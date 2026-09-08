A Quina 7112 sorteia hoje (terça-feira, 08/09) um prêmio estimado em R$ 18,5 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7111 de domingo, e o prêmio sobe para R$ 18,5 milhões nesta terça — mantendo a sequência de vários sorteios seguidos sem ganhador da faixa principal.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7112 Data Terça-feira, 08/09/2026 Horário 20h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 18,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 19h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7111 06/09 ▶ [confirmar] Acumulou 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de domingo

Veja como foi o sorteio da Quina 7111 e como o prêmio chegou aos R$ 18,5 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7112?

O prêmio estimado é de R$ 18,5 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque).

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7112 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.