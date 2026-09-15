O resultado da Lotofácil da Independência, concurso 3780, saiu nesta terça-feira (15/09): as dezenas sorteadas são ▶ A CONFIRMAR. O sorteio foi adiado pela Caixa e passou das 11h para as 21h — o prêmio principal de R$ 300 milhões segue sendo o maior já colocado em jogo na história do concurso especial.
Números sorteados
▶ A CONFIRMAR (15 dezenas, em ordem crescente)
Caixa Econômica Federal, sorteio realizado às 21h — horário alterado pela Caixa, oito horas depois do inicialmente previsto (11h). Prêmio: R$ 300 milhões.
A Lotofácil da Independência acumulou?
Não — e nunca acumula. Falta confirmar apenas quantas apostas dividiram o prêmio principal e o valor exato de cada uma. Se ninguém cravar as 15 dezenas, o valor desce em cascata para quem acertou 14, depois 13, 12 e 11 números, até encontrar um ganhador.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Acertos
|Situação
|Principal
|15
|A confirmar
|Secundária
|14
|A confirmar
|Secundária
|13
|A confirmar
|Secundária
|12
|A confirmar
|Secundária
|11
|A confirmar
Por que o sorteio foi adiado
A Caixa mudou o cronograma da Lotofácil da Independência na véspera do concurso: o sorteio, que sairia às 11h desta terça, passou para as 21h, e as apostas — que encerrariam às 20h de segunda — foram estendidas até as 18h de terça. A venda de cotas de Bolão Caixa segue até as 20h, só pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa. A Caixa não detalhou o motivo da alteração.
O tamanho histórico deste prêmio
A Lotofácil da Independência começou em 2012, pagando R$ 43.014.185,06 na estreia — 14 edições depois, o valor é quase sete vezes maior. Em cinco anos, a bolada quase dobrou: passou de R$ 159 milhões em 2021 para os R$ 300 milhões de hoje.
Um detalhe chama atenção nessa história: nunca houve um único ganhador sozinho na faixa principal. Somando as 14 edições realizadas até agora, 656 apostadores dividiram o prêmio máximo entre si — sempre em grupo, sempre com valores individuais na casa dos milhões.
|Edição
|Ganhadores da faixa principal
|Valor individual
|2025
|54 apostas
|R$ 4.293.824,84 cada
|2024 (concurso 3190)
|86 apostas — recorde de mais ganhadores
|R$ 2.354.726,30 cada
|2023
|65 apostas
|R$ 2,95 milhões cada
|2022
|79 apostas
|R$ 2,24 milhões cada
|2021
|57 apostas
|R$ 2,8 milhões cada
|2016
|10 apostas — recorde de menos ganhadores
|R$ 8.227.506,94 cada, maior pagamento individual da história do concurso
Como resgatar se você ganhou
Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta — e para valores acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até 2 dias úteis após a apuração oficial. O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias corridos a partir do sorteio.
Como funciona a Lotofácil da Independência
O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
|Dezenas marcadas
|Preço da aposta
|15
|R$ 3,50
|16
|R$ 56,00
|18
|R$ 1.176,00
|20
|R$ 11.628,00
Os números que mais saíram nas 14 edições anteriores
Antes do sorteio de hoje, o levantamento das 14 edições anteriores apontava a dezena 03 como a mais frequente, presente em 13 dos 14 sorteios especiais. A dezena 06 vem logo atrás, com 12 aparições. Cada sorteio, no entanto, é um evento independente — a frequência histórica não muda a probabilidade de nenhuma dezena sair hoje.
Últimos 10 resultados anteriores (fase regular, antes da pausa)
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3779
|03/09
|03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25
|3778
|02/09
|01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22
|3777
|01/09
|03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25
|3776
|31/08
|03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25
|3775
|30/08
|01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25
|3774
|28/08
|01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24
|3773
|27/08
|03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25
|3772
|26/08
|03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25
|3769
|23/08
|01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25
|3768
|21/08
|02-03-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-20-23-24
Quando volta a Lotofácil regular
A Caixa retoma os concursos diários normais depois da apuração do concurso 3780.
FAQ
Quais foram os números sorteados na Lotofácil da Independência hoje?
A confirmar — assim que a Caixa divulgar, atualizamos aqui.
Por que o sorteio foi adiado?
A Caixa alterou o cronograma na véspera do concurso, movendo o sorteio das 11h para as 21h de terça, sem detalhar o motivo.
Até que horas deu para apostar?
As apostas simples foram encerradas às 18h de terça; cotas de Bolão Caixa, até as 20h, só pelo app e portal Loterias Caixa.
Quantas apostas dividiram o prêmio de R$ 300 milhões?
A confirmar. Historicamente, o concurso nunca teve menos de 10 ganhadores na faixa principal.
Este prêmio pode acumular para o próximo concurso?
Não. Se ninguém acertar 15 pontos, o valor desce em cascata até a faixa de 11 acertos.
Este é o maior prêmio da história do concurso?
Sim — supera os R$ 220 milhões pagos na edição de 2025.
Como faço para saber se ganhei?
Confira suas dezenas no Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica credenciada.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.