Você planta uma pequena muda de hortelã no canteiro ao lado da salsinha e do manjericão esperando colher folhas frescas para o chá. Poucos meses depois, a planta envia galhos subterrâneos em todas as direções, sufoca os outros temperos e toma conta de todo o solo da horta.
Por que a hortelã se alastra tão rápido e sufoca outras plantas no canteiro?
A hortelã se comporta como uma rede de cabos subterrâneos que lança novos brotos para a superfície a cada poucos centímetros. Quando plantada direto na terra, suas raízes caminham de lado e roubam a água e os nutrientes de plantas com sistemas radiculares mais frágeis.
Botanicamente, as espécies do gênero Mentha sp. produzem estruturas chamadas estolões e rizomas, que realizam propagação vegetativa contínua. Cada nó radicular em contato com o solo úmido desenvolve novas raízes e hastes verticais, gerando um efeito de carpete denso e dominador.
Quais sinais indicam que as raízes da hortelã estão dominando o solo?
O primeiro indício da invasão é o aparecimento de brotos de hortelã surgindo a mais de 50 centímetros de distância da muda original. Conforme o tecido subterrâneo se adensa, os temperos vizinhos começam a amarelar e apresentar crescimento lento por falta de nutrientes no solo.
Especialistas em horticultura da Embrapa Hortaliças alertam que o emaranhado de raízes da hortelã compacta a camada superficial da terra. Essa mola radicular impede a infiltração adequada de água para as plantas ao redor, gerando competição desleal por recursos hídricos.
Como plantar a hortelã em vasos para limitar a expansão das raízes?
A solução definitiva exige confinar todo o sistema radicular em um vaso com boa drenagem e espaço suficiente para o desenvolvimento da planta. Você pode manter o vaso sobre a bancada ou enterrá-lo no próprio canteiro, deixando a borda saliente.
Siga o passo a passo recomendado por agrônomos para garantir uma hortelã saudável e contida durante todo o ano:
- Escolha o recipiente adequado: Selecione um vaso de plástico ou cerâmica com capacidade para 5 a 10 litros e furos no fundo.
- Monte a camada de drenagem: Adicione 3 centímetros de argila expandida ou brita no fundo para evitar o acúmulo excessivo de água.
- Prepare o substrato fértil: Misture terra vegetal macia com húmus de minhoca na proporção de 2 para 1 para manter o solo rico e leve.
- Isole a borda superior: Ao enterrar o vaso no canteiro, mantenha cerca de 5 centímetros da borda acima do nível da terra para evitar vazamento de estolões.
|Método de cultivo
|Comportamento das raízes
|Risco de invasão do canteiro
|🌱 Solo livre no canteiro
|Expansão lateral ilimitada por estolões
|Altíssimo (sufoca outras ervas)
|🪴 Vaso enterrado com borda elevada
|Confinamento completo dentro do recipiente
|Nulo (barreira física eficaz)
|🪟 Vaso individual suspenso ou em bancada
|Isolamento total em relação ao jardim
|Nulo (facilita colheita e rega)
O que diz a pesquisa agronômica sobre o controle de espécies aromáticas invasoras?
Estudos publicados pelo periódico Horticultura Brasileira demonstram que ervas medicinais e aromáticas da família Lamiaceae apresentam alta capacidade de competição interespecífica. Sem contenção física, a hortelã domina o espaço útil do canteiro em menos de 90 dias.
A restrição do volume radicular por meio do cultivo em vasos limita a síntese hormonal de expansão lateral. Esse estresse controlado não prejudica a qualidade dos óleos essenciais da folha, mantendo o sabor e o perfume característicos da planta.
Quando vale a pena consultar um engenheiro agrônomo ou paisagista?
Se a hortelã já tomou conta de uma área grande do seu jardim e está destruindo gramados ou canteiros ornamentais, a orientação de um engenheiro agrônomo é recomendada. O profissional indicará métodos de remoção mecânica e solarização do solo sem necessidade de agroquímicos.
Para quem deseja planejar uma horta comunitária ou jardim funcional integrado, a ajuda de um paisagista garante o zoneamento correto entre ervas invasoras e espécies sensíveis. O planejamento profissional evita problemas de competição hídrica e melhora a estética do espaço.