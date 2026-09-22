Hoje uai Lotofácil 3786 sorteia R$ 2 milhões nesta terça-feira, 22 de setembro, às 21h. 1 R$ 2 milhões — prêmio para quem acertar as 15 dezenas

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Lotofácil 3786 sorteia R$ 2 milhões nesta terça-feira (22 de setembro), às 21h. O valor volta ao patamar inicial depois que duas apostas — de Guaraí (TO) e Uberlândia (MG) — acertaram as 15 dezenas do concurso anterior e dividiram o prêmio, cada uma levando R$ 711 mil. Escolha seus números entre os 25 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 24,50 610.042 17 R$ 102,90 147.098 18 R$ 343,00 45.694 19 R$ 969,69 16.671 20 R$ 2.445,00 6.939

Aposta mínima: R$ 3,50 | Aposta máxima: R$ 2.445,00

Faixas de premiação da Lotofácil

A Lotofácil premia em cinco faixas. Confira a divisão do prêmio:

Acertos Percentual do prêmio Situação 15 acertos 35% Prêmio principal 14 acertos 25% 2º maior prêmio 13 acertos 20% Prêmio intermediário 12 acertos 15% Prêmio intermediário 11 acertos 5% Prêmio menor

Todos os prêmios são divididos entre os ganhadores da respectiva faixa, exceto quando há valor fixo oficial da Caixa (11 a 13 acertos).

Último resultado da Lotofácil

O resultado anterior (Lotofácil 3785, segunda-feira 21 de setembro):

Números: 01 – 04 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Resultado: Não acumulou — duas apostas (Guaraí/TO e Uberlândia/MG) acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 711 mil cada. 282 apostas acertaram 14 dezenas.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 3785 21/09 Não acumulou 3784 20/09 Não acumulou 3783 18/09 Não acumulou 3782 17/09 Não acumulou 3781 16/09 Acumulou 3780 15/09 Acumulou 3779 13/09 Não acumulou 3778 12/09 Não acumulou 3777 11/09 Acumulou 3776 10/09 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Lotofácil 3786, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3786? O prêmio é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas nesta terça-feira.

Quando é o sorteio da Lotofácil 3786? O sorteio acontece nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Quantos números eu preciso escolher? Na Lotofácil, você escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Quanto mais números, maiores as chances — e o valor da aposta.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta terça-feira (22/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil. Ganham: 15, 14, 13, 12 e 11 acertos.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.