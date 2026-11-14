Resumo executivo 🧊 O que é o gelo na obra? Cerca de 230 toneladas de gelo em escamas misturadas diretamente na massa de concreto das fundações e blocos da ponte. 🌡️ Como funciona na prática? O gelo absorve o calor intenso liberado pela reação química do cimento, mantendo a mistura fria antes de endurecer. 🛡️ Por que isso importa? Evita que o interior do bloco esquente demais e rache por dentro, garantindo durabilidade de 100 anos no ambiente marinho. 🌉 Qual o tamanho da travessia? São 1.244 metros sobre a Baía de Guaratuba, conectando Guaratuba e Matinhos no litoral do Paraná em cerca de dois minutos.

Para erguer uma travessia de 1.244 metros sobre o mar sem trincas internas, a engenharia substituiu parte da água do concreto por 230 toneladas de gelo. Construir fundações gigantescas dentro da Baía de Guaratuba exige despejar grandes volumes de concreto de uma só vez. Sem controle térmico, o próprio calor da secagem pode abrir rachaduras invisíveis sob a água.

Por que o concreto esquenta tanto e pode rachar por dentro?

Você já encostou em uma parede recém-rebocada e sentiu a superfície morna? Quando o cimento entra em contato com a água, ocorre uma reação química que libera calor, fenômeno chamado na engenharia de calor de hidratação exotérmica.

Em grandes blocos de fundação, esse calor fica preso no miolo como dentro de uma garrafa térmica, elevando a temperatura interna enquanto a casca externa esfria rápido. Essa diferença faz o concreto esticar por dentro e encolher por fora, então surgem fissuras térmicas que comprometem a estrutura.

O gelo pode substituir parte da água de amassamento para reduzir a temperatura inicial do concreto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números reais da Ponte de Guaratuba e do resfriamento com gelo?

Para impedir esse choque de temperatura nas fundações subaquáticas, o projeto executivo do DER/PR e do Consórcio Nova Ponte dimensionou cada etapa de concretagem. Esses dados mostram a escala exigida pela geografia da baía:

Volume total de gelo aplicado: cerca de 230 toneladas de gelo em escamas substituíram parte da água de amassamento nas concretagens de grande porte, baixando a temperatura inicial da mistura antes do lançamento.

Extensão total da ponte: 1.244 metros sobre a Baía de Guaratuba, somados a 1,8 quilômetro de acessos viários nas margens de Guaratuba e Matinhos.

1.244 metros sobre a Baía de Guaratuba, somados a 1,8 quilômetro de acessos viários nas margens de Guaratuba e Matinhos. Vão central estaiado: 320 metros de trecho suspenso por cabos de aço, com vão livre de 160 metros e 19 metros de altura para passagem segura de embarcações.

320 metros de trecho suspenso por cabos de aço, com vão livre de 160 metros e 19 metros de altura para passagem segura de embarcações. Fundações profundas no mar: 64 estacas escavadas com até 2,2 metros de diâmetro e mais de 30 metros de profundidade cravadas na rocha sob o leito da baía.

64 estacas escavadas com até 2,2 metros de diâmetro e mais de 30 metros de profundidade cravadas na rocha sob o leito da baía. Temperatura máxima controlada: manutenção do concreto fresco abaixo de 30 °C durante o lançamento, evitando tensões internas e garantindo vida útil projetada de 100 anos.

Como o gelo é misturado ao concreto sem enfraquecer a ponte?

Na usina de concreto montada no canteiro, o gelo triturado entra no caminhão-betoneira no lugar de uma fração exata da água líquida da receita. Conforme o tambor gira no trajeto até a baía, os flocos derretem por completo e roubam calor da mistura sem alterar a proporção água-cimento.

Depois, bombas lançam o concreto gelado pelo fundo das formas subaquáticas por meio de um tubo metálico contínuo, expulsando a água do mar para cima. Assim, a massa endurece de maneira uniforme e a armadura de aço fica protegida contra a corrosão marinha.

Parâmetro técnico Concretagem comum (água ambiente) Concretagem com gelo (Ponte de Guaratuba) 🌡️ Temperatura de lançamento Entre 32 °C e 38 °C em dias quentes Controlada abaixo de 30 °C na usina 🧱 Pico de calor no núcleo Pode ultrapassar 70 °C em grandes blocos Reduzido e uniforme em toda a peça 🛡️ Risco de fissuras internas Alto por choque térmico entre centro e borda Mínimo, preservando a impermeabilidade

Como avança a concretagem da Ponte de Guaratuba na prática?

As equipes do Consórcio Nova Ponte operam em turnos contínuos sobre balsas e plataformas marítimas para concretar estacas, blocos e o tabuleiro da travessia. Cada etapa exige coordenação rigorosa entre a usina de concreto e o lançamento sobre a água.

O registro oficial divulgado pelo Governo do Estado mostra a movimentação dos operários e o avanço da concretagem sobre a estrutura da ponte na Baía de Guaratuba.

Abaixo, um vídeo do Governo do Paraná que aprofunda o tema:

Qual norma técnica exige esse controle de temperatura em pontes?

No Brasil, a ABNT NBR 12655 estabelece os critérios para preparo e controle do concreto, limitando a temperatura de lançamento para evitar perda de resistência e fissuração térmica. Já a ABNT NBR 7187 define as exigências específicas para projeto e durabilidade de pontes de concreto em ambientes agressivos.

Como a água salgada acelera a ferrugem do aço estrutural, qualquer microfissura serviria de porta de entrada para cloretos do mar. Seguir essas normas garante que a ponte suporte o tráfego intenso e a maresia por décadas sem reparos precoces.

A execução de fundações subaquáticas exige controle do lançamento para preservar a qualidade do concreto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório contratar um engenheiro civil para concretagem de grande volume?

Sempre que uma obra envolver blocos de fundação espessos, muros de arrimo robustos, piscinas enterradas ou lajes estruturais de grande porte, é indispensável contratar um engenheiro civil especializado em tecnologia do concreto ou um engenheiro estrutural.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque calcular a dosagem térmica, o traço do cimento e o tempo de cura exige ensaios laboratoriais precisos. Um erro na proporção de água ou na velocidade de concretagem pode comprometer toda a segurança da fundação.