Resumo executivo 🚢 O que está sendo construído? Um novo canal lateral de 6,6 quilômetros com cinco degraus de tanques gigantes ao lado da Barragem das Três Gargantas, sem alterar o muro principal da usina. 🪜 Como os navios sobem a montanha de água? Cada tanque funciona como uma escada hidráulica que enche e esvazia apenas pela força da gravidade, elevando embarcações em 113 metros. 📦 Por que a ampliação ficou urgente? As eclusas antigas operam acima do limite de 100 milhões de toneladas por ano, gerando congestionamentos de dias para navios cargueiros. ⚡ Qual o impacto na energia e na água? Tanques auxiliares reaproveitam parte da água usada na travessia, preservando o nível do reservatório para gerar eletricidade e abastecer cidades.

Obra iniciada em junho de 2026 cria um segundo corredor aquático ao lado da maior hidrelétrica do planeta para eliminar filas de navios no rio Yangtzé. Em junho de 2026, a China iniciou a escavação do novo canal de navegação na margem norte da Barragem das Três Gargantas, em Yichang, para desafogar o tráfego de cargas no rio Yangtzé sem paralisar a usina existente.

Por que as eclusas antigas das Três Gargantas não dão mais conta do tráfego?

Imagine uma rodovia de pista única que foi projetada para receber mil carros por dia, mas passou a receber quase o dobro disso em menos de uma década. Foi exatamente isso que aconteceu com o corredor aquático da Barragem das Três Gargantas, inaugurado em 2003 para permitir que embarcações cruzassem o paredão da usina.

O sistema original foi dimensionado pela China Three Gorges Corporation (CTG) para transportar 100 milhões de toneladas de carga por ano, mas atingiu esse teto já em 2011. Como o volume anual ultrapassou 160 milhões de toneladas nos últimos anos, navios cargueiros chegam a esperar vários dias ancorados na fila antes de iniciar a travessia.

As eclusas em degraus elevam as embarcações gradualmente por meio da variação do nível da água em cada câmara — Créditos: Imagem gerada por IA

Como funciona a escada de água de cinco degraus para navios gigantes?

Para superar um paredão equivalente a um prédio de 38 andares, um barco não consegue subir de uma só vez nem usar motores para escalar uma rampa íngreme. A engenharia resolve esse bloqueio com uma sequência de cinco piscinas gigantes fechadas por portões de aço em formato de V, chamadas de eclusas em degraus.

Quando os portões se fecham, túneis subterrâneos abrem válvulas que deixam a água do tanque superior escorrer por gravidade para dentro da câmara onde o navio está flutuando. Esse fluxo controlado eleva o nível da água em cerca de 22,6 metros por degrau sem gastar energia elétrica de bombas, permitindo que embarcações da classe de 10.000 toneladas avancem com segurança até o topo.

Quais são os números oficiais e o tamanho da nova passagem de navegação?

Aprovado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China, o projeto não mexe na estrutura da barragem principal, mas rasga um novo trajeto na rocha granítica ao lado do complexo atual para receber navios maiores.

Investimento total previsto: cerca de 76,6 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 10,6 bilhões), recursos destinados à escavação em rocha, concretagem das cinco câmaras e instalação dos portões hidráulicos ao longo de aproximadamente 100 meses de obra.

Desnível hidráulico vencido: 113 metros de diferença máxima entre o nível normal do reservatório (175 metros acima do mar) e o trecho baixo do rio Yangtzé (62 metros), superados em cinco estágios sucessivos.

113 metros de diferença máxima entre o nível normal do reservatório (175 metros acima do mar) e o trecho baixo do (62 metros), superados em cinco estágios sucessivos. Dimensões das novas câmaras: cada tanque mede 300 metros de comprimento, 34 metros de largura e pelo menos 5,5 metros de profundidade mínima de água, espaço projetado para acomodar embarcações de até 10.000 toneladas.

cada tanque mede 300 metros de comprimento, 34 metros de largura e pelo menos 5,5 metros de profundidade mínima de água, espaço projetado para acomodar embarcações de até 10.000 toneladas. Extensão do novo canal: aproximadamente 6,6 quilômetros de via navegável escavada na margem norte, operando em paralelo às eclusas de 2003 e ao elevador vertical de navios já existente.

aproximadamente 6,6 quilômetros de via navegável escavada na margem norte, operando em paralelo às eclusas de 2003 e ao elevador vertical de navios já existente. Capacidade de carga adicional: acréscimo superior a 100 milhões de toneladas anuais ao corredor fluvial, elevando o escoamento total da região para mais de 250 milhões de toneladas por ano e reduzindo o tempo de espera nos portos interiores.

