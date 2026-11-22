Resumo executivo 🛬 O que é o sistema? Um conjunto de caimento no piso, microcanais cortados no pavimento e galerias laterais que escoam a chuva da pista. 💧 Como funciona na chuva? A inclinação de até 1,5% empurra a água para as bordas, enquanto ranhuras de 6 mm liberam a pressão sob os pneus. 🛑 Por que isso importa? Impede que uma lâmina d’água levante o pneu do chão, evitando a perda total de freio e direção no pouso. 🔧 Como é mantido? Equipes removem borracha acumulada com hidrojateamento e medem o atrito do piso periodicamente.

Entenda como o desenho geométrico do asfalto e canais subterrâneos expulsam milhares de litros de água para garantir a frenagem segura sob tempestades. Um avião comercial toca o solo a cerca de 250 km/h e precisa parar em menos de dois quilômetros. Se houver apenas 3 milímetros de água parada na pista, os pneus perdem contato com o chão.

Por que uma camada fina de água faz um avião de dezenas de toneladas deslizar?

Você já sentiu o volante do carro ficar leve ao passar rápido por uma poça na estrada? Em alta velocidade, o pneu não consegue empurrar a água para os lados e sobe em cima dela. Na engenharia, esse fenômeno chama-se aquaplanagem dinâmica.

Estudos do NASA Langley Research Center provaram que a pressão da água cresce com o quadrado da velocidade, levantando pneus calibrados a 200 psi quando o jato passa de 235 km/h. Assim, os freios das rodas param de agir e o avião desliza como um barco sem leme.

A inclinação do pavimento direciona a água para as bordas, onde estruturas de drenagem fazem a coleta. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as medidas e estruturas usadas para secar a pista rapidamente?

Para evitar que a chuva forme poças, engenheiros desenham a pista como um telhado bem raso cercado por tubos gigantes. Cada elemento geométrico tem uma medida exata para acelerar o escoamento antes do próximo pouso.

Inclinação transversal (caimento): o centro da pista é mais alto que as bordas, criando uma queda lateral de 1% a 1,5% que faz a água escorrer por gravidade sem inclinar demais a aeronave.

Ranhuras transversais (grooving): cortes serrados no asfalto ou concreto com 6 milímetros de profundidade, 6 milímetros de largura e espaçamento de 32 a 38 milímetros entre si para escapar a água sob pressão.

cortes serrados no ou com 6 milímetros de profundidade, 6 milímetros de largura e espaçamento de 32 a 38 milímetros entre si para escapar a água sob pressão. Camada porosa de atrito (CPA): revestimento asfáltico especial com 20% a 25% de vazios internos, funcionando como uma esponja rígida que engole a chuva verticalmente.

revestimento asfáltico especial com 20% a 25% de vazios internos, funcionando como uma esponja rígida que engole a chuva verticalmente. Canaletas e grelhas laterais: valas contínuas de concreto armado instaladas fora da faixa de rolamento, projetadas para suportar o peso de caminhões de bombeiros sem quebrar.

valas contínuas de instaladas fora da faixa de rolamento, projetadas para suportar o peso de caminhões de bombeiros sem quebrar. Galerias subterrâneas e bacias de retenção: tubulações de grande diâmetro enterradas sob o campo que levam a enxurrada para tanques de amortecimento, evitando alagar bairros vizinhos.

Como os aeroportos mantêm e operam a pista durante tempestades reais?

A cada pouso, o atrito brusco derrete parte dos pneus e deixa manchas escuras de borracha na cabeceira. Com o tempo, essa borracha entope as ranhuras de 6 milímetros e transforma o piso áspero em um espelho liso quando molhado.

Por isso, equipes usam caminhões de hidrojateamento a alta pressão para limpar o pavimento e carros equipados com sensores que medem o coeficiente de atrito. Durante chuvas fortes, fiscais medem a lâmina d’água e avisam os pilotos pelo rádio se a pista está úmida, molhada ou contaminada.

Solução de drenagem Dimensão / Taxa Impacto na frenagem 📐 Caimento transversal 1,0% a 1,5% de queda Evita poças paradas no eixo central 🪚 Ranhuras (Grooving) 6 mm × 6 mm a cada 38 mm Escapa água presa sob o pneu em milissegundos 🧽 Asfalto poroso (CPA) Até 25% de vazios internos Elimina spray de água e reduz distância de parada

Quais normas técnicas definem a segurança de uma pista molhada?

No Brasil, o projeto e a manutenção das pistas seguem o regulamento RBAC nº 154 da ANAC, alinhado ao Anexo 14 da ICAO. Já o padrão mundial para cortes de ranhuras e medição de atrito vem da circular AC 150/5320-12C da FAA.

Essas regras fixam limites rígidos de macrotextura — a aspereza visível das pedras do asfalto — e exigem fechamento imediato da pista se o atrito cair abaixo do mínimo. Assim, nenhum avião é autorizado a pousar em condições inseguras.

A remoção de borracha acumulada ajuda a preservar as características de atrito do pavimento aeroportuário. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário acionar engenheiros especializados nesse tipo de drenagem?

Qualquer projeto de pátio industrial, heliponto, pista privada ou área sujeita a tráfego pesado exige um engenheiro civil especialista em infraestrutura aeroportuária e um engenheiro hidrólogo. Eles calculam o volume máximo de chuva de décadas e dimensionam o subsolo.

Não é uma obra que se resolve com caimento improvisado porque água infiltrada sob o asfalto amolece a base de terra. Quando o solo cede sob cargas de dezenas de toneladas, o pavimento afunda e cria depressões perigosas.