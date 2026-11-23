Resumo 🍅 O que significa: O amarelecimento (clorose) mostra que a folha perdeu clorofila por excesso de água, falta de nutrientes ou ataque de fungos e pragas. 🔍 Onde olhar primeiro: Folhas velhas na base indicam falta de adubo ou encharcamento; pontas novas amareladas apontam falta de ferro ou cálcio. 💧 O erro mais comum: Regar todos os dias sem checar se o fundo do vaso drena bem apodrece as raízes e impede a planta de absorver comida. ✂️ O que fazer: Ajuste a rega pela umidade da terra, reforce a adubação rica em potássio e pode apenas as folhas baixas já comprometidas.

Você cuida do pé de tomate por semanas, vê os primeiros frutos verdes ganharem tamanho e, de repente, as folhas da base começam a amarelar e secar antes mesmo da colheita. Esse sinal visual mostra que a planta está desviando energia para sobreviver ou sofrendo com algum desequilíbrio na raiz e na seiva.

Por que as folhas do tomateiro ficam amarelas enquanto os frutos ainda estão verdes?

Quando o pé de tomate entra na fase de engordar os frutos, ele age como uma mãe economizando comida em casa: se faltar recurso na terra, a planta tira energia das folhas mais velhas e manda tudo para os tomates. Por isso, a folha de baixo perde o verde vibrante, fica pálida e cai antes da hora.

Na fisiologia vegetal, esse processo é chamado de clorose (a quebra ou falta de produção de clorofila, o pigmento verde que transforma luz solar em energia). Sem clorofila ativa, a folha deixa de fazer fotossíntese e reduz o açúcar enviado aos frutos, deixando os tomates menores e sem sabor.

A distribuição do amarelo e o formato das manchas ajudam a investigar o que está afetando o tomateiro — Créditos: Imagem gerada por IA

Como diferenciar falta de adubo, excesso de água e ataque de doenças pelo desenho na folha?

Cada problema deixa uma assinatura própria na planta, bastando reparar na altura da folha afetada e no formato das manchas. De acordo com orientações técnicas da Embrapa Hortaliças, o diagnóstico visual rápido evita que você aplique adubo quando o problema real é raiz afogada ou fungo.

Enquanto deficiências nutricionais costumam aparecer de forma simétrica nos dois lados da folha, fungos e insetos criam pontos irregulares, teias finas ou anéis escuros no centro do amarelo:

Os 3 sinais mais comuns no pé de tomate 🌱 FALTA DE NUTRIENTES Base amarela uniforme Folhas velhas ficam amarelas por inteiro (falta de nitrogênio) ou só nas bordas queimadas (falta de potássio). 🌊 EXCESSO DE ÁGUA Folhas murchas e amarelas A terra fica encharcada, a raiz perde oxigênio e a planta murcha mesmo com o vaso molhado. 🍄 FUNGOS E PRAGAS Manchas com halo amarelo Pintas marrons cercadas de amarelo indicam fungos como a pinta-preta; pontinhos claros sugerem ácaros ou mosca-branca.

Como recuperar o tomateiro e salvar a colheita passo a passo?

Corrigir o amarelecimento começa sempre pela terra e pela drenagem, antes de sair comprando qualquer produto para pulverizar nas folhas. Se você encher de adubo um vaso onde a água fica empoçada no fundo, o excesso de sais vai queimar ainda mais as raízes frágeis do tomateiro.

Siga esta sequência simples de quatro etapas para estabilizar a planta e garantir que os frutos verdes amadureçam com saúde:

Faça o teste do dedo na terra: afunde o indicador 3 a 4 centímetros no substrato; só regue novamente quando a terra sair quase seca e solta, aplicando água apenas na base sem molhar as folhas. Pode as folhas inferiores doentes: use uma tesoura limpa com álcool 70% para cortar os galhos baixos que já estão amarelos ou encostando na terra, melhorando a ventilação. Reforce a adubação de frutificação: aplique adubo orgânico rico em potássio e fósforo (como húmus de minhoca, torta de mamona curtida ou farinha de ossos) a cada 15 dias ao redor do caule. Inspecione o verso das folhas: procure pequenos insetos brancos, pulgões ou teias finas; se encontrar, lave suavemente o verso com solução neutra de óleo de neem diluído no fim da tarde.

Onde está o amarelo Causa mais provável O que fazer na prática 🍂 Folhas velhas de baixo por inteiro Falta de nitrogênio ou excesso de rega Checar furos de drenagem e adubar com composto orgânico equilibrado. 🔥 Bordas das folhas velhas queimadas Deficiência de potássio na frutificação Aplicar adubo rico em potássio (ex.: cinza vegetal peneirada em pequena dose ou NPK 4-14-8). 🌿 Folhas novas do topo com nervuras verdes Falta de ferro ou solo muito alcalino Corrigir o substrato com matéria orgânica e evitar excesso de calcário. 🎯 Manchas escuras com anéis amarelos Fungo Alternaria solani (pinta-preta) Remover folhas afetadas no lixo comum e nunca molhar a folhagem à noite.

O que a pesquisa agrícola mostra sobre solo, luz e rega no cultivo de tomate?

O tomateiro (Solanum lycopersicum) é uma planta exigente que precisa de pelo menos 6 horas de sol direto por dia e de um vaso profundo, com no mínimo 30 a 40 centímetros de altura, para espalhar suas raízes. Segundo publicações técnicas da ESALQ/USP, oscilações bruscas entre terra seca e encharcada estressam a planta e bloqueiam a absorção de nutrientes essenciais.

Quando o solo mantém umidade constante sem acumular água no pratinho, as raízes respiram normalmente e transportam minerais até o topo sem sacrificar as folhas inferiores. Isso garante que a planta mantenha energia suficiente para amadurecer todos os cachos de tomate com casca firme.

Inspecionar as folhas antes de adubar ou aplicar produtos ajuda a escolher o cuidado adequado — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando pedir ajuda de um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola?

Se o amarelecimento avançar rapidamente de baixo para cima mesmo após ajustar a rega e podar as folhas baixas, ou se o caule escurecer por dentro e murchar nas horas mais quentes do dia, a planta pode estar com murcha bacteriana ou fusariose (doenças de solo sem cura caseira). Nesses casos, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola antes de reutilizar a mesma terra.

Evite aplicar defensivos químicos agrícolas sem diagnóstico técnico em hortas domésticas, pois muitos produtos exigem período de carência longo antes de consumir o fruto. Quando o solo está contaminado por fungos vasculares persistentes, a medida mais segura é descartar o substrato infectado e plantar mudas novas em terra limpa.