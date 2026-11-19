Resumo executivo 🚇 O que é o complexo? Um conjunto de quatro túneis e viadutos na Rodovia dos Tamoios (SP-099), liderado por um túnel principal de 5,5 quilômetros escavado na Serra do Mar. 💨 Como o ar é renovado lá dentro? Turbinas gigantes presas no teto empurram gases de escapamento para fora e, em caso de fogo, direcionam a fumaça para longe dos carros. 🚪 Para onde fugir em emergências? Um túnel paralelo de serviço com ar pressurizado impede a entrada de fumaça e serve de rota segura para evacuação e resgate. 📡 Por que isso importa? Substituiu a subida sinuosa da serra antiga por uma pista protegida contra deslizamentos e monitorada 24 horas pelo Centro de Controle Operacional.

Inaugurado em 2022 na ligação entre o Vale do Paraíba e Caraguatatuba, o maior túnel rodoviário do Brasil opera com 76 ventiladores industriais e galeria paralela pressurizada para conter fumaça e incêndios.

Por que um túnel de 5,5 quilômetros precisa de ventilação forçada e túnel paralelo?

Imagine ficar preso no trânsito dentro de uma garagem fechada com dezenas de motores ligados: em poucos minutos, o ar fica irrespirável e qualquer faísca vira risco grave. Em túneis longos, a ventilação natural não consegue empurrar a fumaça para fora, exigindo o controle mecânico de fluxo longitudinal e pressurização positiva.

Os jato-ventiladores criam uma corrente de ar contínua na direção do tráfego para diluir monóxido de carbono e empurrar fumaça de incêndio à frente dos veículos parados. Enquanto isso, o túnel paralelo recebe ar limpo sob pressão maior que a pista principal, bloqueando a fumaça quando uma porta corta-fogo se abre.

Jato-ventiladores instalados no túnel principal ajudam a movimentar o ar e controlar a concentração de gases — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e equipamentos instalados no complexo da Serra Nova?

Dimensionado com consultoria internacional da Amberg Engineering e equipado com turbinas da fabricante brasileira FanTR, o sistema foi projetado para suportar incêndios severos de até 200 megawatts — potência térmica equivalente a uma carreta carregada em chamas.

Extensão do túnel principal: soma 5,5 quilômetros (5.555 metros exatos) em pista única de subida com duas faixas e acostamento, consolidando-se como o maior túnel rodoviário em operação no Brasil.

Jato-ventiladores da pista principal: conta com 54 turbinas suspensas no teto, cada uma com 1,61 metro de diâmetro e motor elétrico de 110 kW, atuando em pares ao longo do trajeto.

conta com 54 turbinas suspensas no teto, cada uma com 1,61 metro de diâmetro e motor elétrico de 110 kW, atuando em pares ao longo do trajeto. Exaustores de extração massiva: utiliza 6 exaustores gigantes de 2,31 metros de diâmetro e 110 kW cada para sugar fumaça densa em cenários críticos de fogo.

utiliza 6 exaustores gigantes de 2,31 metros de diâmetro e 110 kW cada para sugar fumaça densa em cenários críticos de fogo. Túnel de serviço paralelo: possui 16 jato-ventiladores menores de 700 milímetros (30 kW) dedicados a manter a galeria de emergência livre de gases tóxicos.

possui 16 jato-ventiladores menores de 700 milímetros (30 kW) dedicados a manter a galeria de emergência livre de gases tóxicos. Extensão total da Serra Nova: reúne 21,5 quilômetros de obras entre o km 60,4 e o km 82 da SP-099, somando quatro túneis (12,6 km subterrâneos) e viadutos elevados que preservam a Mata Atlântica.

Como câmeras, rádios e portas de emergência agem quando um carro para?

Se um veículo enguiça ou bate no meio da montanha, sensores térmicos e câmeras com detecção automática de incidentes enviam um alerta instantâneo ao Centro de Controle Operacional (CCO) em menos de dez segundos. Os operadores fecham a faixa afetada nos painéis eletrônicos e acionam os ventiladores na velocidade exata para afastar gases das pessoas.

Caso seja preciso abandonar o carro, os motoristas caminham até as passagens transversais sinalizadas com luzes verdes e entram no túnel paralelo de serviço. Ali dentro, sistemas de som e interfones conectados ao rádio FM do veículo orientam cada passo até a chegada das viaturas de resgate da Concessionária Tamoios.

Subsistema de Segurança Capacidade Técnica Proteção ao Motorista 💨 Jato-ventiladores (54 un.) Ø 1.610 mm | 110 kW cada Diluem gases de escape e controlam o sentido da fumaça 🌪️ Exaustores de incêndio (6 un.) Ø 2.310 mm | 30 a 200 MW Removem grandes volumes de fumaça quente da galeria 🚪 Galeria paralela (16 un.) Ø 700 mm | 30 kW pressurizados Garante corredor de fuga com ar limpo e acesso de ambulâncias

Como os engenheiros testaram o sistema contra incêndio real antes da abertura?

Antes de liberar o tráfego na serra, equipes de engenharia e do Corpo de Bombeiros realizaram simulações reais com queima controlada dentro do túnel em março de 2022. O objetivo foi medir a velocidade com que as turbinas controlavam a pluma de fumaça sem prejudicar a visibilidade das rotas de fuga.

O registro técnico abaixo mostra a instalação dos 76 equipamentos de ventilação e os testes de fumaça feitos dentro das galerias da Rodovia dos Tamoios.

Abaixo, um vídeo da FanTR que aprofunda o tema:

Qual norma brasileira exige saídas de emergência e controle de fumaça em túneis?

Projetos subterrâneos rodoviários no país obedecem à ABNT NBR 15661 (proteção contra incêndio em túneis) e à ABNT NBR 15981, que estabelece critérios técnicos para sistemas de ventilação e exaustão em vias confinadas.

Essas normas obrigam a instalação de cabos elétricos resistentes ao fogo, hidrantes pressurizados em intervalos curtos e portas corta-fogo espaçadas para que ninguém precise correr grandes distâncias na fumaça. Assim, o túnel suporta altas temperaturas sem colapso do revestimento de concreto e protege vidas até o resgate.

O Centro de Controle Operacional monitora o tráfego e os sistemas de segurança dos túneis durante 24 horas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório acionar engenheiros especialistas em obras subterrâneas?

Qualquer escavação de túneis, galerias urbanas, garagens subterrâneas profundas ou passagens sob encostas exige um engenheiro geotécnico para mapear fraturas na rocha e um engenheiro de segurança contra incêndio para dimensionar a exaustão.

Não é um tipo de obra que admite soluções improvisadas porque maciços rochosos acumulam pressões naturais e lençóis d’água capazes de provocar desmoronamentos se o suporte falhar. Somente modelagem computacional de fluidos e monitoramento geotécnico contínuo mantêm o espaço seguro.