Para erguer módulos equivalentes a edifícios inteiros sobre ondas de até três metros sem tombar, navios-guindaste semissubmersíveis inundam seus próprios cascos e compensam cada movimento em tempo real.
Por que um navio-guindaste gigante não tomba ao erguer uma plataforma no mar?
Quando você segura um balde cheio de água com o braço esticado, precisa inclinar o corpo para trás para não cair para a frente. Na engenharia naval, esse equilíbrio depende da distância entre o centro de gravidade da carga e o ponto de flutuação da embarcação.
Para evitar o tombamento, gigantes como o Sleipnir usam um casco semissubmersível apoiado sobre dois flutuadores submersos chamados pontoons. Ao inundar tanques internos, a embarcação afunda parcialmente até deixar o convés longe da zona de impacto das ondas, ganhando estabilidade comparável a uma ilha artificial.
Qual é o tamanho e a capacidade real dos maiores guindastes marítimos do mundo?
Projetado pela empresa holandesa Heerema Marine Contractors e equipado com guindastes da fabricante Huisman, o Sleipnir detém o recorde mundial de içamento duplo em alto-mar. Os números operacionais da embarcação mostram a escala dessa infraestrutura:
Capacidade máxima de içamento combinado: dois guindastes giratórios instalados na popa erguem até 10.000 toneladas métricas cada um, somando 20.000 toneladas em operação conjunta.
- Dimensões do convés de trabalho: a plataforma flutuante mede 220 metros de comprimento por 102 metros de largura, área equivalente a quase três campos de futebol.
- Altura de elevação das lanças: as estruturas metálicas alcançam até 175 metros acima da linha d’água, altura superior a um prédio de 50 andares.
- Cabos de aço de alta resistência: milhares de metros de cabos entrelaçados distribuem a tensão por dezenas de roldanas para que nenhum fio suporte o peso sozinho.
- Sistema de propulsão limpa: oito geradores movidos a gás natural liquefeito (GNL) alimentam os propulsores e guinchos, reduzindo emissões durante operações contínuas.
Como funciona o controle de peso e posicionamento durante um içamento pesado?
Antes mesmo de os cabos tensionarem a estrutura, computadores calculam o deslocamento do centro de gravidade segundo a segundo. Bombas de alta vazão transferem toneladas de água de lastro de um lado para o outro do casco exatamente na mesma velocidade em que o guindaste levanta ou gira a carga.
Ao mesmo tempo, o sistema de posicionamento dinâmico (DP3) aciona propulsores azimutais submersos para anular o empurrão do vento e das correntes marítimas. Assim, a peça desce sobre as pernas da plataforma fixa com encaixe milimétrico, sem precisar lançar âncoras em águas de mais de 2.000 metros.
Como foi o recorde de içamento de um módulo de 17.000 toneladas no Mar do Norte?
Na revitalização do campo de gás Tyra II, no Mar do Norte, engenheiros precisavam instalar o convés principal de processamento sem desmontar equipamentos delicados. O Sleipnir ergueu o bloco único de 17.000 toneladas métricas diretamente da barcaça de transporte para as colunas de sustentação no mar.
A operação exigiu sincronia entre operadores na sala de controle, sensores de tensão nos cabos e drones inspecionando os pontos de encaixe em tempo real.
Abaixo, um vídeo do Heerema Marine Contractors que aprofunda o tema:
Quais normas garantem a segurança de içamentos extremos em alto-mar?
Operações marítimas dessa escala obedecem a padrões rigorosos como a norma internacional DNV-ST-N001 (diretrizes para operações marinhas e garantia de movimentação de cargas) e as especificações do American Petroleum Institute (API RP 2A). No Brasil, plataformas instaladas no pré-sal também seguem requisitos técnicos da Marinha do Brasil (NORMAM) e certificações de sociedades classificadoras.
Esses protocolos obrigam a simular janelas meteorológicas, testar cada manilha sob sobrecarga e manter redundância tripla nos geradores. Assim, mesmo se um motor falhar no meio da manobra, os guinchos sustentam a estrutura com segurança total.
Quando chamar um engenheiro naval e de estruturas offshore para projetos marítimos?
Estaleiros, operadoras de óleo e gás e empresas de energia eólica offshore devem acionar um engenheiro naval e um engenheiro de estruturas offshore desde a fase de concepção dos módulos em terra. Esses especialistas definem os pontos de pega no aço e verificam se a estrutura suporta o próprio peso suspensa por cabos.
Não é um trabalho que você faz sozinho porque a interação entre ondas, vento e balanço dinâmico cria forças muito maiores do que o peso estático da peça. Um erro de cálculo nos olhais de içamento pode deformar vigas inteiras ou romper cabos sob tensão extrema.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para operações portuárias ou projetos marítimos similares, recomenda-se avaliação de engenheiro naval e engenheiro de estruturas offshore, especialmente em contextos de risco de instabilidade de embarcação, fadiga estrutural e condições severas de mar.