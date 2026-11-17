Resumo executivo 🚡 O que é o sistema? Um transporte urbano por cabos aéreos de 3,5 km com 6 estações que liga a estação de trem de Bonsucesso ao topo das comunidades do Complexo do Alemão. ⚙️ Como as gôndolas param sem parar o cabo? Pinças mecânicas desacoplam cada cabine do cabo principal nas estações, permitindo embarque lento enquanto a linha segue rodando em velocidade constante. 🏗️ Como construíram sobre casas tão próximas? Fundações pontuais em rocha e concreto receberam torres pré-fabricadas montadas por partes, evitando grandes desapropriações no miolo dos morros. 🔧 Qual é a situação histórica e atual? Inaugurado em 2011 e paralisado em 2016 por falta de manutenção e recursos, o sistema entrou em processo de recuperação estrutural conduzido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Para conectar moradores do alto de seis morros da zona norte carioca à rede ferroviária sem abrir avenidas e demolir milhares de casas, a engenharia instalou um corredor aéreo sustentado por torres metálicas cravadas na encosta.

Por que usar cabos aéreos em vez de abrir ruas para ônibus no morro?

Imagine tentar subir uma escadaria íngreme carregando compras todos os dias porque nenhum ônibus consegue fazer curva nas vielas. Abrir uma avenida larga ali exigiria demolir centenas de moradias e cortar encostas instáveis de granito e solo.

Com a tecnologia de teleférico urbano monocabo desacoplável, a via passa pelo ar e toca o chão apenas nos pontos das estações e dos pilares. Assim, o sistema vence inclinações superiores a 30% em linha reta, encurtando um trajeto que levava cerca de uma hora a pé para aproximadamente 16 minutos.

As torres e os conjuntos de roldanas sustentam e orientam o cabo ao longo do percurso, permitindo vencer os desníveis do terreno. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e equipamentos que sustentam o Teleférico do Alemão?

Inspirado no Metrocable de Medellín, na Colômbia, o projeto brasileiro utilizou equipamentos eletromecânicos da fabricante francesa Poma dentro das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Os dados técnicos mostram o porte da linha aérea:

Extensão total e estações interligadas: o traçado mede 3,5 quilômetros e conecta 6 estações em sequência, partindo de Bonsucesso e passando por Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras.

Frota de cabines e lotação: foram instaladas 152 gôndolas fechadas com capacidade para 10 passageiros cada (8 sentados e 2 em pé), permitindo fluxo contínuo sem horários fixos de partida.

foram instaladas 152 gôndolas fechadas com capacidade para 10 passageiros cada (8 sentados e 2 em pé), permitindo fluxo contínuo sem horários fixos de partida. Capacidade nominal de transporte: o sistema foi dimensionado para transportar até 3 mil passageiros por hora em cada sentido, operando como alimentador direto dos trens urbanos da SuperVia .

o sistema foi dimensionado para transportar até 3 mil passageiros por hora em cada sentido, operando como alimentador direto dos trens urbanos da . Torres metálicas de sustentação: dezenas de pilares tubulares de aço galvanizado apoiam roldanas balancins que guiam o cabo-trator acima dos telhados das residências.

dezenas de pilares tubulares de aço galvanizado apoiam roldanas balancins que guiam o cabo-trator acima dos telhados das residências. Casa de máquinas e tração elétrica: motores elétricos de alta potência acoplados a redutores e volantes movimentam o cabo de aço trançado, com geradores auxiliares a diesel para recolhimento seguro em caso de queda de energia.

Como as cabines embarcam passageiros em segurança sem interromper o cabo?

Se o cabo principal parasse toda vez que alguém entrasse em uma cabine, centenas de passageiros ficariam balançando no ar a cada minuto. Por isso, cada gôndola possui uma garra mecânica com molas de alta pressão chamada pinça desacoplável.

Ao entrar na estação, a garra solta o cabo que corre a cerca de 18 km/h e passa a rodar sobre pneus lentos na plataforma, dando tempo para o embarque. Na saída, a pinça volta a morder o cabo de aço e sensores eletrônicos testam a força de aperto antes de liberar a cabine para o vão livre.

Aspecto Técnico Abertura Viária Convencional Teleférico Urbano por Cabos 🏘️ Interferência no solo Exige faixas contínuas e grandes demolições Ocupa apenas bases pontuais das torres e 6 estações ⛰️ Inclinação vencida Ônibus comuns sofrem acima de 12% a 15% Supera rampas íngremes e vales sem curvas sinuosas 🔧 Exigência de manutenção Pavimentação e frota distribuída Inspeção contínua de cabos, pinças e polias

Por que o sistema parou de funcionar e o que falta para voltar a operar?

Inaugurado em julho de 2011, o teleférico operou por cinco anos até ser paralisado em setembro de 2016, após o encerramento do contrato com o consórcio operador e a crise fiscal do estado. Sem operação contínua, cabos e componentes mecânicos sofreram desgaste e vandalismo nas estações.

A lição de engenharia urbana é clara: obras de transporte por cabos dependem tanto da manutenção preventiva quanto da implantação inicial. Nos últimos anos, o Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou licitações para substituir os cabos de aço, revisar as estações e retomar o funcionamento integrado ao bairro.

A recuperação de um teleférico exige intervenções nos cabos, nas estações, nas cabines e nos sistemas eletromecânicos. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais normas técnicas regulam teleféricos e transporte por cabos no Brasil?

O projeto, a instalação e a manutenção de sistemas de transporte de passageiros por cabos seguem a norma ABNT NBR 16825 (instalações de transporte por cabos para pessoas), alinhada aos padrões europeus de segurança operacional. Já as fundações das torres nas encostas obedecem à ABNT NBR 6122 e às normas de estabilidade de taludes.

Esses regulamentos exigem ensaios não destrutivos periódicos nos cabos de aço, como inspeção magneto-indutiva para detectar fios rompidos internamente. Assim, o sistema garante fator de segurança elevado mesmo sob sol, chuva e rajadas de vento.

Quando chamar um engenheiro mecânico ou especialista em sistemas por cabos e encostas?

Projetos de teleféricos turísticos, planos inclinados em condomínios de morro ou sistemas industriais de transporte aéreo exigem atuação conjunta de um engenheiro mecânico especialista em transporte por cabos e de um engenheiro geotécnico. A ancoragem das torres em solo inclinado precisa resistir tanto ao peso vertical quanto à tração horizontal dos cabos.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque qualquer falha de dimensionamento na tensão do cabo ou na fundação da encosta compromete toda a linha aérea. Apenas profissionais habilitados e laudos técnicos periódicos garantem segurança para os passageiros.