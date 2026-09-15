O resultado da Lotofácil da Independência, concurso 3780, saiu nesta terça-feira (15/09): as dezenas sorteadas são ▶ A CONFIRMAR. O sorteio foi adiado pela Caixa e passou das 11h para as 21h — o prêmio principal de R$ 300 milhões segue sendo o maior já colocado em jogo na história do concurso especial.

Números sorteados

▶ A CONFIRMAR (15 dezenas, em ordem crescente)

Caixa Econômica Federal, sorteio realizado às 21h — horário alterado pela Caixa, oito horas depois do inicialmente previsto (11h). Prêmio: R$ 300 milhões.

A Lotofácil da Independência acumulou?

Não — e nunca acumula. Falta confirmar apenas quantas apostas dividiram o prêmio principal e o valor exato de cada uma. Se ninguém cravar as 15 dezenas, o valor desce em cascata para quem acertou 14, depois 13, 12 e 11 números, até encontrar um ganhador.

Ganhadores por faixa

Faixa Acertos Situação Principal 15 A confirmar Secundária 14 A confirmar Secundária 13 A confirmar Secundária 12 A confirmar Secundária 11 A confirmar

Por que o sorteio foi adiado

A Caixa mudou o cronograma da Lotofácil da Independência na véspera do concurso: o sorteio, que sairia às 11h desta terça, passou para as 21h, e as apostas — que encerrariam às 20h de segunda — foram estendidas até as 18h de terça. A venda de cotas de Bolão Caixa segue até as 20h, só pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa. A Caixa não detalhou o motivo da alteração.

O tamanho histórico deste prêmio

A Lotofácil da Independência começou em 2012, pagando R$ 43.014.185,06 na estreia — 14 edições depois, o valor é quase sete vezes maior. Em cinco anos, a bolada quase dobrou: passou de R$ 159 milhões em 2021 para os R$ 300 milhões de hoje.

Um detalhe chama atenção nessa história: nunca houve um único ganhador sozinho na faixa principal. Somando as 14 edições realizadas até agora, 656 apostadores dividiram o prêmio máximo entre si — sempre em grupo, sempre com valores individuais na casa dos milhões.

Edição Ganhadores da faixa principal Valor individual 2025 54 apostas R$ 4.293.824,84 cada 2024 (concurso 3190) 86 apostas — recorde de mais ganhadores R$ 2.354.726,30 cada 2023 65 apostas R$ 2,95 milhões cada 2022 79 apostas R$ 2,24 milhões cada 2021 57 apostas R$ 2,8 milhões cada 2016 10 apostas — recorde de menos ganhadores R$ 8.227.506,94 cada, maior pagamento individual da história do concurso

Como resgatar se você ganhou

Até R$ 2.428,79, o resgate é feito em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa. Acima disso, apenas em agências, com documento de identidade, CPF e o comprovante original da aposta — e para valores acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até 2 dias úteis após a apuração oficial. O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias corridos a partir do sorteio.

Como funciona a Lotofácil da Independência

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Preço da aposta 15 R$ 3,50 16 R$ 56,00 18 R$ 1.176,00 20 R$ 11.628,00

Os números que mais saíram nas 14 edições anteriores

Antes do sorteio de hoje, o levantamento das 14 edições anteriores apontava a dezena 03 como a mais frequente, presente em 13 dos 14 sorteios especiais. A dezena 06 vem logo atrás, com 12 aparições. Cada sorteio, no entanto, é um evento independente — a frequência histórica não muda a probabilidade de nenhuma dezena sair hoje.

Últimos 10 resultados anteriores (fase regular, antes da pausa)

Concurso Data Dezenas sorteadas 3779 03/09 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25 3768 21/08 02-03-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-20-23-24

Quando volta a Lotofácil regular

A Caixa retoma os concursos diários normais depois da apuração do concurso 3780.

FAQ

Quais foram os números sorteados na Lotofácil da Independência hoje?

A confirmar — assim que a Caixa divulgar, atualizamos aqui.

Por que o sorteio foi adiado?

A Caixa alterou o cronograma na véspera do concurso, movendo o sorteio das 11h para as 21h de terça, sem detalhar o motivo.

Até que horas deu para apostar?

As apostas simples foram encerradas às 18h de terça; cotas de Bolão Caixa, até as 20h, só pelo app e portal Loterias Caixa.

Quantas apostas dividiram o prêmio de R$ 300 milhões?

A confirmar. Historicamente, o concurso nunca teve menos de 10 ganhadores na faixa principal.

Este prêmio pode acumular para o próximo concurso?

Não. Se ninguém acertar 15 pontos, o valor desce em cascata até a faixa de 11 acertos.

Este é o maior prêmio da história do concurso?

Sim — supera os R$ 220 milhões pagos na edição de 2025.

Como faço para saber se ganhei?

Confira suas dezenas no Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica credenciada.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.