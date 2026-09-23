Hoje uai +Milionária 392 sorteia hoje R$ 97 milhões, às 21h. 1 Prêmio acumulado de R$ 97 milhões para quem acertar as 6 dezenas e os 2 trevos

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Apostas em qualquer lotérica ou pelo site oficial até as 20h30

A +Milionária 392 sorteia R$ 97 milhões hoje (23 de setembro), às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 391, no domingo. Escolha seus números entre os 50 disponíveis, mais dois trevos, e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na +Milionária

Você marca 6 números entre 50 disponíveis, mais 2 trevos entre 6 opções. Ganha o prêmio principal quem acerta as 6 dezenas e os 2 trevos.

Aposta mínima: R$ 6,00

Faixas de premiação da +Milionária

Acertos Situação 6 dezenas + 2 trevos Prêmio principal 6 dezenas + 1 trevo — 6 dezenas + 0 trevo — 5 dezenas + 2 trevos — 5 dezenas —

Último resultado da +Milionária

+Milionária 391, domingo 20 de setembro: 04 – 10 – 27 – 40 – 44 – 47

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, prêmio segue para hoje em R$ 97 milhões

Histórico recente

Concurso Data Situação 391 20/09 Acumulou

Veja o histórico completo no site oficial da Caixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79: resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: só nas agências da Caixa, com identidade original, CPF e recibo premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 392?

R$ 97 milhões, acumulado após o concurso 391 não ter acertador.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 23 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

Até as 20h30 de hoje.

Como funcionam os trevos?

Além das 6 dezenas, você marca 2 trevos entre 6 opções. Há premiação também com 1 ou nenhum trevo certo.

Como faço para apostar?

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.