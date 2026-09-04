A Lotomania 2972 sorteia hoje (sexta-feira, 04/09) um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.
O que está em jogo hoje na Lotomania
Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2971 de quarta-feira, embora uma aposta tenha chegado a 19 acertos e levado R$ 212.278,89. Com o acúmulo, o prêmio chega a R$ 3,5 milhões nesta sexta.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|2972
|Data
|Sexta-feira, 04/09/2026
|Horário
|21h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 3,5 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (50 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]
Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Lotomania
O apostador marca 50 números dentre os 100 disponíveis no volante — aposta fixa, sem opção de reduzir ou ampliar a quantidade de dezenas escolhidas.
|Modalidade
|Valor da aposta
|Probabilidade (20 acertos)
|Aposta única (50 dezenas)
|R$ 3,00
|1 em 11.372.635
A Surpresinha e o bolão também estão disponíveis pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|20 números
|Variável — valor principal
|19 números
|Variável
|18 números
|Variável
|17 números
|Variável
|16 números
|Variável
|15 números
|Variável
|0 números (nenhum acerto)
|Variável
A faixa de zero acertos é uma marca registrada da Lotomania: quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas também ganha prêmio.
Últimos 10 resultados da Lotomania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|2971
|02/09
|01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-68-69-86-88-92
|Acumulou
|2970
|31/08
|07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96
|Acumulou
|2969
|28/08
|00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99
|Acumulou
|2968
|26/08
|00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95
|Acumulou
|2967
|25/08
|04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98
|1 ganhador
|2966
|21/08
|14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97
|Acumulou
|2965
|19/08
|05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93
|Acumulou
|2964
|17/08
|07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85
|Acumulou
|2963
|14/08
|00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89
|Acumulou
|2962
|12/08
|13-15-21-29-34-35-36-42-47-56-60-64-74-75-86-89-91-95-96-99
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de quarta
Veja como foi o sorteio da Lotomania 2971 e como o prêmio chegou aos R$ 3,5 milhões atuais.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Lotomania 2972?
O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Lotomania?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 15 acertos — ou zero acertos.
O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 2972 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.