Resumo executivo 🛣️ Por que tantas curvas fechadas? As 284 curvas esticam o caminho para suavizar a subida de 1.460 metros, evitando rampas íngremes demais para caminhões. 🪨 O que impede a montanha de deslizar? Muros de contenção, tirantes cravados na rocha e telas metálicas seguram blocos soltos de basalto acima da pista. 🌧️ Qual é o maior inimigo da pista? A água da chuva infiltrada nas fendas da pedra aumenta a pressão interna e provoca queda de barreiras. 🏗️ Por que isso importa no dia a dia? Garante o escoamento agrícola da serra para o sul de Santa Catarina sem interromper o tráfego regional.

Traçado em zigue-zague, concreto armado e drenagem profunda transformaram um paredão quase vertical em ligação rodoviária permanente entre o litoral e o planalto catarinense.

Por que uma estrada de montanha precisa de curvas em zigue-zague em vez de subir em linha reta?

Tente subir uma escada muito íngreme carregando uma caixa pesada; suas pernas cansam rápido e o risco de escorregar dispara. Na engenharia rodoviária, subir em linha reta criaria uma rampa onde caminhões perderiam tração na subida e superaqueceriam os freios na descida.

Para resolver isso, os projetistas aplicam o princípio do alongamento de rampa por curvas de reversão (conhecidas como cotovelos). Ao multiplicar a distância percorrida em zigue-zague, a inclinação média cai para menos de 12%, permitindo que veículos pesados vençam o desnível com segurança.

As curvas em zigue-zague aumentam a extensão do percurso e permitem vencer o desnível da serra com rampas menos íngremes. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais números definem o desafio técnico da rodovia SC-390?

Pavimentada em concreto rígido nos trechos mais críticos durante a década de 1980 pelo antigo Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina (DER-SC), a via hoje é monitorada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE-SC). Cada parâmetro geométrico responde diretamente à geologia basáltica da região.

Altitude máxima atingida no mirante: chega a 1.460 metros acima do nível do mar, o que equivale a empilhar quase quatro edifícios Empire State um sobre o outro a partir da planície costeira.

Total de curvas no trecho serrano: soma 284 curvas ao longo de cerca de 12 quilômetros de ascensão principal, exigindo raios de giro reduzidos e superelevação acentuada no pavimento.

soma 284 curvas ao longo de cerca de 12 quilômetros de ascensão principal, exigindo raios de giro reduzidos e superelevação acentuada no pavimento. Pavimento em placas de concreto: substituiu o asfalto comum nas curvas fechadas porque resiste ao cisalhamento provocado pelos pneus de caminhões esterçando sob carga máxima.

substituiu o asfalto comum nas curvas fechadas porque resiste ao cisalhamento provocado pelos pneus de caminhões esterçando sob carga máxima. Contenções com cortinas atirantadas: barras de aço tensionadas são perfuradas até 15 metros para dentro da rocha sã, grampeando blocos instáveis contra o maciço.

barras de aço tensionadas são perfuradas até 15 metros para dentro da rocha sã, grampeando blocos instáveis contra o maciço. Drenagem profunda com drenos sub-horizontais (DHP): tubos perfurados inseridos na encosta aliviam a pressão da água subterrânea antes que ela empurre o talude para a pista.

Como a drenagem e as contenções evitam deslizamentos durante tempestades?

Quando chove forte na serra, a água entra pelas rachaduras naturais da pedra e age como um macaco hidráulico empurrando os blocos para fora. Por isso, a primeira linha de defesa da SC-390 são canaletas de crista no topo dos morros que desviam a enxurrada antes que ela atinja o corte da estrada.

Nos pontos onde a rocha já apresenta fraturas expostas, equipes geotécnicas instalam malhas de aço de alta resistência ancoradas por chumbadores e aplicam concreto projetado. Assim, mesmo se uma pedra se soltar no alto do paredão, a tela absorve o impacto e impede que o bloco atinja os veículos.

Critério Técnico Rodovia Plana Convencional Estrada de Montanha (SC-390) 🧱 Tipo de pavimento Asfalto flexível (CBUQ) contínuo Concreto rígido nas curvas para evitar deformação 💧 Controle de água Valetas laterais superficiais Drenos profundos na rocha e escadas dissipadoras ⛰️ Estabilidade lateral Taludes baixos de terra compactada Cortinas atirantadas, muros de gabião e telas metálicas

Qual norma regula a estabilidade de encostas e obras de contenção no Brasil?

Todo projeto de estabilização de taludes, muros de arrimo e tirantes ancorados em rodovias brasileiras deve obedecer aos critérios de segurança da ABNT NBR 11682 (Estabilidade de Encostas) e da ABNT NBR 5629 (Tirantes Ancorados no Terreno). Essas normas definem fatores mínimos de segurança contra ruptura considerando cenários de saturação total do solo.

Seguir essas especificações evita que o envelhecimento dos cabos de aço ou o entupimento dos drenos passe despercebido. Por isso, a Defesa Civil de Santa Catarina e os engenheiros da rodovia realizam vistorias periódicas após acumulados intensos de chuva para interditar preventivamente o trecho se houver movimentação de blocos.

As curvas de reversão permitem distribuir o ganho de altitude por uma distância maior, facilitando a circulação de veículos em terrenos íngremes. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório chamar um engenheiro geotécnico em terrenos inclinados?

Se você possui um imóvel ou terreno próximo a barrancos, cortes de encosta ou áreas serranas, sinais como trincas diagonais nos muros, postes inclinados ou água barrenta brotando na base do talude exigem avaliação imediata de um engenheiro geotécnico ou engenheiro civil especialista em fundações e contenções.

Construir muros de arrimo sem cálculo de empuxo de terra e sem furos de drenagem (barbacãs) é um erro grave que não deve ser feito por conta própria, pois a pressão da água acumulada atrás da parede pode derrubar a estrutura de forma súbita durante uma tempestade.