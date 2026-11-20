Construída longe da radiação e empurrada sobre trilhos lubrificados com Teflon, a maior estrutura móvel terrestre do mundo selou o reator nuclear na Ucrânia.
Por que os engenheiros montaram o arco longe e deslizaram tudo depois?
Imagine tentar reformar o telhado de uma casa enquanto uma tempestade tóxica impede qualquer pessoa de ficar ali por mais de alguns minutos. Em torno da Usina Nuclear de Chernobyl, a radiação gama tornava inviável montar guindastes ou soldar vigas diretamente sobre o prédio destruído. Essa restrição obrigou a engenharia a adotar uma montagem fora da zona crítica seguida de translação horizontal.
Para vencer o atrito de uma massa de 36 mil toneladas, equivalente a mais de três vezes o peso da Torre Eiffel, os sapatões do arco apoiaram-se em placas de politetrafluoretileno (PTFE), o mesmo polímero antiaderente das frigideiras. O coeficiente de atrito caiu para menos de 5%, permitindo que cilindros hidráulicos movessem o gigante sem trincar o solo congelado da Ucrânia.
Qual é o tamanho real do Novo Confinamento Seguro de Chernobyl?
O Novo Confinamento Seguro foi dimensionado para engolir completamente o antigo abrigo de 1986 sem encostar em suas paredes instáveis. Os números da obra revelam a escala necessária para abrigar guindastes robóticos internos de demolição.
Peso total da estrutura: atinge exatamente 36 mil toneladas métricas quando somados o esqueleto tubular de aço, o revestimento duplo e as pontes rolantes suspensas no teto.
- Altura interna livre: chega a 108 metros no ponto mais alto, medida equivalente a um edifício residencial de 30 andares.
- Vão livre entre apoios: alcança 257 metros de largura sem nenhuma coluna intermediária, espaço suficiente para abrigar um estádio de futebol inteiro.
- Comprimento longitudinal: soma 162 metros de extensão, cobrindo toda a ala destruída da unidade quatro da usina.
- Distância de deslizamento: percorreu 327 metros sobre duas vigas de fundação de concreto armado até se encaixar perfeitamente sobre o reator.
Como funcionou na prática a manobra de empurrar 36 mil toneladas?
Em novembro de 2016, uma equipe liderada pelas construtoras francesas Vinci Construction e Bouygues Travaux Publics, com tecnologia de movimentação da Mammoet, iniciou o deslocamento final. Em vez de puxar o arco com cabos frágeis, 116 macacos hidráulicos de empurre agarravam os trilhos de aço e avançavam em passos curtos de 60 centímetros por ciclo.
Sensores a laser monitoravam cada milímetro dos dois lados do arco para evitar que um lado andasse mais rápido que o outro e torcesse o aço. Após quatro dias de operação controlada e cerca de 40 horas de acionamento contínuo, a estrutura chegou ao destino e recebeu membranas flexíveis de vedação, isolando o reator do clima externo.
Quais normas técnicas garantem que o arco não enferruje nem desabe em 100 anos?
Como nenhum pintor poderá entrar na área contaminada para fazer manutenção periódica, o projeto financiado pelo Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) seguiu rigorosamente as diretrizes do Eurocode, incluindo a norma EN 1993 para estruturas metálicas e a EN 1998 para resistência sísmica. O arco foi calculado para suportar terremotos de até magnitude 6 e ventos de tornados de classe 3 sem perder a vedação.
Para impedir a corrosão sem repintura, os engenheiros criaram um vão de 12 metros entre as chapas externas e internas de aço inoxidável e policarbonato. Sistemas de ventilação injetam ar seco aquecido nesse espaço anular, mantendo a umidade relativa abaixo de 40% e garantindo que o metal permaneça intacto por um século.
Quando operações de deslizamento pesado exigem engenharia especializada?
A técnica de construir uma estrutura inteira ao lado e deslizar sobre trilhos já é usada em pontes ferroviárias e coberturas de estádios para evitar interdições longas. Esse método exige obrigatoriamente um engenheiro estrutural e um engenheiro de movimentação de cargas pesadas para calcular a deformação temporária do aço durante o trajeto.
Não é uma manobra executável sem instrumentação em tempo real porque qualquer recalque de poucos milímetros no trilho concentra tensões capazes de flambar vigas principais. Com modelagem computacional e controle hidráulico milimétrico, o deslocamento ocorre com segurança total para equipes e vizinhança.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro estrutural e engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de recalque de fundações e comprometimento estrutural durante movimentações de grande porte.