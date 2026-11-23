Você cuida do pé de tomate por semanas, vê os primeiros frutos verdes ganharem tamanho e, de repente, as folhas da base começam a amarelar e secar antes mesmo da colheita. Esse sinal visual mostra que a planta está desviando energia para sobreviver ou sofrendo com algum desequilíbrio na raiz e na seiva.
Por que as folhas do tomateiro ficam amarelas enquanto os frutos ainda estão verdes?
Quando o pé de tomate entra na fase de engordar os frutos, ele age como uma mãe economizando comida em casa: se faltar recurso na terra, a planta tira energia das folhas mais velhas e manda tudo para os tomates. Por isso, a folha de baixo perde o verde vibrante, fica pálida e cai antes da hora.
Na fisiologia vegetal, esse processo é chamado de clorose (a quebra ou falta de produção de clorofila, o pigmento verde que transforma luz solar em energia). Sem clorofila ativa, a folha deixa de fazer fotossíntese e reduz o açúcar enviado aos frutos, deixando os tomates menores e sem sabor.
Como diferenciar falta de adubo, excesso de água e ataque de doenças pelo desenho na folha?
Cada problema deixa uma assinatura própria na planta, bastando reparar na altura da folha afetada e no formato das manchas. De acordo com orientações técnicas da Embrapa Hortaliças, o diagnóstico visual rápido evita que você aplique adubo quando o problema real é raiz afogada ou fungo.
Enquanto deficiências nutricionais costumam aparecer de forma simétrica nos dois lados da folha, fungos e insetos criam pontos irregulares, teias finas ou anéis escuros no centro do amarelo:
Como recuperar o tomateiro e salvar a colheita passo a passo?
Corrigir o amarelecimento começa sempre pela terra e pela drenagem, antes de sair comprando qualquer produto para pulverizar nas folhas. Se você encher de adubo um vaso onde a água fica empoçada no fundo, o excesso de sais vai queimar ainda mais as raízes frágeis do tomateiro.
Siga esta sequência simples de quatro etapas para estabilizar a planta e garantir que os frutos verdes amadureçam com saúde:
- Faça o teste do dedo na terra: afunde o indicador 3 a 4 centímetros no substrato; só regue novamente quando a terra sair quase seca e solta, aplicando água apenas na base sem molhar as folhas.
- Pode as folhas inferiores doentes: use uma tesoura limpa com álcool 70% para cortar os galhos baixos que já estão amarelos ou encostando na terra, melhorando a ventilação.
- Reforce a adubação de frutificação: aplique adubo orgânico rico em potássio e fósforo (como húmus de minhoca, torta de mamona curtida ou farinha de ossos) a cada 15 dias ao redor do caule.
- Inspecione o verso das folhas: procure pequenos insetos brancos, pulgões ou teias finas; se encontrar, lave suavemente o verso com solução neutra de óleo de neem diluído no fim da tarde.
|Onde está o amarelo
|Causa mais provável
|O que fazer na prática
|🍂 Folhas velhas de baixo por inteiro
|Falta de nitrogênio ou excesso de rega
|Checar furos de drenagem e adubar com composto orgânico equilibrado.
|🔥 Bordas das folhas velhas queimadas
|Deficiência de potássio na frutificação
|Aplicar adubo rico em potássio (ex.: cinza vegetal peneirada em pequena dose ou NPK 4-14-8).
|🌿 Folhas novas do topo com nervuras verdes
|Falta de ferro ou solo muito alcalino
|Corrigir o substrato com matéria orgânica e evitar excesso de calcário.
|🎯 Manchas escuras com anéis amarelos
|Fungo Alternaria solani (pinta-preta)
|Remover folhas afetadas no lixo comum e nunca molhar a folhagem à noite.
O que a pesquisa agrícola mostra sobre solo, luz e rega no cultivo de tomate?
O tomateiro (Solanum lycopersicum) é uma planta exigente que precisa de pelo menos 6 horas de sol direto por dia e de um vaso profundo, com no mínimo 30 a 40 centímetros de altura, para espalhar suas raízes. Segundo publicações técnicas da ESALQ/USP, oscilações bruscas entre terra seca e encharcada estressam a planta e bloqueiam a absorção de nutrientes essenciais.
Quando o solo mantém umidade constante sem acumular água no pratinho, as raízes respiram normalmente e transportam minerais até o topo sem sacrificar as folhas inferiores. Isso garante que a planta mantenha energia suficiente para amadurecer todos os cachos de tomate com casca firme.
Quando pedir ajuda de um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola?
Se o amarelecimento avançar rapidamente de baixo para cima mesmo após ajustar a rega e podar as folhas baixas, ou se o caule escurecer por dentro e murchar nas horas mais quentes do dia, a planta pode estar com murcha bacteriana ou fusariose (doenças de solo sem cura caseira). Nesses casos, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola antes de reutilizar a mesma terra.
Evite aplicar defensivos químicos agrícolas sem diagnóstico técnico em hortas domésticas, pois muitos produtos exigem período de carência longo antes de consumir o fruto. Quando o solo está contaminado por fungos vasculares persistentes, a medida mais segura é descartar o substrato infectado e plantar mudas novas em terra limpa.