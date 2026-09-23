Resultado uai Saíram as dezenas da +Milionária 392 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas: [03 – 05 – 12 – 33 – 38 – 45] · Trevos: [3 e 6]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O resultado da +Milionária 392 saiu nesta quarta-feira (23 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

03 – 05 – 12 – 33 – 38 – 45 Trevos: 3 e 6

Resultado da +Milionária — números sorteados no concurso 392 hoje

Sorteio realizado em 23/09/2026, quarta-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A +Milionária acumulou?

A confirmar. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem. Antes do sorteio, o prêmio estava estimado em R$ 97 milhões.

Teve ganhador na +Milionária hoje?

Ainda não é possível informar. Assim que a Caixa liberar o rateio oficial, o número de apostas ganhadoras em cada faixa e os valores exatos serão atualizados nesta página.

Acertos Número de apostas Prêmio por aposta 6 dezenas + 2 trevos A confirmar A confirmar 6 dezenas + 1 trevo A confirmar A confirmar 6 dezenas + 0 trevo A confirmar A confirmar 5 dezenas + 2 trevos A confirmar A confirmar 5 dezenas A confirmar A confirmar

Como jogar na +Milionária

Você marca 6 números entre 50 disponíveis, mais 2 trevos entre 6 opções. Ganha o prêmio principal quem acerta as 6 dezenas e os 2 trevos.

Aposta mínima: R$ 6,00

Onde apostar

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa. Também é possível apostar em qualquer casa lotérica credenciada, até as 20h30 do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Situação 391 20/09 Acumulou

Histórico completo de sorteios

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 392?

O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 97 milhões.

Quando foi o sorteio da +Milionária 392?

O sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado?

A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio.

Como funcionam os trevos?

Além das 6 dezenas, você marca 2 trevos entre 6 opções. Há premiação também com 1 ou nenhum trevo certo.

Qual é o próximo sorteio da +Milionária?

O próximo concurso é o 393, no sábado, 26 de setembro de 2026.

Como assistir ao sorteio ao vivo?

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 21h.

Como faço para apostar neste concurso?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.