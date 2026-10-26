Resumo 🌱 A CAUSA: A hortelã se espalha por meio de estolões, que são caules subterrâneos agressivos que criam novas raízes a cada nó. 🪴 A SOLUÇÃO: O plantio confinado em vasos isola o sistema radicular e impede que a erva invada o espaço de outras espécies. ✂️ O MANEJO: Podar as pontas a cada 30 dias estimula o crescimento de ramos laterais sem permitir o esgotamento do solo.

Você planta uma pequena muda de hortelã no canteiro ao lado da salsinha e do manjericão esperando colher folhas frescas para o chá. Poucos meses depois, a planta envia galhos subterrâneos em todas as direções, sufoca os outros temperos e toma conta de todo o solo da horta.

Por que a hortelã se alastra tão rápido e sufoca outras plantas no canteiro?

A hortelã se comporta como uma rede de cabos subterrâneos que lança novos brotos para a superfície a cada poucos centímetros. Quando plantada direto na terra, suas raízes caminham de lado e roubam a água e os nutrientes de plantas com sistemas radiculares mais frágeis.

Botanicamente, as espécies do gênero Mentha sp. produzem estruturas chamadas estolões e rizomas, que realizam propagação vegetativa contínua. Cada nó radicular em contato com o solo úmido desenvolve novas raízes e hastes verticais, gerando um efeito de carpete denso e dominador.

Os rizomas da hortelã podem produzir novos brotos e favorecer a propagação lateral da planta — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais indicam que as raízes da hortelã estão dominando o solo?

O primeiro indício da invasão é o aparecimento de brotos de hortelã surgindo a mais de 50 centímetros de distância da muda original. Conforme o tecido subterrâneo se adensa, os temperos vizinhos começam a amarelar e apresentar crescimento lento por falta de nutrientes no solo.

Especialistas em horticultura da Embrapa Hortaliças alertam que o emaranhado de raízes da hortelã compacta a camada superficial da terra. Essa mola radicular impede a infiltração adequada de água para as plantas ao redor, gerando competição desleal por recursos hídricos.

Fatos técnicos sobre o cultivo confinado da hortelã 📏 DADO TÉCNICO Profundidade da raiz Os estolões se concentram nos primeiros 15 cm de profundidade do solo. 🪴 RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Volume de vaso ideal Recipientes de 5 a 10 litros garantem espaço sem risco de fuga de raízes. ⚠️ SINAL DE RISCO Murchamento de vizinhas Agressividade radicular seca cebolinhas e salsinhas cultivadas no mesmo canteiro.

Como plantar a hortelã em vasos para limitar a expansão das raízes?

A solução definitiva exige confinar todo o sistema radicular em um vaso com boa drenagem e espaço suficiente para o desenvolvimento da planta. Você pode manter o vaso sobre a bancada ou enterrá-lo no próprio canteiro, deixando a borda saliente.

Siga o passo a passo recomendado por agrônomos para garantir uma hortelã saudável e contida durante todo o ano:

Escolha o recipiente adequado: Selecione um vaso de plástico ou cerâmica com capacidade para 5 a 10 litros e furos no fundo. Monte a camada de drenagem: Adicione 3 centímetros de argila expandida ou brita no fundo para evitar o acúmulo excessivo de água. Prepare o substrato fértil: Misture terra vegetal macia com húmus de minhoca na proporção de 2 para 1 para manter o solo rico e leve. Isole a borda superior: Ao enterrar o vaso no canteiro, mantenha cerca de 5 centímetros da borda acima do nível da terra para evitar vazamento de estolões.

Método de cultivo Comportamento das raízes Risco de invasão do canteiro 🌱 Solo livre no canteiro Expansão lateral ilimitada por estolões Altíssimo (sufoca outras ervas) 🪴 Vaso enterrado com borda elevada Confinamento completo dentro do recipiente Nulo (barreira física eficaz) 🪟 Vaso individual suspenso ou em bancada Isolamento total em relação ao jardim Nulo (facilita colheita e rega)

O que diz a pesquisa agronômica sobre o controle de espécies aromáticas invasoras?

Estudos publicados pelo periódico Horticultura Brasileira demonstram que ervas medicinais e aromáticas da família Lamiaceae apresentam alta capacidade de competição interespecífica. Sem contenção física, a hortelã domina o espaço útil do canteiro em menos de 90 dias.

A restrição do volume radicular por meio do cultivo em vasos limita a síntese hormonal de expansão lateral. Esse estresse controlado não prejudica a qualidade dos óleos essenciais da folha, mantendo o sabor e o perfume característicos da planta.

Manter a borda do vaso acima do solo ajuda a reduzir a saída de brotos para o canteiro — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando vale a pena consultar um engenheiro agrônomo ou paisagista?

Se a hortelã já tomou conta de uma área grande do seu jardim e está destruindo gramados ou canteiros ornamentais, a orientação de um engenheiro agrônomo é recomendada. O profissional indicará métodos de remoção mecânica e solarização do solo sem necessidade de agroquímicos.

Para quem deseja planejar uma horta comunitária ou jardim funcional integrado, a ajuda de um paisagista garante o zoneamento correto entre ervas invasoras e espécies sensíveis. O planejamento profissional evita problemas de competição hídrica e melhora a estética do espaço.