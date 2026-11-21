Resumo executivo 🚧 O que foi o projeto Big Dig? Uma megaobra em Boston que desmontou um viaduto congestionado e transferiu 5,6 km de rodovias para túneis subterrâneos e subaquáticos. 🧊 Como escavaram sem derrubar a cidade? Paredes subterrâneas de concreto seguraram o viaduto ativo enquanto o solo úmido sob trilhos de trem era congelado a menos 30 °C. 🌊 Como cruzaram o porto até o aeroporto? Doze módulos gigantes de aço e concreto foram rebocados pelo mar e encaixados em uma vala a 30 metros de profundidade no Túnel Ted Williams. 🌳 O que mudou para os moradores? O antigo paredão de aço deu lugar a mais de 120 hectares de parques públicos, reconectando o centro histórico de Boston à orla marítima.

Para enterrar uma rodovia inteira sem parar o trânsito acima, engenheiros congelaram o solo e afundaram tubos de aço no fundo do porto. No centro de Boston, um viaduto metálico da década de 1950 cortava bairros inteiros e travava quase 200 mil veículos por dia em engarrafamentos crônicos.

Por que o viaduto antigo não caiu enquanto escavavam um buraco gigante embaixo dele?

Imagine trocar as fundações de uma casa enquanto a família continua morando e caminhando dentro dela todos os dias. No projeto oficial Central Artery/Tunnel Project, apelidado de Big Dig, os engenheiros precisavam escavar sob a Interstate 93 sem interditar o tráfego urbano.

Para isso, usaram paredes-diafragma em concreto armado moldadas em valas estreitas preenchidas com lama bentonítica, que impede o desmoronamento da terra úmida. Essas paredes laterais assumiram o peso dos pilares do viaduto antigo, permitindo escavar por baixo com segurança para os motoristas.

As paredes-diafragma ajudaram a conter o terreno e permitir escavações profundas em uma área urbana movimentada — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho real dos túneis e do sistema instalado sob Boston?

Conduzida pelo Massachusetts Department of Transportation (MassDOT) com apoio da Federal Highway Administration (FHWA), a intervenção exigiu números inéditos em áreas urbanas densas. Os dados principais mostram a escala da obra subterrânea:

Extensão da rede subterrânea: cerca de 5,6 quilômetros de túneis de 8 a 10 faixas dentro de um corredor viário total de 12 quilômetros.

Segmentos do Túnel Ted Williams: 12 tubos duplos em aço estrutural revestidos com 25.000 toneladas de concreto cada, somando 33.000 toneladas por módulo submerso no porto.

12 tubos duplos em revestidos com 25.000 toneladas de concreto cada, somando 33.000 toneladas por módulo submerso no porto. Profundidade da travessia subaquática: vala dragada a até 30 metros abaixo da superfície do porto de Boston, equivalente a um prédio de 10 andares debaixo d’água.

vala dragada a até 30 metros abaixo da superfície do porto de Boston, equivalente a um prédio de 10 andares debaixo d’água. Congelamento artificial do solo: 2.000 tubos circulando salmoura a menos 30 °C endureceram a argila mole sob linhas férreas ativas sem interromper 250 trens diários.

2.000 tubos circulando salmoura a menos 30 °C endureceram a argila mole sob linhas férreas ativas sem interromper 250 trens diários. Nova ponte estaiada complementar: a Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge , projetada pelo engenheiro Christian Menn , sustenta 10 faixas de tráfego sobre o rio Charles.

a , projetada pelo engenheiro , sustenta 10 faixas de tráfego sobre o rio Charles. Renovação constante de ar: 140 ventiladores industriais distribuídos em 7 edifícios controlam gases e fumaça, mantendo a respiração segura mesmo em congestionamentos.

Como os segmentos de aço foram encaixados debaixo d’água e sob linhas de metrô?

Para ligar o centro ao aeroporto pela nova Interstate 90, os 12 módulos em formato de binóculo foram fabricados em Baltimore e rebocados por 640 quilômetros pelo oceano. Em Boston, receberam lastro de concreto até flutuarem quase submersos, sendo guiados por GPS e laser até uma vala no fundo do porto.

Quando dois tubos se tocavam a 30 metros de profundidade com margem de erro de apenas 4 milímetros, bombas drenavam a água entre as juntas de borracha. A própria pressão do oceano empurrava os blocos um contra o outro, selando o túnel antes mesmo de os mergulhadores soldarem a união interna.

Já sob a estação ferroviária South Station, onde passam trens da linha vermelha do metrô MBTA, não havia espaço para escavar a céu aberto. Os engenheiros injetaram calda de cimento até a rocha e construíram uma ponte subterrânea de concreto apenas 90 centímetros abaixo dos trilhos ativos.

Aspecto urbano Antiga Central Artery elevada Rede subterrânea Big Dig 🚗 Capacidade de tráfego 6 faixas projetadas para 75.000 carros por dia 8 a 10 faixas comportando mais de 200.000 carros por dia ✈️ Acesso ao aeroporto Apenas dois túneis antigos de duas faixas cada Ligação direta de 4 faixas pelo Túnel Ted Williams 🌳 Espaço na superfície Viaduto metálico bloqueando luz e acesso ao porto Mais de 120 hectares de parques e áreas verdes abertas ♻️ Destino da terra escavada Não aplicável na estrutura elevada original Mais de 3 milhões de m³ recuperaram a ilha Spectacle

Como foi acompanhar a montagem desses túneis sob o porto e as ruas?

Manter uma metrópole funcionando enquanto 4.500 operários escavavam sob prédios centenários e redes antigas de água e gás exigiu logística cirúrgica. A terra retirada das escavações serviu até para transformar um antigo aterro degradado na ilha Spectacle em parque nacional.

O documentário técnico mostra o reboque dos tubos de aço até Boston, o congelamento do solo sob os trilhos e os testes reais de ventilação contra incêndios.

Abaixo, um vídeo do Discovery Channel — Extreme Engineering que aprofunda o tema:

Quais normas de segurança evitam incêndios e infiltrações dentro dos túneis?

Um incêndio dentro de um túnel rodoviário longo concentra calor intenso e fumaça tóxica em poucos minutos. Por isso, o projeto seguiu especificações da AASHTO e os padrões internacionais da norma NFPA 502, realizando mais de 90 testes reais com fogo para calibrar os exaustores.

Sensores de monóxido de carbono e temperatura acionam automaticamente apenas os ventiladores certos para empurrar a fumaça para longe dos carros retidos atrás de um acidente. Esse sistema salvou passageiros quando um ônibus pegou fogo no interior do Túnel Ted Williams sem deixar feridos.

O Túnel Ted Williams utilizou segmentos pré-fabricados que foram transportados por água e instalados em uma vala submersa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro geotécnico para escavações perto de construções vizinhas?

Mesmo em obras residenciais ou comerciais de subsolo, escavar perto de prédios vizinhos, ruas movimentadas ou lençol freático alto exige um engenheiro geotécnico e um engenheiro estrutural. Retirar terra sem contenção adequada alivia a pressão lateral e faz construções próximas inclinarem ou racharem.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque o solo muda de resistência a cada metro e a água subterrânea exerce empuxo constante contra muros de arrimo. Somente a sondagem prévia e o cálculo de contenção garantem segurança para operários e vizinhos.