Você compra uma samambaia bonita, replanta em terra de jardim e, semanas depois, as folhas amarelam e a planta definha. O problema não é a rega, mas o substrato. O substrato para samambaias precisa ser leve e aerado, e a terra comum compacta sufoca as raízes. Com o pó de xaxim proibido por lei, é preciso escolher alternativas que mantenham a aeração.

Por que o pó de xaxim foi proibido?

O xaxim é extraído do caule da samambaiaçu-imperial, uma planta nativa da Mata Atlântica que leva de 15 a 18 anos para atingir o estádio ideal para extração. A exploração desenfreada colocou a espécie na lista de plantas ameaçadas de extinção.

A legislação que proíbe a comercialização do xaxim começou no Rio Grande do Sul em 1992 e se espalhou por outros estados. Em São Paulo, a Lei Estadual nº 11.754 de 2004 proibiu a industrialização e a comercialização de produtos e artefatos provenientes do xaxim, incluindo vasos, estacas, placas e o pó. Hoje, o comércio só é permitido quando o material vem de viveiros devidamente cadastrados e autorizados pelos órgãos ambientais.

Um definhamento rápido por falta de aeração inesperada domina o vaso em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Por que a terra comum compacta mata a samambaia?

As samambaias são plantas epífitas ou rupícolas na natureza. Elas crescem sobre árvores ou pedras, com as raízes expostas ao ar e à umidade constante. O sistema radicular delas depende de oxigenação para respirar.

Quando você usa terra comum de jardim, o substrato se compacta com as regas e fecha os poros de ar. As raízes ficam submersas em um ambiente encharcado e sem oxigênio. Esse quadro leva ao apodrecimento radicular e ao definhamento rápido da planta. Estudos com orquídeas, que têm necessidades semelhantes, mostram que substratos com maior retenção de água podem limitar a disponibilidade de oxigênio e causar a morte das plântulas.

Os três efeitos da compactação são:

Quais substratos substituem o xaxim?

A pesquisa agronômica testou diversas misturas alternativas ao xaxim e encontrou opções eficientes. A fibra de coco se destacou como o material com características mais próximas ao pó de xaxim, oferecendo boa aeração, drenagem e retenção de umidade.

Outros materiais com potencial são a casca de arroz carbonizada, que tem baixa densidade e boa aeração, e o pseudocaule de bananeira, que se mostrou um promissor substituto em testes com samambaias. A mistura de areia grossa com substrato comercial também apresentou bons resultados de sobrevivência.

Uma mistura caseira recomendada por viveiristas é composta por 50% de fibra de coco, 25% de terra e 25% de areia grossa. Outra opção é misturar 1 parte de terra vegetal, 1 parte de terra comum e 1 parte de húmus de minhoca. Para manter o solo aerado e nutritivo, a combinação de terra vegetal, fibra de coco e húmus é eficiente.

Um definhamento rápido por falta de aeração inesperada domina o vaso em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Qual é a melhor mistura para cada situação?

A tabela abaixo resume as opções conforme a disponibilidade de materiais:

Mistura Componentes Indicação Base fibra de coco Leve e aerada 50% fibra de coco + 25% terra + 25% areia grossa Melhor substituto do xaxim Mistura clássica Nutritiva e equilibrada 1 parte terra vegetal + 1 parte terra comum + 1 parte húmus Boa para replantio Substrato comercial Pronto para uso Substrato específico para samambaias Praticidade Terra comum pura Pesada e compacta Sem adição de materiais aeradores Evitar sempre

Como preparar o vaso para garantir a aeração?

Além da escolha do substrato, a montagem do vaso faz diferença. Coloque uma camada de argila expandida ou pedra brita no fundo para garantir a drenagem. Use vasos de cerâmica ou barro, que permitem a transpiração das raízes e mantêm o solo fresco.

Não compacte o substrato ao redor da planta. Pressione levemente apenas para firmar, mantendo o meio fofo ao toque para permitir a oxigenação. Evite fertilizar nas primeiras quatro a seis semanas após o replantio, porque as raízes novas são sensíveis aos sais.

Por que a aeração é indispensável para samambaias?

A samambaia é uma planta que evoluiu em ambientes onde as raízes ficam expostas ao ar. O substrato precisa reproduzir essa condição.

A fibra de coco e a casca de arroz carbonizada são alternativas sustentáveis que mantêm a porosidade. A manutenção correta do substrato, com adições superficiais quando ele compacta, mantém a planta saudável por anos. Sem aeração, nenhuma rega ou adubo compensa o sufocamento das raízes.