Resumo executivo 🏔️ O que é o projeto? Um sistema de cinco usinas hidrelétricas em sequência no trecho inferior do rio Yarlung Tsangpo, no sudeste do Tibete, iniciado em julho de 2025. 🚇 Como a energia é gerada? Em vez de um único paredão gigante, túneis perfurados na montanha desviam a água por um desnível natural de 2.000 metros até as turbinas. ⚡ Qual o tamanho da geração? O plano prevê 60 gigawatts de potência e 300 bilhões de quilowatts-hora por ano, quase três vezes a produção da Barragem das Três Gargantas. 🌊 Quais são os pontos de atenção? Países vizinhos como Índia e Bangladesh acompanham possíveis efeitos sobre o transporte de sedimentos e o fluxo do rio em uma área sísmica.

Com obras iniciadas oficialmente em julho de 2025, o megaprojeto chinês aposta em túneis subterrâneos de desvio para transformar a curva mais íngreme do rio em energia limpa.

Por que o cânion do Yarlung Tsangpo permite gerar tanta energia sem uma megabarragem única?

Quando pensamos em uma usina hidrelétrica tradicional, imaginamos um muro enorme barrando o rio para formar um lago artificial alto. Porém, no trecho inferior do rio Yarlung Tsangpo, a própria montanha faz o papel de altura ao contornar o pico Namcha Barwa em uma curva fechada de 180 graus.

Nesse desfiladeiro, considerado o cânion terrestre mais profundo do mundo, o rio perde 2.000 metros de altitude em apenas 200 quilômetros de extensão. Por isso, estudos técnicos publicados na revista Nature apontam que o desenho adotado privilegia o desvio hidráulico por túneis, cortando o interior da rocha para aproveitar a queda brusca com reservatórios menores.

Os túneis de desvio permitem transportar a água pelo interior da montanha para aproveitar a diferença de altitude — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números oficiais do complexo anunciado pela China?

Divulgado pelo governo chinês e acompanhado por órgãos internacionais de energia, o empreendimento exige escavações subterrâneas inéditas em altitude elevada e orçamento superior ao de qualquer obra energética anterior.

Configuração em cascata: o plano contempla cinco usinas hidrelétricas interligadas ao longo do trecho inferior do rio em Nyingchi, no Tibete, aproveitando em etapas sucessivas a energia potencial da água antes que ela cruze a fronteira.

Investimento estimado: cerca de 1,2 trilhão de yuans (aproximadamente US$ 167 bilhões), valor mais de quatro vezes superior ao custo final da Barragem das Três Gargantas .

cerca de 1,2 trilhão de yuans (aproximadamente US$ 167 bilhões), valor mais de quatro vezes superior ao custo final da . Potência instalada prevista: 60 gigawatts (60.000 megawatts) somando as cinco estações, capacidade suficiente para superar qualquer outra central elétrica já construída no mundo.

60 gigawatts (60.000 megawatts) somando as cinco estações, capacidade suficiente para superar qualquer outra central elétrica já construída no mundo. Geração anual projetada: cerca de 300 bilhões de quilowatts-hora por ano, volume equivalente ao consumo elétrico anual inteiro do Reino Unido.

cerca de 300 bilhões de quilowatts-hora por ano, volume equivalente ao consumo elétrico anual inteiro do Reino Unido. Redução estimada de emissões: segundo dados oficiais de Pequim, a eletricidade gerada pode evitar a queima de combustíveis fósseis equivalente a 300 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, apoiando a meta climática chinesa.

Como funcionam na prática os túneis de desvio e as usinas em cascata?

Em vez de deixar a água dar a volta completa pelo cânion aberto, barragens de captação direcionam parte da vazão do rio para dentro de grandes túneis perfurados na rocha. Dentro desses condutos inclinados, a água ganha pressão enorme pela ação da gravidade antes de atingir as casas de força subterrâneas.

Após girar as turbinas de cada degrau, o fluxo segue para a estação seguinte da cascata e retorna ao leito natural do rio antes de entrar na Índia, onde recebe o nome de rio Brahmaputra. Esse arranjo reduz a área inundada na superfície e protege os equipamentos contra avalanches e frio extremo.

Parâmetro técnico Barragem das Três Gargantas Complexo Yarlung Tsangpo ⚡ Potência instalada 22,5 gigawatts (22.500 MW) 60 gigawatts (5 usinas em cascata) 🔋 Geração anual Cerca de 100 bilhões de kWh Cerca de 300 bilhões de kWh 🏗️ Concepção principal Barragem única de gravidade com grande lago Desvio por túneis na rocha em queda de 2.000 m

Quais são os riscos geológicos e os debates ambientais a jusante?

Como a obra fica próxima ao encontro de placas tectônicas nos Himalaias — região onde ocorreu um terremoto de magnitude 8,6 em 1950 —, engenheiros e pesquisadores analisam os desafios de estabilidade de encostas e resistência sísmica dos túneis. Além disso, governos e cientistas da Índia e de Bangladesh pedem transparência sobre dados hidrológicos, já que o rio transporta sedimentos férteis essenciais para a agricultura a jusante.

Autoridades chinesas afirmam que o sistema de desvio não retém grandes volumes de água e devolve o fluxo ao leito antes da fronteira, mas especialistas independentes destacam que os efeitos reais dependerão do modo de operação diário das cinco usinas ao longo das estações.

Abaixo, um vídeo do Bloomberg Originals que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem barragens e túneis hidráulicos de grande porte?

Obras que combinam barragens de captação e túneis sob alta pressão hidráulica precisam resistir tanto ao peso da água quanto a vibrações do solo. Na China, os projetos seguem os códigos sísmicos nacionais para estruturas hidráulicas do Ministério dos Recursos Hídricos da China, enquanto no Brasil a segurança de barragens e obras hidráulicas segue a Lei nº 12.334 (Política Nacional de Segurança de Barragens) e as diretrizes da ABNT NBR 13028 e da ABNT NBR 15421.

Esses padrões exigem revestimentos de concreto armado de alta resistência dentro dos túneis, válvulas de alívio para evitar golpes de pressão e monitoramento contínuo por sensores. Assim, a estrutura absorve oscilações do terreno sem comprometer o fluxo controlado da água.

A água conduzida sob pressão movimenta turbinas conectadas a geradores elétricos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um especialista em barragens, hidrologia ou geotecnia?

Qualquer intervenção que envolva represamento de água, canais de desvio, pequenas centrais hidrelétricas, contenção de encostas ou escavação em rocha exige a atuação integrada de um engenheiro hidráulico, um engenheiro geotécnico e um engenheiro civil especialista em barragens. Mesmo em propriedades rurais ou obras municipais, a força da água acumulada pode provocar erosão interna e ruptura de taludes.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque o cálculo de vazão máxima, drenagem e estabilidade do solo exige ensaios laboratoriais e licenciamento ambiental rigoroso. Apenas projetos assinados por especialistas garantem segurança operacional e proteção às comunidades rio abaixo.