A Quina 7112 sorteia hoje (terça-feira, 08/09) um prêmio estimado em R$ 18,5 milhões. O concurso acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo hoje na Quina
Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7111 de domingo, e o prêmio sobe para R$ 18,5 milhões nesta terça — mantendo a sequência de vários sorteios seguidos sem ganhador da faixa principal.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|7112
|Data
|Terça-feira, 08/09/2026
|Horário
|20h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 18,5 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (5 dezenas)
|Encerramento das apostas
|19h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]
Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Quina
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (5 acertos)
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.762
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|5 números (Quina)
|Variável — valor principal
|4 números (Quadra)
|Variável
|3 números (Terno)
|Variável
|2 números (Duque)
|Variável
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7111
|06/09
|▶ [confirmar]
|Acumulou
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de domingo
Veja como foi o sorteio da Quina 7111 e como o prêmio chegou aos R$ 18,5 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Quina 7112?
O prêmio estimado é de R$ 18,5 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Quina?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 19h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 2 acertos (duque).
O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 7112 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.