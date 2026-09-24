Hoje uai Timemania 2446 sorteia hoje R$ 16 milhões, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 16 milhões para quem acertar as 7 dezenas

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A Timemania 2446 sorteia hoje (24 de setembro) R$ 16 milhões, às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2445, na terça-feira. Escolha seus números entre os 80 disponíveis, mais um Time do Coração, e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Timemania

Você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e marca um Time do Coração. Ganha quem acerta de 3 a 7 dezenas — e também quem acerta só o time.

Aposta mínima: R$ 3,50

Faixas de premiação da Timemania

Acertos Situação 7 acertos Prêmio principal 6, 5, 4, 3 acertos — Time do Coração R$ 3,50 (fixo)

Último resultado da Timemania

Timemania 2445, terça-feira 22 de setembro: 07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76 · Time do Coração: Volta Redonda/RJ

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as sete dezenas, prêmio segue para hoje em R$ 16 milhões

Histórico recente

Concurso Data Situação 2445 22/09 Acumulou 2444 20/09 Acumulou (Time: São Bernardo/SP)

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2446?

R$ 16 milhões, acumulado após o concurso 2445 não ter acertador.

Quando é o sorteio?

Quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Quantos acertos garantem prêmio?

A partir de três números certos, além do prêmio por acertar só o Time do Coração.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.