Resumo executivo 🚇 O que é o complexo? Um túnel circular revestido de concreto com 27 quilômetros de extensão, escavado em média a 100 metros abaixo da superfície entre Genebra e a França. 🧲 Como curva as partículas? Milhares de ímãs gigantes resfriados a −271 °C criam campos magnéticos intensos que dobram a trajetória dos prótons sem deixá-los bater nas paredes. 🌌 Por que fica no subsolo? A camada de rocha acima do túnel funciona como escudo natural contra radiação cósmica e evita desapropriar cidades na superfície. ❄️ Qual é o desafio técnico? Manter 96 toneladas de hélio líquido circulando em circuito fechado para impedir que os cabos elétricos derretam com a corrente extrema.

Enterrado sob a fronteira entre França e Suíça, o maior túnel científico do planeta usa vácuo espacial e frio extremo para guiar prótons quase na velocidade da luz. Para fazer partículas subatômicas colidirem com precisão milimétrica, a engenharia precisou construir uma pista subterrânea livre de ar e mais fria que o espaço profundo. No subsolo da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), o Grande Colisor de Hádrons (LHC) opera dentro de um anel de 27 quilômetros a 100 metros de profundidade.

Por que ímãs congelados conseguem dobrar partículas em alta velocidade?

Imagine tentar fazer um carro de corrida virar numa pista circular sem usar pneus nem volante. Como prótons não têm rodas para se apoiar no asfalto, engenheiros usam forças invisíveis para empurrá-los para dentro da curva a cada centímetro. Na física e na engenharia de aceleradores, esse desvio controlado se chama deflexão magnética.

Para gerar um campo de 8,3 teslas, força cerca de 160 mil vezes maior que o campo magnético da Terra, os cabos de nióbio-titânio precisam operar em estado de supercondutividade. Por isso, o sistema resfria os ímãs a −271,3 °C, temperatura mais baixa que os −270,5 °C do espaço sideral, eliminando a resistência elétrica e mantendo o feixe no centro do tubo.

O sistema criogênico utiliza hélio para manter os principais ímãs do LHC a aproximadamente −271,3 °C, permitindo a supercondutividade. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões reais do túnel e dos equipamentos subterrâneos?

Escavar um anel contínuo sob montanhas e áreas urbanas exigiu precisão geodésica extrema para que as duas pontas se encontrassem sem desvio. Os números estruturais do Grande Colisor de Hádrons mostram a escala da obra subterrânea.

Perímetro total do anel: mede exatamente 27 quilômetros de extensão circular, cruzando quatro vezes a fronteira subterrânea entre a Suíça e a França.

Profundidade média de escavação: situa-se a 100 metros abaixo do solo, variando entre 50 metros na região do lago Genebra e 175 metros sob a cordilheira do Jura para manter estabilidade na rocha sedimentar.

situa-se a 100 metros abaixo do solo, variando entre 50 metros na região do lago Genebra e 175 metros sob a cordilheira do Jura para manter estabilidade na rocha sedimentar. Diâmetro interno do túnel: possui 3,8 metros de largura revestidos em concreto armado , espaço suficiente para acomodar o criostato azul e corredores de manutenção.

possui 3,8 metros de largura revestidos em , espaço suficiente para acomodar o criostato azul e corredores de manutenção. Conjunto de eletroímãs: reúne 1.232 dipolos magnéticos de 15 metros cada para curvar o feixe, além de 392 quadrupolos que mantêm as partículas agrupadas sem dispersão.

reúne 1.232 dipolos magnéticos de 15 metros cada para curvar o feixe, além de 392 quadrupolos que mantêm as partículas agrupadas sem dispersão. Pressão de ultra-alto vácuo: atinge 10⁻¹³ atmosferas dentro dos tubos de feixe, ambiente dez vezes mais vazio que a superfície da Lua para evitar colisões indesejadas com moléculas de gás.

Como os dois feixes viajam em sentidos opostos sem colidir antes da hora?

Dentro do criostato principal, dois tubos paralelos de aço inoxidável transportam pacotes de prótons em direções contrárias ao mesmo tempo. Cavidades de radiofrequência aplicam impulsos elétricos sincronizados a cada volta, acelerando as partículas até atingirem 99,9999991% da velocidade da luz, o que representa mais de 11 mil voltas completas por segundo.

Ímãs de focalização comprimem cada feixe até a espessura de um fio de cabelo humano pouco antes de cruzarem quatro cavernas subterrâneas gigantescas. Nesses pontos específicos, onde ficam os detectores ATLAS e CMS, as trajetórias se cruzam e geram até 1 bilhão de colisões por segundo de forma totalmente controlada.

Parâmetro de engenharia Grande Colisor de Hádrons (CERN) Referência cotidiana 🌡️ Temperatura de operação −271,3 °C (1,9 Kelvin) Mais frio que o espaço interestelar (−270,5 °C) 🧲 Intensidade magnética 8,3 teslas nos dipolos principais Cerca de 160 mil vezes o campo magnético terrestre 💨 Nível de vácuo interno 10⁻¹³ atmosferas Dez vezes menos gás que na atmosfera lunar ⚡ Corrente elétrica nos cabos 11.850 amperes sem resistência Equivalente a centenas de chuveiros elétricos ligados

Quais normas técnicas impedem falhas térmicas e estruturais no túnel?

Operar milhares de toneladas de equipamentos criogênicos a 100 metros abaixo da terra exige cumprimento rigoroso de códigos europeus como o Eurocode 2 para estruturas subterrâneas de concreto e a diretiva PED 2014/68/UE para vasos de pressão. O túnel original foi escavado nos anos 1980 para o antigo acelerador LEP e reaproveitado com reforços geotécnicos nas cavernas experimentais.

Caso um cabo supercondutor aqueça uma fração de grau e perca a supercondutividade, fenômeno chamado de quench, válvulas automáticas liberam a energia magnética em resistores externos e descarregam o hélio superfluido com segurança. Isso evita danos mecânicos aos ímãs e protege as equipes que trabalham nas galerias de serviço.

O Grande Colisor de Hádrons ocupa um túnel circular de aproximadamente 27 quilômetros construído sob a região da fronteira franco-suíça. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando obras subterrâneas profundas exigem engenheiros especializados?

Qualquer escavação de grande extensão em rocha ou solo urbano, como metrôs, túneis rodoviários ou galerias técnicas, depende obrigatoriamente de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de túneis. Esses especialistas mapeiam lençóis freáticos, falhas geológicas e tensões da rocha antes de definir o revestimento estrutural.

Não é uma intervenção que se executa sem instrumentação contínua porque a pressão da água subterrânea e pequenos deslocamentos do maciço podem deformar anéis de concreto ou desalinhar trilhos sensíveis. Com monitoramento topográfico a laser e drenagem controlada, o túnel permanece estável por décadas.