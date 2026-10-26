Resumo ✂️ Poda: retire folhas e hastes secas ou doentes e respeite a época de floração de cada espécie. 🌱 Divisão: plantas muito cheias, com crescimento fraco no centro, podem precisar de separação das raízes. 🪴 Mudas: algumas espécies podem ser multiplicadas por divisão, estacas ou sementes, conforme suas características. 💧 Depois do manejo: regue conforme a necessidade, evite encharcar o solo e acompanhe a recuperação das plantas.

Novembro é uma boa oportunidade para observar as plantas do jardim, retirar partes secas, controlar o crescimento de espécies que se espalham demais e planejar novas mudas. Mas a tesoura não deve passar por todas as plantas da mesma maneira: o momento certo depende da espécie, da floração e do clima da região.

Por que algumas plantas perenes precisam ser divididas?

Quando uma planta cresce por vários anos no mesmo lugar, suas raízes e brotações podem ficar amontoadas. É como várias pessoas tentando ocupar uma cadeira pequena: a disputa por água, luz e nutrientes dificulta o desenvolvimento.

A divisão separa uma planta bem estabelecida em partes que possam crescer individualmente. Segundo a University of Minnesota Extension, a técnica pode reduzir a competição, recuperar o vigor e ajudar a controlar o tamanho dos canteiros. O procedimento, entretanto, não serve igualmente para todas as espécies.

A poda seletiva remove partes secas ou danificadas sem exigir o corte indiscriminado de hastes saudáveis — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais mostram que uma planta pode precisar de divisão?

Os sinais mais comuns são a diminuição da floração, flores menores, crescimento fraco no centro da touceira e brotações concentradas nas bordas. Uma planta que ocupa espaço demais também pode precisar ser controlada.

Hostas, hemerocallis, algumas íris e outras plantas que formam touceiras estão entre as espécies que podem ser divididas, desde que o método seja adequado a cada uma. Antes de retirar a planta da terra, verifique se ela está florindo e se a época é favorável à recuperação das raízes.

Três formas de renovar o jardim ✂️ PODA Limpeza seletiva Retire partes secas, quebradas ou doentes, sem cortar indiscriminadamente as hastes saudáveis. 🌿 DIVISÃO Novas touceiras Separe espécies apropriadas, mantendo raízes e brotos em cada parte. 🪴 MULTIPLICAÇÃO Mais mudas Use estacas, sementes ou brotações conforme a forma de reprodução da planta.

Como dividir uma planta sem prejudicar as raízes?

O primeiro passo é escolher um dia ameno, de preferência sem sol forte, e um solo que permita retirar a planta sem se desfazer em torrões duros. Regue antecipadamente se a terra estiver seca e prepare os locais de replantio antes de começar.

Retire a touceira com uma pá ou um garfo de jardinagem, exponha as raízes com cuidado e separe apenas as partes capazes de continuar crescendo. Cada divisão deve ter raízes saudáveis e brotos; descarte tecidos apodrecidos e replante as partes sem deixá-las ressecar.

Cada divisão precisa conservar raízes e brotações suficientes para favorecer o estabelecimento da nova planta — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais plantas podem ser podadas ou multiplicadas em novembro?

Não existe uma lista universal para o mês: novembro corresponde ao fim da primavera no Brasil, enquanto recomendações estrangeiras para o outono podem se referir a condições climáticas muito diferentes. Em regiões quentes, o calor e a chuva também alteram a resposta das plantas ao corte e ao transplante.

Hemerocallis e hostas podem ser candidatas à divisão quando estão estabelecidas e apresentam sinais de adensamento. Já plantas que florescem nessa época ou espécies com raízes sensíveis podem exigir outro calendário. Para multiplicar por estacas, confirme se a espécie aceita o método e se os ramos escolhidos estão saudáveis.