Resumo executivo 🌧️ O que é o sistema Deep Tunnel? Uma rede de 177 quilômetros de túneis subterrâneos e três reservatórios gigantes que armazenam água da chuva misturada ao esgoto em Chicago. ⚙️ Como funciona durante tempestades? Poços verticais desviam o excesso das redes antigas para galerias na rocha, onde o volume fica retido até o tempo abrir para ser bombeado e tratado. 🏞️ Por que a obra foi necessária? Antes do projeto, chuvas fortes sobrecarregavam os encanamentos antigos e despejavam esgoto sem tratamento nos rios cerca de 100 dias por ano. 🏛️ Quem opera e mantém a infraestrutura? O órgão público Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (MWRD), com monitoramento contínuo de nível, bombas e qualidade da água.

A quase 90 metros de profundidade sob Chicago, galerias escavadas em rocha maciça funcionam como um reservatório gigante que segura tempestades antes que alaguem ruas e rios.

Por que Chicago precisou cavar túneis profundos para segurar a água da chuva?

Em muitas cidades antigas, a água que escorre pelos bueiros das ruas e o esgoto das casas compartilham os mesmos canos subterrâneos. Quando cai um temporal, o volume cresce rápido demais e transborda como uma pia entupida, gerando o fenômeno de transbordamento de rede combinada.

Para resolver isso sem quebrar todas as ruas da metrópole, o Tunnel and Reservoir Plan (TARP) criou uma reserva subterrânea na camada de calcário siluriano. Assim, a água excedente desce por gravidade para o subsolo em vez de invadir porões ou poluir o Rio Chicago.

As galerias do sistema TARP chegam a aproximadamente 91 metros de profundidade e podem atingir 10 metros de diâmetro — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho real dos túneis e reservatórios subterrâneos de Chicago?

Iniciado em 1975 pelo Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (MWRD) em parceria com o U.S. Army Corps of Engineers (USACE), o complexo figura entre as maiores obras de saneamento já escavadas. As dimensões do sistema explicam como ele absorve tempestades severas:

Extensão total das galerias: 177 quilômetros de túneis escavados em rocha maciça, distância equivalente a uma viagem rodoviária entre São Paulo e Campinas ida e volta.

Profundidade das escavações: entre 45 e 90 metros abaixo da superfície urbana, passando muito abaixo das fundações de arranha-céus e linhas de metrô.

entre 45 e 90 metros abaixo da superfície urbana, passando muito abaixo das fundações de arranha-céus e linhas de metrô. Diâmetro interno dos condutos: varia de 2,7 metros até 10 metros de largura, altura suficiente para acomodar um prédio de três andares dentro do túnel revestido em concreto armado .

varia de 2,7 metros até 10 metros de largura, altura suficiente para acomodar um prédio de três andares dentro do túnel revestido em . Capacidade de retenção dos túneis: cerca de 9 milhões de metros cúbicos de água armazenados apenas na rede de galerias profundas antes mesmo de alcançar os lagos de retenção.

cerca de 9 milhões de metros cúbicos de água armazenados apenas na rede de galerias profundas antes mesmo de alcançar os lagos de retenção. Três reservatórios de grande porte: as unidades de Thornton , McCook e Majewski elevam a capacidade total do plano para aproximadamente 66 milhões de metros cúbicos.

as unidades de , e elevam a capacidade total do plano para aproximadamente 66 milhões de metros cúbicos. Mais de 250 poços de queda: estruturas verticais divididas ao meio permitem que a água despenche por um lado enquanto o ar comprimido escapa pelo outro, evitando explosões de pressão.

Como a água armazenada vai parar nas estações de tratamento depois da tempestade?

Durante a chuva intensa, comportas automáticas abrem a passagem para os poços de queda e conduzem a mistura de água pluvial e esgoto até os grandes reservatórios escavados em antigas pedreiras. Enquanto o nível sobe no subsolo, aeradores flutuantes movidos a energia solar injetam oxigênio na superfície para evitar mau cheiro.

Assim que a tempestade passa e os rios baixam, estações de bombeamento subterrâneas erguem a água retida até a Stickney Water Reclamation Plant, a maior estação de tratamento de esgoto do mundo. Lá, grades mecânicas, tanques de decantação e bactérias aeróbicas limpam o líquido antes de devolvê-lo seguro aos canais.

Indicador urbano Antes do Deep Tunnel (década de 1970) Com o sistema TARP em operação 🌊 Despejo de esgoto nos rios Cerca de 100 dias por ano a cada chuva moderada Redução drástica, restrita a tempestades históricas extremas 🏗️ Escavação das galerias Explosivos em trechos curtos com paralisação constante Uso pioneiro em larga escala de tuneladoras (tatuzões) na rocha 🐟 Vida aquática nos canais Baixo oxigênio e poucas espécies resistentes na água Retorno de dezenas de espécies nativas ao Rio Chicago 🏠 Proteção contra enchentes Refluxo frequente de água nos porões e vias baixas Alívio hidráulico imediato para 375 milhas quadradas atendidas

Como é o interior desses túneis a 90 metros abaixo de Chicago?

Para inspecionar as galerias, técnicos descem em gaiolas metálicas suspensas por guindastes ao longo de poços verticais escavados na rocha. Lá embaixo, a temperatura permanece estável perto de 13 °C o ano inteiro, mesmo durante o inverno rigoroso da região.

A apresentação oficial conduzida pelo especialista em assuntos públicos Justin Brown mostra os poços de queda, as tuneladoras históricas e o enchimento de um reservatório gigante.

Abaixo, um vídeo do Metropolitan Water Reclamation District que aprofunda o tema:

Quais normas ambientais e hidráulicas regulam um reservatório subterrâneo desse porte?

O plano foi estruturado para cumprir as exigências federais da lei Clean Water Act, fiscalizada pela U.S. Environmental Protection Agency (EPA), além de critérios hidráulicos do U.S. Army Corps of Engineers (USACE). No Brasil, projetos equivalentes de reservatórios de amortecimento seguem diretrizes da ABNT NBR 10844 e planos diretores municipais de drenagem urbana.

Sem revestimento interno liso em concreto armado e blocos dissipadores de energia na saída dos túneis, a força da água em alta velocidade erodiria a rocha e destruiria as comportas. O cálculo hidráulico garante que o fluxo perca velocidade antes de preencher as bacias de retenção.

Reservatórios como o McCook recebem a água conduzida pelos túneis profundos durante períodos de chuva intensa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro hidrólogo para problemas de drenagem e alagamentos?

Em condomínios, galpões industriais ou loteamentos que sofrem com acúmulo de água da chuva e retorno de esgoto, é indispensável contratar um engenheiro hidrólogo ou engenheiro sanitarista. Esses especialistas calculam a vazão máxima de tempestade e dimensionam caixas de retenção, válvulas de retenção e pavimentos permeáveis.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque alterar tubulações pluviais ou interligar redes de esgoto sem cálculo provoca refluxo dentro dos imóveis e sobrecarga na rede pública. Somente um projeto técnico assegura escoamento controlado e proteção contra infiltrações nas fundações.