Resumo executivo 🚡 O que é o sistema? Um teleférico aéreo de vaivém inaugurado em 27 de outubro de 1912 que vence dois lances contínuos até os 396 metros de altitude do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. 🪢 Como os cabos seguram a cabine? Cabos fixos de aço funcionam como trilhos suspensos no ar enquanto um cabo móvel puxa os carros entre as estações, sem precisar de torres no meio do mar. ⚙️ O que mudou ao longo do século? Os bondes originais de madeira para 22 pessoas deram lugar em 1972 a cabines panorâmicas de 65 lugares sobre quatro cabos portadores por linha. 🏔️ Por que isso importa? Foi o primeiro teleférico instalado no Brasil e o terceiro do mundo, provando que cabos tracionados venciam paredões de granito onde estradas eram inviáveis.

Idealizado pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos, o primeiro teleférico do Brasil ligou a Praia Vermelha ao topo do Pão de Açúcar em dois lances aéreos sem nenhum pilar intermediário.

Por que o bondinho não cai mesmo sem nenhuma coluna no meio do caminho?

Imagine esticar um varal de aço bem firme entre dois prédios altos e pendurar uma roldana pesada no meio: quanto mais esticado o fio, maior a força puxando as paredes. Na engenharia de teleféricos, esse equilíbrio depende da tração controlada nos cabos portadores e dos contrapesos nas estações.

Em vez de suportar o peso como uma ponte rígida, os cabos de aço trabalham exclusivamente sob tração, desenhando uma curva suave chamada catenária. Blocos pesados de concreto nas estações tensionam constantemente esses cabos, mantendo a inclinação estável mesmo quando o carro está lotado.

Os cabos portadores sustentam a cabine, enquanto o cabo de tração permite seu deslocamento. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais eram as medidas exatas dos dois trechos inaugurados em 1912 e 1913?

Para superar a altura e o vento marítimo sem criar um vão único longo demais, Augusto Ferreira Ramos dividiu a travessia em duas etapas independentes usando o Morro da Urca como estação intermediária de baldeação.

Extensão total da travessia: soma 1.278 metros de percurso aéreo dividido em dois lances contínuos sobre a mata e o mar da Praia Vermelha.

Primeiro trecho (Praia Vermelha – Morro da Urca): inaugurado em 27 de outubro de 1912, percorre 528 metros de extensão até alcançar 220 metros acima do nível do mar.

inaugurado em 27 de outubro de 1912, percorre 528 metros de extensão até alcançar 220 metros acima do nível do mar. Segundo trecho (Morro da Urca – Pão de Açúcar): aberto em 18 de janeiro de 1913, vence 750 metros em vão livre até o cume a 396 metros de altitude.

aberto em 18 de janeiro de 1913, vence 750 metros em vão livre até o cume a 396 metros de altitude. Configuração original dos cabos: cada carro corria apoiado sobre dois cabos portadores fixos de aço trançado e era movido por um cabo trator contínuo acionado por motor elétrico no Morro da Urca .

cada carro corria apoiado sobre dois cabos portadores fixos de aço trançado e era movido por um cabo trator contínuo acionado por motor elétrico no . Cabines pioneiras de madeira: construídas com estrutura metálica revestida em madeira envernizada, pesavam cerca de 1,5 tonelada e transportavam até 22 passageiros por viagem com freios mecânicos de emergência.

Como os operários esticaram os primeiros cabos de aço na rocha em 1912?

Sem helicópteros nem guindastes gigantes disponíveis naquela época, os operários e escaladores tiveram de subir o paredão a pé carregando cordas leves de guia. A partir dessa corda inicial, puxaram cabos de diâmetro cada vez maior até ancorar as linhas definitivas nas bases de concreto chumbadas no granito.

Durante a operação, dois carros funcionavam em sistema de vaivém contrabalançado: enquanto um subia, o outro descia pelo cabo paralelo. Isso reduzia o esforço dos motores elétricos instalados no Morro da Urca e garantia viagens suaves em cerca de três minutos por trecho.

Característica Sistema Original (1912) Modernização (Pós-1972) 👥 Capacidade por cabine 22 passageiros 65 passageiros (cabines panorâmicas) 🪢 Cabos por sentido 2 portadores + 1 trator 4 portadores + 2 tratores redundantes 🛡️ Estrutura e controle Cabine de madeira e freio manual Liga de alumínio, vidro acrílico e sensores automáticos

Qual norma técnica regula a segurança de teleféricos de passageiros no Brasil?

Atualmente, a operação e a manutenção de sistemas aéreos sobre cabos no país seguem as diretrizes da ABNT NBR 16926, norma brasileira que define requisitos de projeto, inspeção magnetoscópica dos cabos de aço e protocolos de resgate em teleféricos.

Essas regras exigem sensores de velocidade de vento que paralisam automaticamente o embarque em rajadas fortes e freios hidráulicos capazes de travar a cabine diretamente nos cabos portadores. Assim, a estrutura centenária preserva o traçado original com padrões modernos de redundância mecânica.

Mais de um século de modernizações transformou as cabines do teleférico carioca. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em transporte por cabos?

Qualquer projeto de teleférico turístico, plano inclinado em encostas ou transporte industrial por cabos aéreos exige um engenheiro mecânico especialista em sistemas de tração por cabos aliado a um engenheiro geotécnico para avaliar a ancoragem na rocha.

Não é um sistema que admite adaptações improvisadas porque a fadiga metálica interna dos fios de aço não aparece a olho nu e exige ensaios não destrutivos periódicos. Somente inspeções instrumentadas e cálculos de tensão garantem que o equipamento opere sem risco de ruptura.