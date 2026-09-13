Circula nas redes um vídeo feito com inteligência artificial prometendo um “algoritmo infalível” para acertar a Lotofácil. A alegação: seguindo o método, seria impossível não ganhar. É golpe — e o canal Gêmeos Investem provou isso na prática.

Como funciona o golpe

Um vídeo gerado por IA mostra uma pessoa que não existe de verdade, afirmando ter criado um algoritmo capaz de prever os números sorteados. Para dar credibilidade, os golpistas usam três táticas recorrentes:

Tática Como aparece no vídeo Depoimentos falsos “Ganhadores” também gerados por IA contando que o método funcionou Falsas reportagens Simulações de que a imprensa teria noticiado o algoritmo Linguagem técnica Termos como “análise de probabilidades” e “IA preditiva”

Um caso já documentado usava a imagem de um homem chamado “Otávio Pontes” — que não existe. O vídeo tinha falas e movimentos de cabeça repetitivos, típicos de conteúdo feito por IA.

O canal Gêmeos Investem testou e comprovou o golpe

O canal Gêmeos Investem, referência em educação financeira no Brasil, foi além da denúncia teórica.

Seguiu o método anunciado à risca e não ganhou nada

Mostrou como o vídeo do “especialista” foi criado com ferramentas de IA

Reagiu ao próprio anúncio, apontando os sinais que entregam a fraude

Reagiu ao anúncio, seguiu o método promovido no vídeo e comprovou, na prática, que ele não funciona — a promessa de vitória garantida não se sustentou diante da aleatoriedade real dos sorteios.

A conclusão é simples: não existe número secreto. É uma sequência qualquer, igual a qualquer outra.

Por que o golpe mira a Lotofácil agora

A Lotofácil da Independência sorteia R$ 300 milhões nesta terça-feira (15/09). Golpes com IA tendem a crescer perto de concursos especiais — já aconteceu antes: um vídeo manipulado de uma loteria de Fortaleza, durante a Mega da Virada, levou mais de 500 pessoas a comprar bolões falsos.

Por que é sempre mentira

Nenhum algoritmo prevê loteria. Os sorteios da Caixa usam equipamentos físicos auditados e câmeras em todo o processo. Cada sorteio é aleatório e independente do anterior — não existe padrão a ser calculado.

Um levantamento do Observatório Lupa, que analisou 142 casos de golpe entre 2020 e 2025, encontrou um dado revelador:

Dado do levantamento Resultado Casos analisados 142 Prometiam benefício financeiro imediato 93% Período analisado 2020–2025

Ilustração gerada por IA representa suposto uso de algoritmos para prever números da Lotofácil.

O que os golpistas querem vender

Por trás do vídeo, geralmente há um produto pago: aplicativo, “apresentação confidencial” ou cotas de bolão em site falso, sem nenhuma ligação com a Caixa. Já houve vítimas com prejuízo acima de R$ 250 mil.

Sinais de que o vídeo é golpe

Sinal de alerta O que observar Movimentos repetitivos Cabeça, braços ou piscadas com padrão robótico Voz estranha Entonação artificial ou robotizada Pessoa sem histórico Não aparece em nenhuma fonte confiável Promessa absoluta “Método infalível” ou “impossível não ganhar” Cobrança antecipada Pede pagamento para revelar o “algoritmo”

Como se proteger

Nenhuma loteria legítima garante vitória

Nenhuma loteria oficial cobra taxa antecipada

Aposte só pelos canais oficiais: lotéricas credenciadas ou Loterias Online da Caixa

Desconfie de qualquer promessa de lucro garantido

Denuncie o conteúdo na própria rede social

O que realmente muda sua chance

Só duas coisas alteram a probabilidade de verdade: mais números na aposta, ou entrar em um bolão. Nenhuma delas garante o resultado. Nenhuma IA muda isso.

Perguntas frequentes

Existe IA que prevê números da loteria?

Não. Nenhum algoritmo prevê o resultado de um sorteio aleatório.

Por que esse golpe usa vídeos com IA?

Porque depoimentos “reais” parecem mais confiáveis, aumentando a chance de a vítima pagar.

O golpe é só da Lotofácil?

Não. É um golpe genérico, mas ganha força perto de concursos especiais como a Independência.

Alguém testou esse método?

Sim. O canal Gêmeos Investem seguiu o método, não ganhou nada e expôs como o vídeo foi feito.

Como denuncio um vídeo desses?

Pelas ferramentas de denúncia da própria rede social — evite compartilhar, mesmo para alertar.

A Caixa oferece métodos para ganhar?

Não. A Caixa nunca oferece algoritmos ou consultorias para “garantir” resultados.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Verificação de fatos: Agência Lupa

🔗 Investigação em vídeo: canal Gêmeos Investem

Jogue com responsabilidade. Desconfie de qualquer promessa de vitória garantida.