Resumo executivo 🚇 O que é o projeto Ligação seca de 1,5 quilômetro entre Santos e Guarujá, com trecho submerso de cerca de 870 metros sob o canal portuário. ⚓ Como será construído Módulos ocos de concreto são fabricados em terra, rebocados flutuando pela água e afundados com precisão no leito escavado. 🚢 Por que não fazer uma ponte Navios porta-contêineres de grande porte cruzam o Porto de Santos diariamente, o que exigiria torres altíssimas e rampas quilométricas. 📅 Estágio atual em 2026 Em novembro de 2026, o empreendimento passa por projetos e licenciamentos; a fabricação começa em 2028 e a imersão em 2029.

Previsto para ser o primeiro túnel imerso do Brasil, o projeto usará blocos pré-moldados de concreto afundados em uma vala no fundo do estuário. Todos os dias, dezenas de milhares de moradores e trabalhadores cruzam o canal do Porto de Santos de balsa ou enfrentam um contorno rodoviário de mais de 40 quilômetros. Para eliminar esse gargalo sem bloquear a passagem de navios, o Governo do Estado de São Paulo estruturou o primeiro túnel imerso do país.

Por que afundar blocos prontos em vez de cavar por baixo do rio?

Imagine tentar cavar um buraco profundo na areia molhada da praia enquanto a maré sobe o tempo inteiro. Em solos muito moles e cheios de água, escavar por dentro com máquinas gigantes exige descer a grandes profundidades para encontrar rocha firme, tornando as rampas de acesso longas demais.

Na técnica de túnel imerso, a obra troca a escavação subterrânea profunda por uma vala rasa aberta no leito do canal. Assim, o túnel fica logo abaixo do fundo navegável, reduzindo a inclinação das entradas e cabendo dentro da malha urbana já ocupada de Santos e Guarujá.

Depois de instalado, o túnel ficará protegido sob o leito do canal, enquanto embarcações continuarão navegando acima dele. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os prazos previstos para a obra?

O traçado foi desenhado para atender carros, ônibus, caminhões, ciclistas e pedestres sem interromper a operação do maior complexo portuário da América Latina. Os números definidos nos estudos técnicos mostram a escala e o cronograma da travessia:

Extensão total da ligação: mede cerca de 1,5 quilômetro de ponta a ponta, conectando os bairros de Macuco, em Santos, e Vicente de Carvalho, no Guarujá.

Trecho efetivamente submerso: soma aproximadamente 870 metros compostos por módulos pré-moldados de concreto armado assentados no leito do estuário.

soma aproximadamente 870 metros compostos por módulos pré-moldados de assentados no leito do estuário. Profundidade do canal navegável: mantém calado livre superior a 21 metros após o recobrimento, garantindo passagem segura para navios de grande porte.

mantém calado livre superior a 21 metros após o recobrimento, garantindo passagem segura para navios de grande porte. Configuração interna das galerias: prevê três faixas de rolamento por sentido, incluindo faixa exclusiva para transporte público e passagem segregada para ciclistas e pedestres.

prevê três faixas de rolamento por sentido, incluindo faixa exclusiva para transporte público e passagem segregada para ciclistas e pedestres. Cronograma atualizado em novembro de 2026: o projeto encontra-se em fase de detalhamento técnico e licenciamentos ambientais, com fabricação dos blocos prevista para 2028 e imersão no canal programada para 2029.

Como blocos gigantes de concreto flutuam e descem sem entrar água?

Cada módulo funciona como uma caixa retangular oca de concreto, fechada nas duas pontas por paredes provisórias chamadas anteparas. Mesmo pesando dezenas de milhares de toneladas, o ar preso lá dentro faz o bloco boiar como o casco de um navio quando a doca seca é inundada.

Rebocadores guiam cada peça flutuando até o ponto exato do canal, onde tanques internos recebem água de lastro para fazê-la descer devagar até a vala dragada. Quando os blocos encostam no fundo, juntas de borracha comprimidas pela pressão da água selam a emenda e a água entre as paredes provisórias é bombeada para fora.

Critério de engenharia Túnel Imerso (Escolhido) Túnel Escavado / Ponte Alta 📐 Profundidade da pista Logo abaixo do leito dragado, com rampas curtas Exige descer muito fundo no solo mole ou subir mais de 70 m 🏗️ Controle de qualidade Concretagem feita a seco em estaleiro antes da imersão Escavação sob alta pressão hidrostática em argila marinha 🚢 Impacto no porto Bloqueia o canal por poucas horas apenas na descida de cada módulo Pilares de ponte ou gabarito aéreo limitam navios futuros 🏙️ Desapropriações Menores, pois os emboques ficam próximos às margens Viadutos de acesso invadem áreas urbanas consolidadas

Quais normas técnicas garantem que o túnel não vaze nem afunde?

Debaixo do canal, o concreto enfrenta pressão constante da água salgada e o risco de ataque químico por cloretos nas armaduras de aço. No Brasil, o dimensionamento estrutural segue a ABNT NBR 6118 (projeto de estruturas de concreto) e a ABNT NBR 9061 (segurança de escavação a céu aberto), combinadas a referências internacionais como o Eurocode 2 para estanqueidade.

Além das juntas duplas de vedação chamadas gaxetas Gina e Ômega, os blocos recebem lastro interno de concreto e camada superior de pedra britada para evitar que flutuem ou sofram impacto de âncoras. Assim, a estrutura permanece estável e seca por uma vida útil projetada acima de 100 anos.

A solução subterrânea foi concebida para preservar a navegação de grandes embarcações no Porto de Santos. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um especialista em obras subterrâneas e portuárias?

Qualquer intervenção em áreas portuárias, canais navegáveis ou solos moles litorâneos exige a atuação conjunta de um engenheiro civil especialista em obras subterrâneas, um engenheiro geotécnico e um engenheiro naval. Em edificações próximas à orla, sinais como recalque de piso, fissuras em muros de arrimo ou infiltração salina pedem avaliação técnica imediata.

Não é um tipo de obra que admite improvisos ou soluções convencionais de terra firme, pois o empuxo da água e as correntes de maré alteram o comportamento do solo a cada hora. Sem estudos hidrográficos e cálculos de flutuabilidade rigorosos, qualquer escavação submersa corre risco de colapso ou inundação.