Resumo executivo 🏗️ O que é a estrutura? Um hangar gigante em arco de aço com 36 mil toneladas, projetado para cobrir por completo o antigo sarcófago de concreto de 1986. 🛤️ Como ela se moveu? Macacos hidráulicos sincronizados empurraram o arco por 327 metros sobre trilhos revestidos com Teflon para cortar o atrito. 🛡️ Por que importa? Evita que o teto rachado do antigo abrigo desabe, contendo poeira radioativa e permitindo o desmonte seguro do reator por dentro. ⏳ Quanto tempo dura? O sistema tem vida útil mínima de 100 anos, protegido contra ferrugem por ar seco circulando continuamente entre suas paredes duplas.

Construída longe da radiação e empurrada sobre trilhos lubrificados com Teflon, a maior estrutura móvel terrestre do mundo selou o reator nuclear na Ucrânia.

Por que os engenheiros montaram o arco longe e deslizaram tudo depois?

Imagine tentar reformar o telhado de uma casa enquanto uma tempestade tóxica impede qualquer pessoa de ficar ali por mais de alguns minutos. Em torno da Usina Nuclear de Chernobyl, a radiação gama tornava inviável montar guindastes ou soldar vigas diretamente sobre o prédio destruído. Essa restrição obrigou a engenharia a adotar uma montagem fora da zona crítica seguida de translação horizontal.

Para vencer o atrito de uma massa de 36 mil toneladas, equivalente a mais de três vezes o peso da Torre Eiffel, os sapatões do arco apoiaram-se em placas de politetrafluoretileno (PTFE), o mesmo polímero antiaderente das frigideiras. O coeficiente de atrito caiu para menos de 5%, permitindo que cilindros hidráulicos movessem o gigante sem trincar o solo congelado da Ucrânia.

O arco foi montado em grandes seções, com treliças metálicas e conexões aparafusadas antes da movimentação final — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho real do Novo Confinamento Seguro de Chernobyl?

O Novo Confinamento Seguro foi dimensionado para engolir completamente o antigo abrigo de 1986 sem encostar em suas paredes instáveis. Os números da obra revelam a escala necessária para abrigar guindastes robóticos internos de demolição.

Peso total da estrutura: atinge exatamente 36 mil toneladas métricas quando somados o esqueleto tubular de aço, o revestimento duplo e as pontes rolantes suspensas no teto.

Altura interna livre: chega a 108 metros no ponto mais alto, medida equivalente a um edifício residencial de 30 andares.

chega a 108 metros no ponto mais alto, medida equivalente a um edifício residencial de 30 andares. Vão livre entre apoios: alcança 257 metros de largura sem nenhuma coluna intermediária, espaço suficiente para abrigar um estádio de futebol inteiro.

alcança 257 metros de largura sem nenhuma coluna intermediária, espaço suficiente para abrigar um estádio de futebol inteiro. Comprimento longitudinal: soma 162 metros de extensão, cobrindo toda a ala destruída da unidade quatro da usina.

soma 162 metros de extensão, cobrindo toda a ala destruída da unidade quatro da usina. Distância de deslizamento: percorreu 327 metros sobre duas vigas de fundação de concreto armado até se encaixar perfeitamente sobre o reator.

Como funcionou na prática a manobra de empurrar 36 mil toneladas?

Em novembro de 2016, uma equipe liderada pelas construtoras francesas Vinci Construction e Bouygues Travaux Publics, com tecnologia de movimentação da Mammoet, iniciou o deslocamento final. Em vez de puxar o arco com cabos frágeis, 116 macacos hidráulicos de empurre agarravam os trilhos de aço e avançavam em passos curtos de 60 centímetros por ciclo.

Sensores a laser monitoravam cada milímetro dos dois lados do arco para evitar que um lado andasse mais rápido que o outro e torcesse o aço. Após quatro dias de operação controlada e cerca de 40 horas de acionamento contínuo, a estrutura chegou ao destino e recebeu membranas flexíveis de vedação, isolando o reator do clima externo.

Critério técnico Sarcófago Original (1986) Novo Confinamento Seguro (2016) ⏱️ Tempo de construção 206 dias em regime emergencial 6 anos de montagem fora da zona crítica 🧱 Sistema estrutural Vigas apoiadas sobre ruínas instáveis Arco autoportante de aço com 36 mil toneladas 🛡️ Vida útil projetada 20 a 30 anos com infiltrações 100 anos com estanqueidade controlada 🤖 Operação interna Apenas contenção passiva sem guindastes Pontes rolantes remotas para desmontar o reator

Quais normas técnicas garantem que o arco não enferruje nem desabe em 100 anos?

Como nenhum pintor poderá entrar na área contaminada para fazer manutenção periódica, o projeto financiado pelo Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) seguiu rigorosamente as diretrizes do Eurocode, incluindo a norma EN 1993 para estruturas metálicas e a EN 1998 para resistência sísmica. O arco foi calculado para suportar terremotos de até magnitude 6 e ventos de tornados de classe 3 sem perder a vedação.

Para impedir a corrosão sem repintura, os engenheiros criaram um vão de 12 metros entre as chapas externas e internas de aço inoxidável e policarbonato. Sistemas de ventilação injetam ar seco aquecido nesse espaço anular, mantendo a umidade relativa abaixo de 40% e garantindo que o metal permaneça intacto por um século.

Um sistema de 224 macacos hidráulicos permitiu avançar a estrutura em movimentos controlados durante a operação de 2016 — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando operações de deslizamento pesado exigem engenharia especializada?

A técnica de construir uma estrutura inteira ao lado e deslizar sobre trilhos já é usada em pontes ferroviárias e coberturas de estádios para evitar interdições longas. Esse método exige obrigatoriamente um engenheiro estrutural e um engenheiro de movimentação de cargas pesadas para calcular a deformação temporária do aço durante o trajeto.

Não é uma manobra executável sem instrumentação em tempo real porque qualquer recalque de poucos milímetros no trilho concentra tensões capazes de flambar vigas principais. Com modelagem computacional e controle hidráulico milimétrico, o deslocamento ocorre com segurança total para equipes e vizinhança.