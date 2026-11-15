Resumo executivo 🛬 Duas pistas de tamanhos diferentes A principal mede 1.883 × 45 metros. A auxiliar tem 1.495 × 45 metros. 🌧️ Pavimento que escoa água A pista principal utiliza uma camada porosa de atrito de aproximadamente 3 centímetros, além de ranhuras para melhorar a drenagem. 🛑 Áreas especiais de frenagem O sistema EMAS utiliza material deformável para desacelerar aeronaves que ultrapassem acidentalmente o final da pista principal. 🏙️ Limitações urbanas O aeroporto possui restrições de horário, ruído e compatibilidade das aeronaves com as características das pistas.

Em um aeroporto cercado pela cidade, centímetros de água, metros de pista e espaço disponível nas cabeceiras fazem diferença para a segurança de cada pouso. O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisa conciliar pistas relativamente curtas, tráfego intenso e pouco espaço livre. Por isso, combina soluções de pavimentação, drenagem e contenção de aeronaves.

Por que as pistas de Congonhas exigem cuidados especiais de engenharia?

Imagine um avião comercial pousando em uma faixa de asfalto com menos de dois quilômetros. Agora considere prédios, avenidas e outras estruturas próximas às extremidades do aeroporto. Esse cenário ajuda a entender a importância de aproveitar cada metro disponível.

Segundo o cadastro aeronáutico do DECEA, Congonhas possui duas pistas paralelas: a principal, com 1.883 metros, e a auxiliar, com 1.495 metros. Ambas têm 45 metros de largura. O espaço físico disponível, porém, não corresponde integralmente à distância autorizada para pousos e decolagens.

Após o toque na pista, os freios das rodas e os spoilers ajudam a reduzir a velocidade da aeronave — Créditos: Imagem gerada por IA

Como a pista consegue escoar a água da chuva?

Quando chove, uma película de água pode se formar sobre o asfalto. Isso reduz o contato entre os pneus e o pavimento, dificultando a frenagem. Em determinadas condições, também pode favorecer a aquaplanagem.

Para enfrentar esse problema, Congonhas recebeu uma camada porosa de atrito (CPA) na pista principal. Segundo a concessionária Aena Brasil, esse revestimento possui aproximadamente 3 centímetros de espessura e uma estrutura de poros que permite o escoamento mais rápido dos líquidos.

O que acontece quando um avião precisa frear na pista?

A frenagem normal acontece principalmente por meio dos freios das rodas da própria aeronave. Sistemas antideslizamento controlam a pressão para evitar que os pneus travem, enquanto outros dispositivos ajudam a reduzir a velocidade.

Os spoilers, por exemplo, diminuem a sustentação das asas e transferem mais peso para o trem de pouso. Já os reversores de empuxo ajudam a desacelerar o avião utilizando a força dos motores. A combinação desses recursos depende do modelo da aeronave e das condições da pista.

Quais são as dimensões e as distâncias operacionais das pistas?

Os números ajudam a entender por que cada pista possui uma aplicação específica. A distância disponível para pouso é diferente daquela destinada à corrida de decolagem, especialmente quando existem cabeceiras deslocadas.

Característica Principal Auxiliar Designação 17R/35L 17L/35R Comprimento físico 1.883 m 1.495 m Largura 45 m 45 m Distância disponível para decolagem (TORA) 1.760 m 1.345 m Distância disponível para pouso (LDA) 1.660 m 1.195 m Código de referência 4C 2B

Essas distâncias são fundamentais para os cálculos de desempenho das aeronaves. Peso, temperatura, vento, condição do pavimento e intensidade da chuva influenciam a distância necessária para parar ou decolar.

Quais regras limitam a operação de um aeroporto cercado pela cidade?

Congonhas divide espaço com uma região densamente urbanizada. Isso significa que a engenharia precisa considerar não apenas os aviões, mas também os moradores, o ruído e a circulação de aeronaves nas proximidades.

O cadastro aeronáutico indica que o aeroporto opera regularmente com aeronaves compatíveis com o código de referência 4C ou inferior. A pista auxiliar possui código 2B, o que impõe condições adicionais de compatibilidade para sua utilização.

O horário normal de funcionamento também é limitado. A operação ocorre entre 6h e 23h, com exceções específicas previstas para determinadas atividades. A Resolução 55 da ANAC estabelece restrições relacionadas ao ruído e proíbe voos de treinamento no terminal.

estabelece restrições relacionadas ao ruído e proíbe voos de treinamento no terminal. Entre 6h e 7h e entre 22h e 23h, aeronaves que não atendem aos limites de ruído estabelecidos não podem operar. A norma também restringe operações de aeronaves convencionais em determinadas faixas de horário durante os dias úteis.

Essas condições mostram que a capacidade de um aeroporto urbano não depende somente da quantidade de pistas. Espaço físico, desempenho das aeronaves, segurança operacional e convivência com a população também determinam seus limites.

A ocupação urbana ao redor do aeroporto limita as possibilidades de expansão e influencia o planejamento operacional — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que a manutenção da pista é tão importante?

Camadas porosas e ranhuras não funcionam indefinidamente sem conservação. Borracha acumulada pelos pneus, sujeira e desgaste podem comprometer a textura do pavimento e reduzir sua capacidade de escoar água.

Por isso, a ANAC exige inspeções regulares e manutenção do sistema de drenagem. O operador precisa verificar as inclinações, desobstruir tubulações e conservar as ranhuras transversais. Quando elas deixam de garantir a drenabilidade, a condição precisa ser comunicada à autoridade aeronáutica.