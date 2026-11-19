Resumo executivo 🕸️ O que é o sistema? Uma cobertura suspensa feita com cabos de aço esticados e lonas de fibra de vidro revestidas com politetrafluoretileno (PTFE), instalada na reforma para a Copa do Mundo de 2014. 🚲 Como fica de pé sem pilares no meio? Funciona igual a uma roda de bicicleta deitada: um anel externo empurra para dentro enquanto anéis internos de aço puxam os cabos para fora. 🌬️ Por que o vento exige tanto cuidado? Rajadas fortes criam sucção e tentam levantar a lona leve para cima, exigindo cabos inferiores que mantêm toda a malha sempre esticada. 🏟️ Por que isso importa? Protege cerca de 78.838 espectadores da chuva e do sol forte aproveitando as paredes e colunas originais de 1950 sem sobrecarregar as fundações.

Em vez de vigas pesadas sobre a arquibancada, o Estádio do Maracanã usa uma rede tensionada de cabos de aço e membrana translúcida para cobrir os assentos sem bloquear a visão.

Por que uma cobertura feita de cabos e lona aguenta tanto peso sem desabar?

Pense na roda de uma bicicleta: o aro externo aguenta ser apertado, enquanto os raios finos de aço ficam esticados até o cubo central para manter tudo rígido. Na engenharia estrutural, esse princípio é chamado de sistema de roda raiada tensionada.

No Maracanã, um anel externo de concreto absorve o esforço de compressão, enquanto três anéis internos de cabos de aço trabalham sob tração. Por isso, a estrutura vence um vão livre de 68 metros até a borda do campo com uma fração do peso do concreto armado.

A membrana de fibra de vidro revestida com PTFE combina leveza, resistência e passagem de luz natural. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os materiais e números da cobertura instalada no Maracanã?

Projetada pelo escritório alemão schlaich bergermann partner (sbp) e içada pela especialista VSL Heavy Lifting, a cobertura combina aço de alta resistência com membrana arquitetônica para reduzir o peso sobre a estrutura histórica.

Configuração dos anéis estruturais: conta com um anel único de compressão apoiado sobre 60 pilares periféricos e três anéis de tração internos (superior, inferior e central) ligados por mastros metálicos flutuantes.

Membrana de cobertura translúcida: utiliza tecido de fibra de vidro revestida com PTFE , material autolimpante e incombustível que filtra parte do calor solar e deixa passar luz natural para o gramado.

utiliza tecido de , material autolimpante e incombustível que filtra parte do calor solar e deixa passar luz natural para o gramado. Altura de içamento da malha: toda a rede de cabos foi montada no nível das arquibancadas e elevada em 30 metros por macacos hidráulicos sincronizados até a posição definitiva.

toda a rede de cabos foi montada no nível das arquibancadas e elevada em 30 metros por macacos hidráulicos sincronizados até a posição definitiva. Força de protensão aplicada: os cabos radiais receberam tração controlada de até 3.500 quilonewtons por eixo de içamento, o equivalente a cerca de 350 toneladas de puxão contínuo.

os cabos radiais receberam tração controlada de até 3.500 quilonewtons por eixo de içamento, o equivalente a cerca de 350 toneladas de puxão contínuo. Capacidade protegida do estádio: garante abrigo climático para 78.838 lugares sem apoiar nenhuma coluna adicional sobre as arquibancadas inferiores.

Como o vento age sobre a lona gigante e evita que ela balance como uma vela?

Quando o vento sopra sobre um estádio aberto, ele cria um efeito parecido com o da asa de um avião: a corrente de ar passa por cima da borda e gera uma força de sucção que puxa a lona para cima. Sem contrapeso ou tensão contrária, a cobertura vibraria e rasgaria nas tempestades.

Para impedir esse movimento, os mastros verticais afastam os cabos superiores dos cabos inferiores e criam uma dupla curvatura rígida na membrana. Então, quando o vento empurra para baixo ou puxa para cima, sempre existe um conjunto de cabos esticado segurando a forma no lugar.

Característica Marquise Original (1950) Cobertura Tensionada (2013) Sistema estrutural Laje em balanço de concreto armado Rede de cabos de aço protendidos e anéis Alcance sobre a arquibancada Cerca de 30 metros, deixando filas expostas 68 metros de projeção cobrindo quase todos os assentos Passagem de luz solar Opaca, projetando sombra densa e rígida Translúcida, favorecendo a fotossíntese do gramado

Como os engenheiros levantaram a rede de cabos de aço até o topo do estádio?

Como não cabiam guindastes gigantes dentro do gramado para montar peças pesadas no alto, toda a malha de cabos foi conectada próxima ao chão e puxada simultaneamente para cima.

A operação utilizou 124 macacos hidráulicos de cordoalhas monitorados por computador para garantir que todos os pontos subissem na mesma velocidade sem torcer os anéis.

Abaixo, um vídeo da VSL Heavy Lifting que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas e testes garantem a segurança de coberturas tensionadas?

O dimensionamento eólico de grandes arenas no Brasil obedece à ABNT NBR 6123 (forças devidas ao vento em edificações) e à ABNT NBR 8800 (projeto de estruturas de aço). Como coberturas leves são muito sensíveis à sucção, modelos reduzidos passam por ensaios em túnel de vento antes da fabricação.

Esses testes simulam rajadas vindas de todas as direções e medem a pressão em centenas de pontos da membrana e das calhas de chuva. Assim, o sistema escoa tempestades tropicais sem formar bolsões de água que poderiam sobrecarregar os cabos.

A operação de içamento utilizou macacos hidráulicos sincronizados para elevar a rede de cabos até sua posição definitiva. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar engenheiros especialistas em estruturas tensionadas?

Projetos de cobertura com cabos de aço, membranas tensionadas ou ampliação de marquises existentes exigem um engenheiro civil especialista em estruturas metálicas e tensionadas com apoio de um engenheiro especialista em aerodinâmica das construções.

Não é uma solução que possa ser executada de forma improvisada porque uma falha de ancoragem ou perda de tensão nos cabos faz a lona oscilar violentamente com o vento. Somente cálculos não lineares e inspeções periódicas de protensão mantêm a cobertura segura por décadas.