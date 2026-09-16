O resultado da Quina 7119 saiu nesta quarta-feira (16/09). O ciclo tinha reiniciado ontem, quando uma aposta de Santo Anastácio (SP) faturou sozinha R$ 34.072.521,02 no concurso 7118. O rateio completo está sendo apurado pela Caixa e será divulgado em breve.
Números sorteados
24 – 19 – 20 – 77 – 70
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 600 mil.
A Quina acumulou?
A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 1,2 milhão.
Ganhadores por faixa
Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 23 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 9.688,60. 1.821 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 116,54. 48.573 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,36.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7118
|15/09
|01-03-10-11-70
|7117
|14/09
|37-40-44-54-63
|7116
|13/09
|09-16-47-72-78
FAQ
Quais foram os números sorteados na Quina 7119?
A confirmar.
O prêmio acumulou?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira (17/09), concurso 7120.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.