O resultado da Quina 7119 saiu nesta quarta-feira (16/09). O ciclo tinha reiniciado ontem, quando uma aposta de Santo Anastácio (SP) faturou sozinha R$ 34.072.521,02 no concurso 7118. O rateio completo está sendo apurado pela Caixa e será divulgado em breve.

Números sorteados

24 – 19 – 20 – 77 – 70

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h. Prêmio estimado: R$ 600 mil.

A Quina acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 1,2 milhão.

Ganhadores por faixa

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 23 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 9.688,60. 1.821 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 116,54. 48.573 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,36.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 7118 15/09 01-03-10-11-70 7117 14/09 37-40-44-54-63 7116 13/09 09-16-47-72-78

FAQ

Quais foram os números sorteados na Quina 7119?

A confirmar.

O prêmio acumulou?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira (17/09), concurso 7120.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.