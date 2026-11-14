Resumo executivo 🏝️ Como o terreno surgiu? Um aterro hidráulico criado nos anos 1930 avançou sobre a Baía de Guanabara usando 2,7 milhões de metros cúbicos de terra e areia. 🪨 Como o aterro não vai embora com a maré? Um cinturão de pedras pesadas ao redor da borda segura a areia por dentro e quebra a força das ondas por fora. ✈️ Qual o tamanho da pista sobre o mar? A pista principal tem 1.323 metros de comprimento e fica a apenas 3 metros acima do nível médio do mar. 💧 Por que a pista não afunda nem alaga? Camadas compactadas de areia drenam a lama marinha antiga, enquanto galerias com válvulas impedem a entrada da maré.

Para erguer uma pista comercial de 1.323 metros dentro da Baía de Guanabara, a engenharia transformou a terra desmontada do Morro do Castelo e areia dragada do fundo do mar em solo compactado.

Por que um aterro sobre lama marinha não afunda com o peso dos aviões?

Você já pisou na areia molhada da praia e viu a água sair pelos lados enquanto o pé afundava alguns centímetros? No fundo da Baía de Guanabara, existe uma camada natural de argila mole encharcada que se comporta exatamente como uma esponja cheia d’água, fenômeno chamado na geotecnia de adensamento de solos moles.

Quando toneladas de terra e areia são lançadas por cima, o peso espreme essa lama antiga e expulsa a água lentamente pelos poros do solo até os grãos se encostarem. Por isso, os engenheiros esperaram o terreno estabilizar e compactaram camadas grossas de areia antes de concretar o pavimento, evitando ondulações perigosas na pista.

A construção de terrenos artificiais exige controlar a disposição dos materiais e o comportamento das camadas do subsolo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números reais do aterro e das pistas do Aeroporto Santos Dumont?

Inaugurado oficialmente em 1936 e ampliado nas décadas seguintes sob gestão da Infraero e regulação da ANAC, o complexo aproveitou o material retirado do desmonte do histórico Morro do Castelo. Esses dados mostram a dimensão da obra geotécnica sobre o mar:

Comprimento da pista principal: a pista 02R/20L mede exatos 1.323 metros de extensão por 42 metros de largura, cercada por água em três lados da península artificial.

Volume total do aterro: cerca de 2,7 milhões de metros cúbicos de solo residual do Morro do Castelo e areia dragada do leito da baía foram lançados para formar a plataforma terrestre.

cerca de 2,7 milhões de metros cúbicos de solo residual do e areia dragada do leito da baía foram lançados para formar a plataforma terrestre. Pista auxiliar paralela: a pista 02L/20R possui 1.260 metros de comprimento por 30 metros de largura, operando em conjunto sobre o mesmo maciço aterrado.

a pista possui 1.260 metros de comprimento por 30 metros de largura, operando em conjunto sobre o mesmo maciço aterrado. Cota em relação ao mar: o pavimento das pistas fica a apenas 3 metros acima do nível médio do mar, exigindo proteção permanente contra ressacas e variações de maré.

o pavimento das pistas fica a apenas 3 metros acima do nível médio do mar, exigindo proteção permanente contra ressacas e variações de maré. Drenagem superficial de segurança: o piso recebeu ranhuras transversais milimétricas que escoam a água da chuva em segundos, evitando que os pneus percam aderência na frenagem.

Como a engenharia protege a pista contra as ondas e a água da maré?

Antes de despejar a areia dentro da água, as equipes construíram um paredão periférico de blocos pesados de rocha chamado enrocamento de contenção. Essa muralha inclinada funciona como uma caixa aberta que segura o aterro por dentro e dissipa a energia das ondas da baía antes que atinjam a base da pista.

Por baixo do asfalto e do concreto, uma rede de tubos drenantes leva a água da chuva para fora do aterro, equipada com comportas automáticas de sentido único. Quando a maré sobe, a própria pressão do mar fecha essas válvulas, então a água salgada não invade os bueiros nem encharca a base da pista.

Desafio geotécnico Solo natural (fundo da baía) Solução implantada no aeroporto 🧱 Capacidade de suporte Argila marinha mole sem resistência Aterro arenoso compactado em camadas 🌊 Erosão pelas ondas Areia solta arrastada pela correnteza Enrocamento perimetral de blocos de rocha 💧 Escoamento na maré alta Alagamento por refluxo da água do mar Galerias drenantes com válvulas de retenção

Quais normas técnicas controlam aterros e fundações em terrenos litorâneos?

No Brasil, estudos geotécnicos desenvolvidos por centros como a COPPE/UFRJ e regras da ABNT NBR 6122 estabelecem como calcular o afundamento esperado em solos moles litorâneos antes de construir qualquer estrutura. Já a ABNT NBR 7181 orienta a análise dos grãos de areia e argila usados na compactação.

Essas normas exigem monitoramento contínuo de nível e controle rigoroso do grau de compactação do solo a cada camada lançada. Assim, a pista mantém o alinhamento plano mesmo após décadas de pousos pesados e ciclos diários de maré.

Estruturas de enrocamento podem dissipar a energia das ondas e proteger aterros contra a erosão — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório contratar um engenheiro geotécnico para obras em aterros ou áreas alagadas?

Sempre que uma construção ocorrer em terreno aterrado, próximo a rios, manguezais, praias ou áreas de várzea com lençol freático raso, é indispensável contratar um engenheiro geotécnico antes de iniciar a fundação.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque apenas uma sondagem profunda do subsolo revela se existe lama mole escondida abaixo da camada superficial. Construir sem esse diagnóstico pode fazer paredes racharem e pisos afundarem de forma desigual em poucos anos.