Resumo executivo 🚇 O que faz a tuneladora? Escava a frente de terra ou rocha, retira o material cortado e monta anéis pré-moldados de concreto na parede do túnel. ⚖️ Como segura o terreno e a água? O escudo metálico e a contrapressão controlada na frente de escavação impedem o desabamento e a entrada de água. 🏙️ Por que importa na cidade? Evita fechar grandes avenidas por anos e reduz o risco de o solo ceder sob prédios e redes urbanas. 📡 Como os prédios são vigiados? Sensores topográficos e geotécnicos acompanham milímetro a milímetro qualquer movimentação do solo na superfície.

Veja como o tatuzão avança no subsolo, segura a pressão da terra e da água e protege os prédios acima do traçado. Abrir uma vala gigante no meio de uma metrópole para passar uma linha de metrô travaria o trânsito, deslocaria redes de água e esgoto e atingiria fundações de edifícios. Em áreas densas ou sob cursos d’água, a escavação subterrânea mecanizada mantém a superfície funcionando.

Por que a tuneladora não deixa o túnel desabar enquanto corta a terra?

Imagine cavar um buraco na areia molhada da praia sem colocar nenhuma parede lateral para segurar os lados. A areia cede de imediato, e se houver lençol freático ou rio acima, a água invade a escavação.

Nas tuneladoras de frente pressurizada, como o escudo de equilíbrio de terra ou de lama, a máquina mantém uma contrapressão contra a face escavada enquanto a carcaça de aço protege a equipe. Assim, o empuxo do solo e da pressão hidrostática fica contido, reduzindo o risco de o terreno ceder na superfície.

Nas tuneladoras EPB, o material escavado permanece sob pressão na câmara para ajudar a sustentar a frente do túnel. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais partes e medidas caracterizam uma tuneladora de metrô?

Cada tuneladora é projetada sob medida para o diâmetro do túnel, o tipo de solo ou rocha e a pressão da água no trajeto. Esses parâmetros definem a força de corte, a extração do material e o avanço diário.

Cabeça de corte rotativa e escudo metálico: disco frontal equipado com cortadores de aço e carboneto de tungstênio que raspa ou fratura o terreno, operando de forma semelhante a uma serra-copo gigante dentro de uma couraça cilíndrica de aço.

Diâmetro típico de metrô: tuneladoras de via simples para metrôs costumam ter cerca de 6 metros a 10 metros de diâmetro, variando conforme o gabarito do trem e da plataforma.

tuneladoras de via simples para metrôs costumam ter cerca de 6 metros a 10 metros de diâmetro, variando conforme o gabarito do trem e da plataforma. Extração do material escavado: rosca transportadora ou tubulação de lama pressurizada retira a terra e a água da câmara de escavação e leva o material até correias ou vagões para fora do túnel.

rosca transportadora ou tubulação de lama pressurizada retira a terra e a água da câmara de escavação e leva o material até correias ou vagões para fora do túnel. Anéis de concreto pré-moldado: aduelas de concreto de alta resistência são montadas no interior da cauda do escudo, formando um anel fechado e estanque atrás da máquina.

aduelas de de alta resistência são montadas no interior da cauda do escudo, formando um anel fechado e estanque atrás da máquina. Macacos hidráulicos de avanço: cilindros apoiados contra os anéis de concreto já instalados empurram a tuneladora para a frente, permitindo que ela avance e se sustente no mesmo ciclo.

Como a escavação, o revestimento e o controle de recalques funcionam na prática?

A cabeça de corte gira contra o terreno, o material escavado sai pelo sistema de transporte e macacos hidráulicos empurram o escudo avante. Logo na sequência, o braço eretor posiciona as aduelas de concreto e a equipe injeta argamassa no espaço anular para preencher vazios contra o solo.

Ao longo de todo o percurso, prismas óticos, inclinômetros e medidores de pressão monitoram possíveis recalques, que é a estrutura cedendo ou o solo se acomodando levemente sob prédios vizinhos. Ajustar a pressão da frente de escavação em tempo real mantém as deformações dentro de limites seguros para as edificações.

Método de escavação Como atua no solo Impacto urbano e limite 🚇 Tuneladora pressurizada Escava e contém solo e água sob pressão com anéis de concreto Pouco impacto na rua, mas exige poços de emboque e logística de retirada ⛏️ Escavação sequencial (NATM) Avança por trechos com concreto projetado, cambotas e instrumentação Versátil em geometrias variadas e estações, porém mais sensível à água 🚧 Vala a céu aberto (cut-and-cover) Escava a trincheira a partir da superfície com contenções laterais Econômica em trechos rasos, mas interdita vias e exige remanejar redes

Como a tuneladora escava e monta o revestimento de concreto sem parar?

Em grandes obras de infraestrutura, as equipes trabalham em turnos contínuos monitorando pressão da face, inclinação da máquina e integridade das aduelas de concreto. Cada ciclo de avanço corresponde à largura de um anel, repetido centenas ou milhares de vezes até o poço de chegada.

O vídeo a seguir mostra como a escavação e a montagem dos anéis se combinam no subsolo. Assim fica mais claro entender como uma linha de metrô avança sob áreas ocupadas sem abrir crateras na rua.

Abaixo, um vídeo do canal HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas orientam o projeto geotécnico e estrutural de túneis?

O dimensionamento de túneis e estruturas de concreto segue padrões técnicos como a ABNT NBR 6122 para fundações e interações solo-estrutura e a ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto, além de referências internacionais como o Eurocode e normas da ASCE.

Essas normas exigem investigação geotécnica prévia, margens de segurança contra pressões de água e verificação das deformações ao redor da escavação. Por isso, o túnel suporta cargas de longo prazo com durabilidade e segurança para os passageiros.

Instrumentos topográficos e geotécnicos ajudam a identificar movimentações do terreno e das estruturas próximas durante a escavação. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro geotécnico ou consultor de estruturas para túneis?

Qualquer escavação subterrânea, reforço de fundação ou intervenção próxima a túneis existentes exige a atuação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em estruturas. Mudanças de solo, presença de água sob pressão e proximidade com prédios altos pedem análise técnica detalhada.

Não é um trabalho que se improvisa porque uma escavação sem contenção adequada pode provocar recalques perigosos e danos severos a construções vizinhas. Com estudo do terreno e monitoramento contínuo, a obra subterrânea avança com previsibilidade.