Como a obra equilibra navegação, geração de energia e abastecimento de água?

Toda vez que uma eclusa desce um navio do reservatório para o rio abaixo, milhões de litros de água doce deixam de passar pelas turbinas da usina hidrelétrica. Em períodos de seca no rio Yangtzé, perder água demais nas manobras de navegação reduz tanto a geração de eletricidade quanto a reserva para abastecimento urbano e irrigação.

Por isso, o novo complexo incorpora bacias laterais de economia de água que armazenam parte do volume esvaziado durante a descida de um navio para reaproveitá-lo no enchimento seguinte. Assim, a Barragem das Três Gargantas mantém seus 22.500 megawatts de potência instalada operando com estabilidade e garante segurança hídrica para milhões de moradores a jusante.

Critério técnico Eclusas atuais (2003) Nova passagem (Obra 2026) 🚢 Porte dos navios Classe de 3.000 a 5.000 toneladas Classe de até 10.000 toneladas 📐 Tamanho da câmara 280 m × 34 m × 5,0 m 300 m × 34 m × 5,5 m 📊 Capacidade anual 100 milhões de toneladas (projetada) Mais de 100 milhões de toneladas extras 💧 Gestão hídrica Descarga direta por gravidade Bacias de reaproveitamento hídrico

Como os portões de aço seguram milhões de toneladas de água sem vazar?

O ponto mais crítico de qualquer eclusa gigante está nas portas que separam um degrau cheio de água do degrau vazio logo abaixo. Se esses portões fossem planos, a pressão hidráulica empurraria a estrutura para fora e exigiria dobradiças impossíveis de fabricar.

Para resolver esse esforço, os engenheiros utilizam portas em ângulo obtuso conhecidas como comportas de esquadria (ou miter gates), em que a própria força da água empurra uma folha contra a outra e trava a vedação contra o concreto. Esse princípio mecânico garante estanqueidade total durante a subida e a descida dos navios.

Abaixo, um vídeo do Sabin Civil Engineering que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem que o concreto resista à pressão da água?

Escavar paredes verticais de dezenas de metros na rocha ao lado de uma hidrelétrica em operação exige controle rigoroso de vibrações e estanqueidade. Na China, a obra segue os protocolos hidráulicos do Ministério dos Transportes da China (MOT), enquanto no Brasil estruturas semelhantes obedecem à ABNT NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto e à ABNT NBR 8681 para segurança nas estruturas.

Essas normas determinam a espessura das paredes de concreto armado, o tipo de cimento resistente à fissuração térmica e os limites de deslocamento da rocha escavada. Cumprir esses parâmetros evita infiltrações entre os tanques e impede que as detonações da nova obra afetem as turbinas vizinhas.

A nova passagem pretende ampliar a capacidade de transporte de cargas pelo rio Yangtzé e receber embarcações maiores — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um especialista em obras hidráulicas e contenção?

Projetos que envolvem canais de navegação, barragens de contenção, canais de drenagem ou muros de arrimo sujeitos à pressão de água exigem atuação integrada de um engenheiro hidráulico, um engenheiro civil estrutural e um engenheiro geotécnico. Mesmo em escalas menores, como reservatórios enterrados ou canais urbanos, o empuxo da água cresce rapidamente com a profundidade.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque qualquer falha no cálculo da pressão hidrostática ou na drenagem do solo pode provocar o tombamento de paredes e o rompimento de comportas. Somente o dimensionamento técnico especializado garante estabilidade ao longo de décadas de ciclos de enchimento e esvaziamento.