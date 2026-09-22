Hoje uai Mega-Sena 3061 sorteia R$ 32 milhões nesta terça-feira, 22 de setembro, às 21h. 1 R$ 32 milhões — prêmio acumulado após concurso anterior sem acertador

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Mega-Sena 3061 sorteia R$ 32 milhões nesta terça-feira (22 de setembro), às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3060, no domingo. Escolha seus números entre os 60 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 6 R$ 6,00 50.063.860 7 R$ 42,00 7.151.980 8 R$ 168,00 1.787.995 9 R$ 504,00 595.998 10 R$ 1.260,00 238.399

Aposta mínima: R$ 6,00

Faixas de premiação da Mega-Sena

A Mega-Sena premia em três faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:

Acertos Situação 6 acertos Prêmio principal (Sena) 5 acertos Quina 4 acertos Quadra

Último resultado da Mega-Sena

O resultado anterior (Mega-Sena 3060, domingo 20 de setembro):

Números: 06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as seis dezenas. 54 apostas acertaram 5 dezenas (R$ 32.111,66 cada, uma delas em Curitiba/PR) e 3.075 apostas acertaram 4 dezenas (R$ 929,52 cada). O prêmio segue para hoje em R$ 32 milhões.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3060 20/09 Acumulou 3059 17/09 Ganhador (R$ 101 milhões) 3058 15/09 Acumulou 3057 13/09 Acumulou 3056 10/09 Acumulou 3055 08/09 Acumulou 3054 06/09 Acumulou 3053 03/09 Acumulou 3052 01/09 Acumulou 3051 30/08 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Mega-Sena 3061, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3061? O prêmio é de R$ 32 milhões, acumulado após o concurso 3060 não ter acertador.

Quando é o sorteio da Mega-Sena 3061? O sorteio acontece nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta terça-feira (22/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 4 acertos (quadra) já há premiação na Mega-Sena.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.