Resumo executivo 🌊 O que é o sistema? Uma rede de canais a céu aberto criada pelo engenheiro Saturnino de Brito em 1905 para escoar a água das chuvas e secar o solo pantanoso de Santos (SP). 🔀 Como funciona na prática? Separa em tubulações totalmente independentes o esgoto das casas e a água da chuva, impedindo que transbordem juntos nas ruas. ⚙️ Como a água circula sem bomba? Comportas aproveitam o sobe e desce das marés entre a praia e o estuário para renovar a água e varrer areia acumulada. 🏥 Por que mudou a cidade? Eliminou charcos onde proliferavam mosquitos, encerrou surtos mortais de febre amarela e permitiu a expansão segura do porto e dos bairros.

Construída sobre uma planície plana de mangue e argila no nível do mar, Santos sofria com enchentes e febre amarela até separar esgoto e água da chuva. Entre 1890 e 1900, epidemias mataram cerca de 22.600 moradores em Santos devido ao solo encharcado e sem saneamento. Em 1905, a Comissão de Saneamento de Santos implantou o plano de Saturnino de Brito para drenar a ilha.

Por que misturar esgoto e água da chuva causava enchentes e doenças?

Imagine tentar escoar uma enxurrada forte pelo mesmo ralo estreito onde passa o esgoto doméstico de milhares de casas. Quando chovia intenso na planície quase plana de Santos, a água não tinha inclinação para correr até o mar e transbordava dejetos pelas ruas e quintais.

Para resolver esse gargalo, Saturnino de Brito introduziu no Brasil o chamado sistema separador absoluto. Nesse modelo, a rede de esgoto sanitário corre fechada em tubos subterrâneos próprios, enquanto a água da chuva segue por valas, galerias e canais abertos independentes.

O sistema separa a água da chuva da coleta de esgoto, utilizando estruturas diferentes para cada finalidade. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os detalhes técnicos dos canais de Santos?

O subsolo santista combina camadas de areia sobre argila marinha pouco permeável, o que mantém o lençol freático muito próximo da superfície. Para rebaixar essa umidade e dar vazão às chuvas que descem dos morros, a engenharia executada entre 1905 e 1927 reuniu soluções específicas:

Rede original projetada: o plano concebido por Saturnino de Brito e executado com o engenheiro Miguel Presgrave estruturou 9 canais principais (numerados de 1 a 6 ligando a orla ao estuário, além dos canais 7, 8 e 9 nas encostas dos morros).

Revestimento em concreto armado: o primeiro trecho, o Canal 1 com 2 quilômetros entre o estuário e a Avenida Ana Costa , foi inaugurado em agosto de 1907 utilizando concreto armado, tecnologia inovadora para a época.

o primeiro trecho, o com 2 quilômetros entre o estuário e a , foi inaugurado em agosto de 1907 utilizando concreto armado, tecnologia inovadora para a época. Drenos-filtros nas paredes e no fundo: tijolos perfurados apoiados sobre camadas de areia grossa e brita aliviam a pressão da água subterrânea sem deixar a areia fina do solo escapar.

tijolos perfurados apoiados sobre camadas de areia grossa e brita aliviam a pressão da água subterrânea sem deixar a areia fina do solo escapar. Canais de cintura nos morros: valetas circundam as encostas do Jabaquara, Marapé e José Menino para interceptar enxurradas e reter terra antes que entupam a rede da planície.

valetas circundam as encostas do Jabaquara, Marapé e José Menino para interceptar enxurradas e reter terra antes que entupam a rede da planície. Avenidas-parque arborizadas: a terra retirada das escavações serviu para aterrar áreas alagadiças, enquanto as margens ganharam ruas largas e árvores para melhorar a ventilação urbana.

Como as comportas usam a maré para limpar os canais naturalmente?

Como a ilha de Santos tem pouquíssima diferença de altura entre o centro e a praia, a água parada nos canais poderia acumular folhas e areia trazida pelas ondas. Para evitar o entupimento sem gastar energia elétrica, engenheiros instalaram comportas que trabalham junto com o ciclo das marés.

Na maré cheia, as comportas represam parte do volume que entra pelo estuário e pela praia; quando a maré baixa, a abertura libera essa massa d’água com força, arrastando sedimentos até caixas de areia no fundo onde são facilmente retirados.

Critério Urbano Antes dos Canais (Século XIX) Após o Sistema de Saturnino de Brito 🚰 Destino dos resíduos Valas a céu aberto e riachos misturados ao lixo Coleta separada para esgoto e drenagem pluvial exclusiva 🌧️ Escoamento de chuvas Alagamentos frequentes em terreno pantanoso Drenagem rápida do solo e controle de marés por comportas 🏙️ Saúde e urbanismo Surtos graves de febre amarela e isolamento portuário Extinção dos focos epidêmicos e ordenamento dos bairros

Como os canais transformaram a geografia e a saúde de Santos?

Com o funcionamento da rede de esgotos a partir de 1912 e a abertura contínua dos canais, os charcos desapareceram e a cidade deixou de ser evitada por navios estrangeiros. Além da função hidráulica, os canais passaram a organizar o mapa urbano e orientar endereços até hoje.

O documentário histórico Os Canais de Saturnino reconstitui as etapas dessa obra que consagrou Saturnino de Brito como patrono da engenharia sanitária brasileira.

Abaixo, um vídeo do Carlos Oliveira – Cinespectra que aprofunda o tema:

Qual norma brasileira exige a separação entre esgoto e água da chuva?

O princípio implantado em Santos consolidou-se como padrão obrigatório na engenharia nacional por meio da norma ABNT NBR 9649 (projeto de redes coletoras de esgoto sanitário) e da ABNT NBR 10844 (instalações prediais de águas pluviais). Essas regras proíbem ligar calhas de telhado na rede de esgoto.

Respeitar essa divisão evita que tubulações de esgoto estourem durante tempestades e impede que dejetos poluam rios e praias através das galerias pluviais.

Saturnino de Brito concebeu soluções de saneamento e drenagem que ajudaram a reorganizar a estrutura urbana de Santos. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro sanitarista ou especialista em drenagem urbana?

Imóveis em regiões litorâneas, terrenos planos com lençol freático alto ou áreas sujeitas a retorno de água pela rede exigem projeto de um engenheiro sanitarista ou engenheiro civil especialista em drenagem urbana. Sinais como ralos borbulhando na chuva, umidade ascendente constante ou alagamento recorrente no quintal pedem avaliação técnica.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque desviar água pluvial para a rede de esgoto gera multas ambientais e refluxo dentro de casa. Apenas profissionais habilitados dimensionam drenos, válvulas de retenção e declividades seguras.