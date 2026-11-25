Resumo executivo 🚇 O que é o projeto? Uma expansão de 200 km de metrô automático e 68 novas estações ao redor de Paris, criando quatro linhas inéditas. 🔄 Por que muda os deslocamentos? Cria um anel ferroviário que liga bairros periféricos diretamente entre si, eliminando a obrigação de ir até o centro. ⚙️ Como escavam sem destruir ruas? Mais de 30 tuneladoras perfuram o subsolo profundo e montam anéis de concreto por dentro sem abrir valas na superfície. 📅 Quando as linhas entram em operação? Após a entrega da extensão da Linha 14, os novos trechos abrem em etapas progressivas entre o fim de 2026 e 2031.

Com 90% dos trilhos enterrados entre 15 e 55 metros de profundidade, a maior obra urbana da Europa transforma viagens radiais demoradas em trajetos diretos entre subúrbios.

Por que escavar tão fundo embaixo de uma cidade cheia de túneis antigos?

Imagine tentar passar um cano novo por baixo de uma casa que já tem encanamento, fiação e alicerces por todo lado. O subsolo de Paris já guarda galerias de esgoto, linhas antigas de metrô e antigas pedreiras subterrâneas.

Para desviar desses obstáculos sem derrubar prédios históricos, a agência estatal Société des grands projets posicionou os novos túneis entre 15 e 55 metros de profundidade. Essa técnica de escavação profunda em escudo fechado evita tremores na superfície e protege as fundações existentes.

Tuneladoras gigantes avançam pelo subsolo e permitem construir os novos túneis sem abrir grandes valas nas ruas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números exatos e as linhas do Grand Paris Express?

O plano dobra a extensão da rede metropolitana atual da região de Île-de-France com trens 100% automatizados sem condutor. Cada parâmetro técnico responde à demanda de mais de dois milhões de passageiros diários.

Extensão e estações da rede: o Grand Paris Express soma 200 quilômetros de vias novas e 68 estações interligadas, sendo 90% do traçado totalmente subterrâneo.

Quatro novas linhas criadas: o sistema implanta as linhas circulares e radiais Linha 15 , Linha 16 , Linha 17 e Linha 18 , além da extensão já concluída da Linha 14 .

o sistema implanta as linhas circulares e radiais , , e , além da extensão já concluída da . Dimensões das tuneladoras: cada máquina possui cerca de 100 metros de comprimento e 10 metros de diâmetro, avançando entre 10 e 12 metros por dia.

cada máquina possui cerca de 100 metros de comprimento e 10 metros de diâmetro, avançando entre 10 e 12 metros por dia. Revestimento em aduelas pré-moldadas: anéis de concreto armado de alta resistência selam o túnel imediatamente após a passagem da roda de corte, impedindo infiltrações do lençol freático.

anéis de de alta resistência selam o túnel imediatamente após a passagem da roda de corte, impedindo infiltrações do lençol freático. Cronograma escalonado de entregas: após a extensão da Linha 14 inaugurada em 2024, os primeiros trechos da Linha 18 abrem no fim de 2026, seguidos pelas linhas 15 Sul, 16 e 17 até 2031.

Como as estações gigantes são cavadas sem que os prédios vizinhos afundem?

Antes de abrir um buraco fundo na areia da praia, você precisa fincar tábuas ao redor para a parede não desmoronar. Na engenharia urbana, os técnicos constroem primeiro uma caixa fechada de concreto no solo antes de retirar a terra de dentro.

Essas caixas usam paredes diafragma travadas por grandes tubos metálicos horizontais chamados estroncas, que seguram o empurrão da terra lateral. Quando a tuneladora chega à estação, ela atravessa essa caixa por baixo sem causar afundamentos nas ruas vizinhas.

Critério urbano Metrô histórico de Paris Grand Paris Express 🧭 Traçado das linhas Radial concentrado no centro da capital Perimetral ligando subúrbios diretamente ⛏️ Profundidade média Rasa, logo abaixo do pavimento das ruas Profunda, entre 15 e 55 metros no subsolo 🚆 Operação dos trens Mista, com muitas linhas conduzidas manualmente 100% automática com intervalos de 2 minutos ⏱️ Tempo de viagem Exige baldeações longas na zona central Reduz trajetos entre periferias em até 50%

Como as tuneladoras montam o túnel por dentro enquanto avançam?

Na frente da máquina, uma roda metálica gira triturando argila e calcário, enquanto esteiras levam a terra escavada até o poço de saída. Logo atrás, braços hidráulicos encaixam blocos curvos de concreto formando um anel completo.

O vídeo técnico produzido pela própria Société des grands projets mostra a montagem da tuneladora no poço de partida e o encaixe das paredes definitivas.

Abaixo, um vídeo do Société des grands projets que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas controlam o risco de escavar sob áreas densas?

As obras seguem os critérios europeus do Eurocode 7 para projetos geotécnicos e as diretrizes de segurança da Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain. No Brasil, projetos metroviários adotam padrões equivalentes da ABNT NBR 6122 e da ABNT NBR 6118.

Essas normas exigem monitoramento contínuo por sensores a laser nos edifícios acima do trajeto para detectar qualquer milímetro de movimentação. Assim, a equipe ajusta a pressão da máquina em tempo real e protege moradores e patrimônios.

Paredes diafragma e estroncas ajudam a estabilizar o solo durante a construção de estações subterrâneas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário acionar engenheiros especialistas em túneis e geotecnia?

Qualquer intervenção que envolva escavações profundas, contenções de subsolo ou obras próximas a linhas de metrô e fundações vizinhas exige um engenheiro geotécnico e um engenheiro de túneis. Esses especialistas mapeiam as camadas de solo e calculam o empuxo da água subterrânea.

Não é um serviço que se realiza sem investigação prévia porque solos urbanos escondem cavidades, redes antigas e variações bruscas de resistência. Somente sondagens detalhadas e contenções calculadas evitam recalques e danos estruturais.