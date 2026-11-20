Resumo executivo 🐟 O que é o Canal da Piracema Sistema artificial de 10 quilômetros que permite a peixes migradores contornarem a barragem de 120 metros da usina de Itaipu. 🌊 Como vence a altura da barragem O percurso aproveita o leito de um rio menor e degraus submersos para dividir a subida em declives suaves e tanques de descanso. 📡 Monitoramento científico contínuo Biólogos e engenheiros rastreiam cardumes com microchips eletrônicos e armadilhas de captura para medir quantos peixes completam a travessia. ⚖️ Limitações reais do corredor Nem toda espécie consegue vencer a correnteza ou encontrar o caminho de volta rio abaixo para fechar o ciclo reprodutivo.

Inaugurado em 2002 na usina de Itaipu Binacional, o corredor hidráulico conecta o Rio Paraná ao reservatório sem usar elevadores mecânicos. Quando uma usina hidrelétrica bloqueia um grande rio, peixes que precisam nadar rio acima para se reproduzir encontram um paredão intransponível. Na Usina Hidrelétrica de Itaipu, o desnível de 120 metros exigiu uma solução de engenharia hidráulica longa o bastante para imitar um rio natural.

Por que um canal de 10 quilômetros consegue vencer uma barragem de 120 metros?

Subir uma ladeira muito íngreme cansa qualquer pessoa em poucos passos, mas caminhar por uma rampa longa e suave permite alcançar o mesmo topo sem exaustão. Na engenharia hidráulica, esse princípio reduz a velocidade da água ao distribuir a queda total ao longo de uma distância maior, criando uma escada de peixes naturalizada.

Se a água descesse os 120 metros em um canal curto, a correnteza atingiria força capaz de arremessar os cardumes de volta para baixo. Ao esticar o trajeto por 10 quilômetros, o projeto mantém a inclinação média próxima de 1,2%, permitindo que os peixes nadem no próprio ritmo até o lago.

O Canal da Piracema combina trechos naturais e artificiais, com diferentes condições de correnteza ao longo do percurso. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números, trechos e estruturas do Canal da Piracema?

Para evitar escavar 10 quilômetros inteiros em rocha basáltica, a equipe da Itaipu Binacional aproveitou o leito natural do Rio Bela Vista e construiu trechos artificiais de ligação. As métricas técnicas mostram como o sistema combina engenharia pesada e ambiente fluvial:

Extensão e desnível vencido: possui 10 quilômetros de comprimento total para superar os 120 metros de diferença entre o nível do Rio Paraná a jusante e o reservatório da usina.

Canal de iniciação e bacia de atração: recebe água diretamente do canal de fuga da usina com vazão controlada de aproximadamente 11,6 metros cúbicos por segundo para atrair os cardumes pelo fluxo.

recebe água diretamente do canal de fuga da usina com vazão controlada de aproximadamente 11,6 metros cúbicos por segundo para atrair os cardumes pelo fluxo. Trecho escavado em rocha com chicanas: utiliza paredes alternadas de concreto armado que quebram a velocidade da correnteza e formam remansos onde os peixes descansam.

utiliza paredes alternadas de que quebram a velocidade da correnteza e formam remansos onde os peixes descansam. Lago principal e reservatórios intermediários: aproveita antigos lagos do parque ambiental para criar zonas profundas de baixa turbulência antes do trecho final de subida.

aproveita antigos lagos do parque ambiental para criar zonas profundas de baixa turbulência antes do trecho final de subida. Dique de tomada d’água no reservatório: regula o volume que entra no topo do sistema para que o canal funcione mesmo quando o nível do lago oscila ao longo do ano.

Como a água circula e como a Itaipu acompanha os peixes na travessia?

O movimento começa na saída das turbinas, onde o forte jato de água atrai espécies migradoras como o dourado, o curimbatá e a piapara. Ao sentir o fluxo vindo da boca do canal, os peixes entram no corredor e avançam etapa por etapa, alternando arrancadas nas corredeiras e pausas nos poços de descanso.

Para saber se a estrutura realmente funciona, equipes da Itaipu Binacional implantam transmissores eletrônicos do tipo PIT-tag sob a pele de milhares de exemplares. Antenas instaladas ao longo do canal registram a passagem automática de cada peixe marcado, medindo o tempo de subida e identificando pontos de gargalo.

Aspecto avaliado O que funciona bem Limitação técnica observada 🐠 Capacidade de subida Mais de 130 espécies já foram registradas usando diferentes trechos do corredor Peixes de fundo muito pesados ou nadadores fracos têm dificuldade nas corredeiras 🔄 Retorno rio abaixo Permite acesso às áreas de desova a montante do reservatório Ovos, larvas e adultos têm dificuldade para descer o lago parado e retornar ao rio ⚠️ Seletividade ecológica Reconecta populações separadas desde o fechamento da barragem em 1982 Pode permitir a passagem de espécies não nativas antes isoladas abaixo da barragem

Por que um canal de transposição não resolve sozinho o ciclo de todos os peixes?

Estudos publicados por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e técnicos da própria usina mostram que construir uma passagem hidráulica é apenas parte do desafio ambiental. Cada espécie possui força de natação diferente, então trechos projetados para peixes ágeis acabam funcionando como filtro seletivo para espécies menores ou bentônicas.

Além disso, os peixes migradores precisam que seus ovos e larvas derivem rio abaixo pela correnteza até áreas alagadas de berçário. Como o reservatório tem água quase parada ao longo de 170 quilômetros, muitos filhotes não conseguem completar a descida, exigindo gestão contínua das comportas e monitoramento ecológico conforme diretrizes do IBAMA.

Marcas eletrônicas PIT-tag permitem identificar peixes e registrar sua passagem por antenas instaladas em pontos do corredor. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar especialistas em engenharia hidráulica e ictiofauna fluvial?

Projetar canais de transposição, escadas de peixes ou pequenas barragens rurais exige atuação conjunta de um engenheiro civil especialista em hidráulica fluvial e de um biólogo ictiólogo. Sem o cálculo exato da velocidade da água e da turbulência nos tanques, a estrutura consome recursos sem permitir que os animais vençam o obstáculo.

Não é uma intervenção que possa ser executada de forma empírica em rios e córregos, pois pequenas falhas na inclinação ou no nível de saída secam o canal ou bloqueiam a entrada dos cardumes. A avaliação multidisciplinar evita danos à fauna local e garante conformidade com o licenciamento ambiental.