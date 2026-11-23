Resumo 🧄 Escolha e preparo: Separe os dentes maiores da parte externa da cabeça sem descascar e deixe na geladeira por 15 a 30 dias se quiser formar bulbos. 🪴 Vaso e posição certa: Use vaso com pelo menos 20 cm de profundidade e furos de drenagem, enterrando o dente com a ponta fina voltada para cima. ☀️ Sol e rega controlada: O alho precisa de 4 a 6 horas de sol direto por dia e rega leve apenas quando os 2 primeiros centímetros da terra secarem. ⏳ Prazo de colheita: As folhas verdes ficam prontas em 30 a 45 dias, enquanto os bulbos completos levam de 4 a 6 meses para amadurecer.

Você abre a gaveta da cozinha, encontra uma cabeça de alho começando a soltar pontinhas verdes e pensa em enterrar os dentes direto em um vasinho pequeno da janela. Sem preparar o dente corretamente e sem respeitar a profundidade da terra e a época do ano, a planta até brota folhas, mas não consegue formar uma cabeça inteira debaixo do solo.

Por que o dente de alho precisa de preparo e posição certa antes de ir para a terra?

Cada dente de alho funciona como uma bateria fechada carregada de energia pronta para disparar raízes para baixo e folhas para cima assim que sente umidade. Se você planta o dente de cabeça para baixo ou tira a casca protetora, o broto gasta força tentando dar a volta na terra ou apodrece rápido em contato com fungos do solo.

Na fisiologia vegetal, esse processo envolve a brotação apical (a ponta afiada por onde sai a folha) e a vernalização (um período de frio que avisa a planta que chegou a hora de dividir o dente único em vários bulbilhos). Sem esse estímulo térmico, o Allium sativum continua produzindo folhas bonitas, mas forma apenas uma cebola única redonda sem gomos.

O dente deve ser enterrado com a parte achatada para baixo e a ponta fina voltada para cima — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais erros mais impedem a cabeça de alho de crescer dentro do vaso?

Muitas tentativas domésticas falham porque o cultivo em recipiente tem menos reserva de água e espaço lateral do que um canteiro no chão. Segundo orientações técnicas da Embrapa Hortaliças sobre a cultura do alho, a planta possui raízes rasas e fasciculadas que sofrem tanto com o encharcamento quanto com a compactação do solo.

Estes quatro erros explicam por que os dentes murcham ou não engordam no vaso:

Plantar dentes pequenos do miolo da cabeça: os dentes centrais têm pouca reserva nutritiva e originam plantas fracas; escolha sempre os dentes mais gordos e firmes da borda externa.

os dentes centrais têm pouca reserva nutritiva e originam plantas fracas; escolha sempre os dentes mais gordos e firmes da borda externa. Enterrar o dente fundo demais ou raso demais: enterrar a mais de 5 cm atrasa a saída do broto, enquanto deixar a ponta exposta resseca o dente no sol.

enterrar a mais de atrasa a saída do broto, enquanto deixar a ponta exposta resseca o dente no sol. Jardineira rasa ou muito apertada: vasos com menos de 20 cm de altura limitam as raízes e impedem o bulbo de se expandir sem bater no plástico.

vasos com menos de limitam as raízes e impedem o bulbo de se expandir sem bater no plástico. Continuar regando na reta final da colheita: manter a terra molhada quando as folhas começam a amarelar apodrece as cascas da cabeça já formada dentro do substrato.

As medidas certas para plantar alho em casa ❄️ CHOQUE DE FRIO 15 a 30 dias na geladeira Em regiões quentes do Brasil, guardar os dentes na gaveta de legumes antes de plantar estimula a formação dos gomos. 📏 ESPAÇAMENTO IDEAL 10 a 15 cm entre cada dente Garante espaço livre debaixo da terra para cada cabeça crescer inteira sem esmagar a vizinha. ☀️ LUZ DIÁRIA 4 a 6 horas de sol direto Sol pleno fortalece as hastes verdes e envia energia para o bulbo engrossar na base do vaso.

Como preparar os dentes, plantar no vaso e cuidar até o dia da colheita?

Antes de abrir o solo, destaque os dentes da cabeça com cuidado no próprio dia do plantio para não machucar o disco duro da base, que é de onde nascem as raízes. Caso queira colher bulbos completos e more em cidade sem inverno frio, coloque os dentes inteiros em um saco de papel na gaveta inferior da geladeira (entre 4 °C e 8 °C) por 15 a 30 dias antes de plantar.

Siga este passo a passo prático para plantar e conduzir o vaso até a colheita:

Prepare um vaso bem drenado: escolha um recipiente com pelo menos 20 cm de profundidade e furos no fundo, forrando a base com 2 a 3 cm de argila expandida ou brita coberta com manta de drenagem. Monte um substrato solto e fértil: misture 2 partes de terra vegetal leve, 1 parte de húmus de minhoca e 1 parte de areia grossa lavada para a terra não empedrar em volta do bulbo. Enterre os dentes na posição correta: afunde cada dente a 2 a 3 cm de profundidade, deixando a parte achatada voltada para baixo, a ponta fina para cima e uma distância de 10 a 15 cm entre eles. Regue com moderação e suspenda no final: mantenha o solo levemente úmido sem encharcar durante o crescimento e pare de regar nos últimos 10 a 15 dias, quando metade das folhas amarelar e tombar.

Objetivo do cultivo Folhas verdes (alho-poró fino / broto) Cabeças completas (bulbos com dentes) ❄️ Frio antes de plantar Dispensável; pode plantar o ano inteiro Recomendado (15 a 30 dias na geladeira) ou plantio no outono 🪴 Espaço no vaso Pode plantar mais próximo (5 a 7 cm entre dentes) Exige 10 a 15 cm livres para o bulbo engordar ⏱️ Tempo até colher 30 a 45 dias (cortando apenas as pontas externas) 4 a 6 meses, seguido de 15 dias de cura à sombra

O que a pesquisa agronômica recomenda sobre época de plantio e cura após a colheita?

Manuais técnicos da Embrapa indicam que no Centro-Sul do Brasil a melhor janela para plantar alho visando formação de bulbos vai de março a maio, aproveitando temperaturas amenas no início e dias mais longos na fase final. Também vale priorizar alho comprado em feiras livres ou lojas agropecuárias, pois alguns alhos importados de supermercado recebem inibidores de brotação para durar mais na prateleira.

Depois de arrancar as cabeças da terra com cuidado sem puxar apenas pelo talo seco, faça a cura: deixe os bulbos inteiros pendurados ou espalhados em local seco, ventilado e à sombra por 15 a 20 dias. Esse descanso seca a casca externa, concentra o sabor e permite guardar o alho colhido por vários meses na despensa.

O alho pode ser colhido quando as folhas começam a amarelar e perder a firmeza — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando fungos no solo ou pragas persistentes pedem orientação de um especialista?

Se as folhas do alho apresentarem manchas alaranjadas em pó (ferrugem) ou se os bulbos apodrecerem com cheiro forte e mofo branco na base mesmo em vasos bem drenados, descarte o substrato contaminado para não espalhar fungos para outras hortaliças. Nesses casos recorrentes, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola para identificar doenças de solo e indicar sementes sadias.

Nunca reutilize terra onde houve podridão branca ou ataque severo de nematoides para plantar cebola, cebolinha ou alho novamente, pois são plantas da mesma família botânica e sofrem com os mesmos patógenos.