 1306 24/09 Acumulou 1305 23/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1307?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 400 mil.

Quando foi o sorteio do Dia de Sorte 1307?

O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Quantos acertos garantem algum prêmio no Dia de Sorte?

A partir de 4 acertos já há premiação, além do prêmio por acertar só o Mês da Sorte.

Qual é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O próximo concurso é o 1308, no sábado, 26 de setembro de 2026.

Como assistir ao sorteio ao vivo?

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.