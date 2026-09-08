O resultado da Quina 7112 saiu nesta terça-feira (08/09). As dezenas sorteadas foram: 61 – 54 – 27 – 24 – 66. A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
61 – 54 – 27 – 24 – 66
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 20h. Prêmio estimado: R$ 18,5 milhões.
A Quina acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|5 números (Quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 números (Quadra)
|A confirmar
|A confirmar
|3 números (Terno)
|A confirmar
|A confirmar
|2 números (Duque)
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7111
|06/09
|▶ [confirmar]
|Acumulou
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7113 — o próximo concurso acontece na quarta-feira (09/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7112?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Na quarta-feira (09/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.