Hoje uai Timemania 2445 sorteia R$ 15,6 milhões nesta terça-feira, 22 de setembro, às 21h. 1 R$ 15,6 milhões — prêmio acumulado para quem acertar os 7 números

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Timemania 2445 sorteia R$ 15,6 milhões nesta terça-feira (22 de setembro), às 21h. O prêmio segue acumulado desde o concurso 2444, no domingo. Escolha seus números e o time do coração e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Timemania

Na Timemania, você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e também um Time do Coração, que recebe parte da arrecadação. Ganha quem acertar de 3 a 7 números, ou o time.

Aposta mínima: R$ 3,50.

Faixas de premiação da Timemania

A Timemania premia em cinco faixas, incluindo o Time do Coração:

Acertos Situação 7 acertos Prêmio principal 6 acertos Segunda faixa 5 acertos Faixa intermediária 4 acertos Fixo: R$ 10,50 Time do Coração Fixo: R$ 8,50

Último resultado da Timemania

O resultado do concurso 2444 (domingo, 20 de setembro) segue acumulado, sem acertador na faixa principal — prêmio de R$ 15,6 milhões segue para o sorteio de hoje.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 2444 20/09 Acumulou 2443 18/09 Acumulou 2442 15/09 Acumulou 2441 13/09 Acumulou 2440 10/09 Acumulou 2439 08/09 Acumulou 2438 06/09 Acumulou 2437 03/09 Acumulou 2436 01/09 Acumulou 2435 30/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Timemania 2445, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2445? O prêmio é de R$ 15,6 milhões, acumulado desde o concurso 2444.

Quando é o sorteio da Timemania 2445? O sorteio acontece nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta terça-feira (22/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

O que é o Time do Coração? Além dos números, você escolhe um time de futebol. Parte da arrecadação vai para o clube, e acertar o time também paga um prêmio fixo.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.