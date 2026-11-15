Resumo executivo 🔥 O que acontece no concreto? A reação química entre cimento e água libera calor intenso, elevando o miolo de blocos gigantes para mais de 60 °C nos primeiros dias. 🧊 Como os engenheiros resfriam a obra? Serpentinas de tubos de 25 milímetros embutidas no concreto circulam água gelada para extrair o calor direto do núcleo. 🛡️ Por que isso evita rachaduras? Mantém a diferença de temperatura entre o centro e a casca abaixo de 20 °C, impedindo que o encolhimento desigual rasgue a estrutura. 📏 Onde essa técnica é usada? Em usinas hidrelétricas como a Barragem Hoover e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, além de blocos espessos de fundação.

Quando milhares de metros cúbicos de cimento reagem com a água ao mesmo tempo, o interior da estrutura vira uma estufa capaz de rachar o concreto por dentro. Na construção da Barragem Hoover, nos Estados Unidos, o U.S. Bureau of Reclamation calculou que o núcleo levaria 125 anos para esfriar sozinho. Para evitar que a estrutura rachasse durante décadas de contração, engenheiros instalaram 936 quilômetros de tubos refrigerados dentro da parede de concreto.

Por que um bloco gigante de concreto esquenta sozinho depois de pronto?

Muita gente pensa que o concreto endurece apenas porque a água seca ao sol, mas na verdade ocorre uma reação química parecida com a cal virgem fervendo na água. Quando os minerais do cimento se unem à água, liberam energia térmica contínua, fenômeno chamado na engenharia de calor de hidratação.

Em paredes finas, esse calor escapa rápido para o ar, mas o concreto espesso funciona como uma garrafa térmica gigante de baixa condutividade. Enquanto uma parede de 15 centímetros esfria em 1,5 hora, um maciço de barragem retém temperaturas acima de 60 °C por anos, criando risco grave de fissuras internas.

A hidratação do cimento libera calor, que pode se acumular no interior de grandes blocos de concreto. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e limites térmicos dos sistemas de refrigeração no concreto?

Para impedir que a parte externa esfrie e encolha mais rápido do que o miolo ainda quente e dilatado, o projeto térmico define limites rígidos de temperatura e geometria. Esses parâmetros guiam o dimensionamento das tubulações em obras de concreto massa:

Temperatura máxima no núcleo do concreto: engenheiros limitam o centro da peça abaixo de 65 °C a 70 °C para evitar a formação de etringita tardia, um cristal expansivo que destrói o concreto anos depois.

Diferença térmica entre núcleo e superfície: o gradiente máximo permitido fica em torno de 20 °C, pois variações maiores geram tensões de tração que superam a resistência inicial do material jovem.

o gradiente máximo permitido fica em torno de 20 °C, pois variações maiores geram tensões de tração que superam a resistência inicial do material jovem. Diâmetro e material das serpentinas: dutos metálicos ou de polietileno reticulado (PEX) possuem cerca de 25 milímetros de diâmetro interno e paredes finas para acelerar a troca de calor.

dutos metálicos ou de possuem cerca de 25 milímetros de diâmetro interno e paredes finas para acelerar a troca de calor. Espaçamento das camadas de concretagem: as tubulações são assentadas entre etapas de lançamento com 1,5 a 2,5 metros de altura, cobrindo toda a área horizontal do bloco estrutural.

as tubulações são assentadas entre etapas de lançamento com 1,5 a 2,5 metros de altura, cobrindo toda a área horizontal do bloco estrutural. Vazão e temperatura da água gelada: bombas circulam água entre 4 °C e 10 °C a uma taxa de 15 a 20 litros por minuto, retirando calor do interior até que o bloco atinja equilíbrio estável.

Como os tubos resfriam a barragem na prática durante a construção?

Antes de lançar uma nova camada de concreto fresco, as equipes fixam serpentinas paralelas sobre a superfície já endurecida da etapa anterior. Assim que o concreto cobre os tubos, centrais frigoríficas começam a bombear água gelada em circuito fechado, capturando o pico de calor das primeiras 72 horas.

Sensores térmicos enterrados no miolo enviam leituras contínuas para que os técnicos ajustem a vazão da água e evitem choques térmicos bruscos. Quando o bloco estabiliza no volume final, os tubos são preenchidos com calda de cimento sob pressão, transformando toda a barragem em um bloco sólido e estanque.

Estratégia térmica Mecanismo físico Aplicação real ❄️ Pré-refrigeração na mistura Substitui água por gelo em escamas e resfria pedras antes da mistura Lançamento a cerca de 7 °C nos 12,3 milhões de m³ da Usina Hidrelétrica de Itaipu 💧 Pós-refrigeração com tubos Circula água fria em serpentinas de 25 mm dentro do concreto endurecendo Rede de 936 km de dutos usada pelo U.S. Bureau of Reclamation na Barragem Hoover 🧱 Cimento de baixo calor Reduz aluminato tricálcico e adiciona pozolanas para desacelerar a reação Padrão obrigatório em blocos de fundação espessos e barragens de gravidade

Como engenheiros preveem o aquecimento do concreto antes da obra?

Antes de concretar um único bloco em campo, laboratórios medem a curva de liberação de calor da mistura exata de cimento e adições minerais. Esses dados alimentam simulações computacionais que apontam onde o calor vai se acumular e quantos tubos serão necessários.

Na palestra técnica abaixo, a pesquisadora Luna Alhassani apresenta em convenção do American Concrete Institute como modelos de alta precisão preveem a temperatura interna e evitam fissuras em estruturas maciças.

Abaixo, um vídeo do American Concrete Institute que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas exigem esse controle rigoroso de temperatura?

No Brasil, a ABNT NBR 12655 estabelece os critérios de preparo e controle térmico do concreto, enquanto a ABNT NBR 16697 padroniza os requisitos do cimento Portland de baixo calor de hidratação. No cenário internacional, os guias ACI 207.1R e ACI 207.4R, do American Concrete Institute, detalham o cálculo de serpentinas e isolamento térmico.

Seguir essas normas garante que a resistência à tração do concreto jovem cresça sempre acima das tensões térmicas geradas durante o resfriamento. Assim, a barragem mantém estanqueidade e vida útil superior a um século sem infiltração pelas juntas.

O controle da diferença de temperatura ajuda a reduzir tensões internas que podem provocar fissuras no concreto massa. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em concreto massa?

Qualquer bloco de fundação, pilar de ponte, muro de contenção ou barragem com espessura superior a 1 metro exige análise de um engenheiro civil estrutural e de um engenheiro especialista em tecnologia do concreto.

Não é um controle que se improvisa no canteiro porque fissuras térmicas internas ficam invisíveis por fora, mas abrem caminho para infiltração sob pressão e corrosão das armaduras metálicas.