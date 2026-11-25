Com 90% dos trilhos enterrados entre 15 e 55 metros de profundidade, a maior obra urbana da Europa transforma viagens radiais demoradas em trajetos diretos entre subúrbios.
Por que escavar tão fundo embaixo de uma cidade cheia de túneis antigos?
Imagine tentar passar um cano novo por baixo de uma casa que já tem encanamento, fiação e alicerces por todo lado. O subsolo de Paris já guarda galerias de esgoto, linhas antigas de metrô e antigas pedreiras subterrâneas.
Para desviar desses obstáculos sem derrubar prédios históricos, a agência estatal Société des grands projets posicionou os novos túneis entre 15 e 55 metros de profundidade. Essa técnica de escavação profunda em escudo fechado evita tremores na superfície e protege as fundações existentes.
Quais são os números exatos e as linhas do Grand Paris Express?
O plano dobra a extensão da rede metropolitana atual da região de Île-de-France com trens 100% automatizados sem condutor. Cada parâmetro técnico responde à demanda de mais de dois milhões de passageiros diários.
Extensão e estações da rede: o Grand Paris Express soma 200 quilômetros de vias novas e 68 estações interligadas, sendo 90% do traçado totalmente subterrâneo.
- Quatro novas linhas criadas: o sistema implanta as linhas circulares e radiais Linha 15, Linha 16, Linha 17 e Linha 18, além da extensão já concluída da Linha 14.
- Dimensões das tuneladoras: cada máquina possui cerca de 100 metros de comprimento e 10 metros de diâmetro, avançando entre 10 e 12 metros por dia.
- Revestimento em aduelas pré-moldadas: anéis de concreto armado de alta resistência selam o túnel imediatamente após a passagem da roda de corte, impedindo infiltrações do lençol freático.
- Cronograma escalonado de entregas: após a extensão da Linha 14 inaugurada em 2024, os primeiros trechos da Linha 18 abrem no fim de 2026, seguidos pelas linhas 15 Sul, 16 e 17 até 2031.
Como as estações gigantes são cavadas sem que os prédios vizinhos afundem?
Antes de abrir um buraco fundo na areia da praia, você precisa fincar tábuas ao redor para a parede não desmoronar. Na engenharia urbana, os técnicos constroem primeiro uma caixa fechada de concreto no solo antes de retirar a terra de dentro.
Essas caixas usam paredes diafragma travadas por grandes tubos metálicos horizontais chamados estroncas, que seguram o empurrão da terra lateral. Quando a tuneladora chega à estação, ela atravessa essa caixa por baixo sem causar afundamentos nas ruas vizinhas.
Como as tuneladoras montam o túnel por dentro enquanto avançam?
Na frente da máquina, uma roda metálica gira triturando argila e calcário, enquanto esteiras levam a terra escavada até o poço de saída. Logo atrás, braços hidráulicos encaixam blocos curvos de concreto formando um anel completo.
O vídeo técnico produzido pela própria Société des grands projets mostra a montagem da tuneladora no poço de partida e o encaixe das paredes definitivas.
Abaixo, um vídeo do Société des grands projets que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas controlam o risco de escavar sob áreas densas?
As obras seguem os critérios europeus do Eurocode 7 para projetos geotécnicos e as diretrizes de segurança da Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain. No Brasil, projetos metroviários adotam padrões equivalentes da ABNT NBR 6122 e da ABNT NBR 6118.
Essas normas exigem monitoramento contínuo por sensores a laser nos edifícios acima do trajeto para detectar qualquer milímetro de movimentação. Assim, a equipe ajusta a pressão da máquina em tempo real e protege moradores e patrimônios.
Quando é necessário acionar engenheiros especialistas em túneis e geotecnia?
Qualquer intervenção que envolva escavações profundas, contenções de subsolo ou obras próximas a linhas de metrô e fundações vizinhas exige um engenheiro geotécnico e um engenheiro de túneis. Esses especialistas mapeiam as camadas de solo e calculam o empuxo da água subterrânea.
Não é um serviço que se realiza sem investigação prévia porque solos urbanos escondem cavidades, redes antigas e variações bruscas de resistência. Somente sondagens detalhadas e contenções calculadas evitam recalques e danos estruturais.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico e engenheiro de túneis, especialmente em contextos de risco de recalque de solo, infiltração ou comprometimento estrutural.