Resumo executivo 🌉 O que é a obra Segunda ligação rodoviária entre Brasil e Paraguai na região de Foz do Iguaçu, com 760 metros de comprimento total. 🏗️ Como fica de pé sem pilares no rio Cabos de aço inclinados partem de duas torres gigantes nas margens e seguram o tabuleiro de 470 metros suspenso no ar. 🚛 Conexão com a Perimetral Leste Rodovia de 14,7 km desvia caminhões pesados do centro urbano e alivia os gargalos da Ponte da Amizade. 🛡️ Segurança contra ventos e cargas Estrutura mista de aço e concreto dimensionada para rajadas fortes e tráfego intenso de carretas internacionais.

Aberta em dezembro de 2025 entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, a nova travessia estaiada desafoga o trânsito pesado na fronteira. Na fronteira entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, o Rio Paraná corre encaixado em um cânion profundo de rocha basáltica com correnteza violenta. Erguer pilares dentro da água era inviável, o que exigiu uma ponte capaz de cruzar o rio inteiro sem tocar o leito.

Por que a ponte não tem colunas apoiadas dentro do Rio Paraná?

Imagine segurar uma prancha de madeira pelas pontas usando cordas presas a dois postes altos nas beiradas de um barranco. Na engenharia, essa solução substitui colunas submersas por cabos inclinados que puxam a pista para cima, formando uma ponte estaiada.

No trecho da Ponte da Integração, o rio passa de 40 metros de profundidade e tem fluxo muito rápido, então cravar fundações na água custaria caro e traria risco ambiental. Por isso, o projeto concentra todo o peso nas duas margens rochosas, mantendo o canal fluvial livre para embarcações.

Os 116 estais transferem os esforços do tabuleiro para as duas torres principais da ponte. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os materiais usados na estrutura?

Para suportar milhares de carretas carregadas e rajadas de vento sem balançar além do limite seguro, a obra combinou aço estrutural leve no centro e concreto armado pesado nas extremidades. Os números principais explicam a escala dessa travessia financiada pela Itaipu Binacional:

Comprimento total da travessia: mede exatos 760 metros de uma cabeceira à outra, conectando a margem brasileira em Foz do Iguaçu à margem paraguaia em Presidente Franco.

Vão livre central: vence 470 metros sem nenhum pilar intermediário, marca comparável a quase cinco campos de futebol alinhados sobre a água.

vence 470 metros sem nenhum pilar intermediário, marca comparável a quase cinco campos de futebol alinhados sobre a água. Torres principais de sustentação: alcançam cerca de 190 metros de altura desde a base, equivalente a um prédio de mais de 60 andares ancorado na rocha.

alcançam cerca de 190 metros de altura desde a base, equivalente a um prédio de mais de 60 andares ancorado na rocha. Tabuleiro misto de aço e concreto: possui 19,8 metros de largura, com duas faixas de rolamento de 3,60 metros, acostamentos de 3 metros e passarela protegida.

possui 19,8 metros de largura, com duas faixas de rolamento de 3,60 metros, acostamentos de 3 metros e passarela protegida. Caixas de equilíbrio nas margens: funcionam como contrapesos gigantes de concreto que ancoram os cabos traseiros e impedem que o peso do meio puxe as torres para frente.

Como a ponte foi montada no ar e ligada à Perimetral Leste?

Sem usar andaimes apoiados no fundo do rio, as equipes avançaram a partir das duas margens pelo método de balanços sucessivos. A cada etapa, guindastes içavam peças metálicas chamadas aduelas, soldavam o trecho e esticavam um novo par de cabos de aço até o encontro exato no meio do rio.

Na margem brasileira, a travessia se conecta diretamente à Perimetral Leste, um corredor rodoviário de 14,7 quilômetros que liga a ponte à rodovia BR-277. Assim, caminhões de carga contornam a área urbana de Foz do Iguaçu, reduzindo filas, ruído e desgaste nas avenidas da cidade.

Critério técnico Ponte da Integração (2025) Ponte da Amizade (1965) 📏 Extensão total 760 metros 552,4 metros 🌉 Sistema estrutural Estaiada com tabuleiro misto (aço e concreto) Arco engastado de concreto armado 📐 Maior vão livre 470 metros sem pilares no rio 290 metros sobre o canal principal 🚚 Foco operacional Fluxo pesado e integração com contorno viário Tráfego urbano, turismo e comércio local

Quais normas técnicas garantem que a ponte aguente vento e peso?

Pontes de grande vão sofrem vibrações causadas por rajadas laterais e freadas bruscas de caminhões bitrem. No Brasil, o dimensionamento segue a ABNT NBR 7187 (projeto de pontes de concreto) e a ABNT NBR 7188 (cargas móveis rodoviárias), além de ensaios aerodinâmicos em túnel de vento.

Essas normas obrigam a calcular coeficientes de segurança para fadiga do aço, dilatação térmica e corrosão dos cabos ao longo de décadas. Quando o projeto respeita esses critérios sob supervisão do DNIT e do DER/PR, a estrutura opera sem deformações permanentes mesmo sob tráfego contínuo.

O tabuleiro avançou a partir das margens pelo método de balanços sucessivos, com instalação progressiva das aduelas e dos estais. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro especialista em obras de arte especiais?

Qualquer projeto ou inspeção de pontes, viadutos e passarelas exige a atuação de um engenheiro civil especialista em estruturas e de um engenheiro geotécnico para avaliar a resistência da rocha nas fundações. Em obras existentes, sinais como trincas diagonais, infiltração nos cabos ou desnível nas juntas pedem vistoria técnica imediata.

Não é um trabalho que gestores locais ou equipes sem habilitação possam conduzir por conta própria, pois o equilíbrio dos cabos depende de cálculos milimétricos de tensão. Uma intervenção sem laudo estrutural pode redistribuir cargas de forma perigosa e comprometer toda a travessia.