Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3789 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25 ]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da Lotofácil 3789 saiu nesta sexta-feira (25 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3789 de hoje

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3789 de hoje

Sorteio realizado em 25/09/2026, sexta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Lotofácil acumulou?

15 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 8.055.220,68; Isso significa que a Lotofácil não acumulou após o concurso 3789.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

15 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 8.055.220,68;

14 acertos: 526 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.259,58;

13 acertos: 18.700 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;

12 acertos: 165.168 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;

11 acertos: 1.023.464 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098

Aposta mínima: R$ 3,50

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 3788 24/09 Acumulou 3787 23/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3789?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 9 milhões.

Quando foi o sorteio da Lotofácil 3789?

O sorteio aconteceu nesta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Lotofácil?

A partir de 11 acertos já há premiação. Ganham: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

Qual é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso é o 3790, no sábado, 26 de setembro de 2026.

Como assistir ao sorteio ao vivo?

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.