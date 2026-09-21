Hoje uai Quina 7123 sorteia R$ 1,3 milhão nesta segunda-feira, 21 de setembro, às 21h. 1 R$ 1,3 milhão — prêmio acumulado após concurso anterior sem acertador

2 Sorteio às 21h , Espaço da Sorte, São Paulo — ao vivo no YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h, em lotéricas ou pelo site da Caixa

A Quina 7123 sorteia R$ 1,3 milhão nesta segunda-feira (21 de setembro), às 21h. O prêmio acumulou depois que ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7122, no domingo. Escolha seus números entre os 80 disponíveis e veja como jogar.

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763 8 R$ 168,00 429.286 9 R$ 378,00 190.794

Aposta mínima: R$ 3,00

Faixas de premiação da Quina

A Quina premia em quatro faixas. Não há valores fixos — todas dependem da arrecadação do concurso:

Acertos Situação 5 acertos Prêmio principal 4 acertos Quadra 3 acertos Terno 2 acertos Duque

Último resultado da Quina

O resultado anterior (Quina 7122, domingo 20 de setembro):

Números: 22 – 33 – 35 – 36 – 72

Resultado: Acumulou — ninguém acertou as cinco dezenas, prêmio segue para hoje em R$ 1,3 milhão

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 7122 20/09 Acumulou 7121 18/09 Não acumulou 7120 17/09 Não acumulou 7119 16/09 Acumulou 7118 15/09 Acumulou 7117 14/09 Não acumulou 7116 12/09 Acumulou 7115 11/09 Acumulou 7114 10/09 Não acumulou 7113 09/09 Acumulou

Como resgatar o prêmio

Se você ganhar na Quina 7123, aqui está como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o valor vai para o FIES.

Informações conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7123? O prêmio é de R$ 1,3 milhão, acumulado após o concurso 7122 não ter acertador.

Quando é o sorteio da Quina 7123? O sorteio acontece nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar? As apostas ficam abertas até as 20h desta segunda-feira (21/09), tanto em casas lotéricas quanto na plataforma oficial da Caixa.

Quantos acertos garantem prêmio? A partir de dois números certos (duque) já há premiação na Quina.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Aposte online pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.